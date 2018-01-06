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冲顶大会类的直播答题 可以丰富你对弱智的想象力

冲顶大会类的直播答题 可以丰富你对弱智的想象力
2018年01月06日 11:44 PingWest
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　　我，在常识方面可以说是一个弱智。

　　然而从这周三开始，我却开始眼馋各种直播答题节目的奖金——就是隔壁家媒体都说的，王思聪‘撒币’的那个。

　　游戏方式很简单，一个主持人出题，一堆人答题，一共 12 道题，全答对的人能分得奖金，堪称线上版的《一站到底》。

　　题目简单的时候，答对全部十二道题的人就多，大概每个人只能分到全部奖金里的几块钱；题目难的时候，最后答对所有题的人甚至可以一次性分到上万元。

　　不得了。太诱惑了。

　　经过 3 天的沉迷和尝试，本弱智居然从各平台赚到了不少钱。

　　现在谨代表我的弱智家人们在这里献个丑，给大家展示一下这波骚操作，以及我们被直播答题激发出来的想象力。

　　01

　　首先我得提个醒，玩这种冷知识答题游戏也是有风险的。

　　比如在答题过程中，我遇到的一道题是问‘七里香，在台湾指哪种小吃’。本弱智就在‘臭豆腐’和‘鸡屁股’之间选择了前者，心想可能臭豆腐这种臭到熏人的东西，会给故意给自己取个美称。

　　没想到，正确答案是鸡屁股。

　　之后我就再也无法正视周杰伦的《七里香》这首歌了——我哼唱了一整个青春的歌曲，难道是在讲对鸡屁股的爱恋吗……

　　然后来说说在你打算正式开始玩之前，你需要了解的事儿，比如各个平台的调性。

　　这些答题游戏的规则其实都差不多——12 道题，每道答题时间 10 秒钟，全部答对就可以瓜分奖金。

　　决定得到奖金多少的，是题的难度和参与的总人数。我这几天玩冲顶大会和百万英雄比较多，直观感受是百万英雄的题目更简单，比较适合我这种弱智玩家去凑个热闹，而冲顶大会更适合正常人去分钱。

　　在百万英雄，一般每场的获胜者可以分到几块到几十块钱。但也有例外，比如本周三晚上的临时加场，题目难度陡增，只有 82 人全部答对，结果就是获胜者们每人分到了 1000 多元。

　　在冲顶大会上，一般可以分到十几块到几十块，而芝士超人上，我看到的两场都是将近 100 元。

　　举个真实的例子。同样是涉及到古代医学家，我在百万英雄里遇到的问题是‘扁鹊、华佗和鲁班，谁不是医学家’，而在冲顶大会遇到的问题是‘扁鹊、华佗和张仲景，谁不是东汉末年的医学家’。

　　难度差别确实大得是不是有些过分了？

　　用同事小王的话来说，冲顶大会是‘知识就是金钱’，百万英雄是‘不弱智就是金钱’。

　　话说小时候我还挺乐意看《开心辞典》和《幸运 52》，但长大之后，反而不爱看《一站到底》这类节目了。

　　原因是上小学的我如果答错题，我还能说因为自己还小；但长大之后的我如果还是答不上来，那只能说明我真的是个弱智。

　　然而西瓜视频的百万英雄简直让我找到了自信——

　　昨天下午 1 点钟的百万英雄，第一道题是问‘在中国，几岁算成年人’，然后有 1 万人选择了 16 岁；

　　第三道题是问‘一打是指多少个’，然后有 1.3 万人选择了 10 个。

　　晚上一道题是‘以下哪个不是中国的法定节假日’，然后有 2.1 万人选择了元旦。

　　啊，堪称弱智友好型典范，令弱智们发现生命的美好。

　　02

　　然后我们来讲讲实操。

　　事实上，本弱智的第一场直播答题就旗开得胜，并分到 8 块钱。在答题场次最密集的周五晚上，我还同时参加好几场并分到多个平台的钱。

　　我第一次参与直播答题，是在办公室里。

　　当天下午一点，西瓜视频的‘百万英雄’和王思聪的‘冲顶大会’同时开场。

手机里的是百万英雄，平板里的是冲顶大会，对比一下界面你就知道有多相似手机里的是百万英雄，平板里的是冲顶大会，对比一下界面你就知道有多相似

　　我事先就做好了准备工作：

　　去上个厕所；

　　把两个手机和一个平板充好电，分别登录百万英雄和冲顶大会；

　　手机开勿扰模式，以免不小心打进来电话；

　　摆正自己的电脑，正襟危坐，打开百度

　　——就像小学时候参加考试前，要准备好新的铅笔、橡皮和尺子一样。

　　同时这么干的，还有我的同事喃酱。

　　我们两个人凑在一起，遇到会的就共享答案；遇到都不会的，就分别在自己的三个设备上选择不同答案，总会有一个是对的。

　　相当于人工给自己多买了一张复活卡！

　　如果按照这个节奏，我只需要准备 3 的 12 次方——531441 台手机，就可以保证自己完全有机会分到最后的钱。

是不是很有道理是不是很有道理

　　昨天是周五，也算是这类游戏火爆之后的第一个周末高峰。

　　晚上 7 点过，冲顶大会、芝士超人和百万英雄几乎是轮番轰炸的节奏——在短短的三个小时里，就集中了 2 场冲顶大会、4 场百万英雄、3 场芝士超人和 3 场百万作战，几乎每场的参与人数都超过 20 万。

　　直播下方的评论里，大家都在骂主持人太墨迹、就会故意拖延时间来增加直播的观看人数。

　　我是没有这个烦恼的——在桌上支起平板和手机，同时打开两个不同的 APP，看着两个不同的主持人，答着两场不同的题。

　　悠闲地看着微信群里的聊天内容，一会儿和在玩百万英雄的人谈笑风生，一会儿又去跟在玩冲顶大会的人谈论正确答案。

　　03

　　在这种网络上什么都能查到的时代，直播答题就和当年的《开心辞典》一样，大概是你肚子里装的‘无用冷知识’少有的能派上用场的时刻。

　　但是计算机和智能已经发展到这个阶段，当年的人工智能沃森早就因为参加类似的电视节目而名声大噪，我们今天当然也可以有一个新的沃森，来参加直播答题。

　　当然，我和我的弱智朋友们是造不出个沃森来的。

　　我们尝试过各种方法，比如利用语音识别，让 Siri 来帮我们查主持人念出的题目。

　　结果是，Siri 几乎听不懂主持人在说什么。就算我们来得及亲自复述主持人的话给 Siri，她也可能在听到‘鸡蛋仔是哪个地方的小吃’这个问题后，高兴地告诉你‘我找到了以下餐馆’。

　　最可能奏效的方法，大概就是最弱智的文字搜索。以下图片是我的作弊现场：

　　右边是平板上的题目，问‘爵有几只脚’；左边是电脑上的搜索结果，可以看到图片里的爵是三只脚。

　　实话讲，这种拼手速就能搜到答案是幸运的。有时候你根本不知道关键词该搜什么，有时候你刚把字打完，答题时间就截止了。

　　但这种游戏，单独作战真的很难答到最后，每个人都有自己的知识盲区，本弱智单打独斗时简直想放弃自我。

　　所以，就算不是在办公室这种人多力量大的场合，还是得多找几个人大家一起玩。

　　死宅和社恐们也不用怕，可以直接微信连麦开黑，只偷听不说话：

　　我的弱智朋友猜测，以后甚至可以组织一群高智商人群，让他们一起连麦答题，有专门抢手公布答案。然后像我们这些弱智如果想进去偷听，就收费。

　　04

　　这种直播答题的形式在国外火了之后，国内迅速跟进。尤其是在昨晚，各家纷纷临时加场、提高奖金池额度，火药味极浓。

　　相比小时候的答题冲关节目《开心辞典》和《幸运 52》，其实现在的直播答题在形态上并没有太多变化，只是大大降低了参与门槛。

　　就连在今天这些几乎是像素级移植的 APP 或功能中，能给人带来最大不同体验的，也只是各家的题库——就像之前提到的冲顶大会和百万英雄的差别。

　　换句话说，这种答题益智类游戏的形态，哪怕十几年、几十年不改变，也不会有人嫌弃。电视节目《幸运 52》的停播，也不是因为这种形态的过时，而是因为题库没有跟着时代更新。

　　现在的直播答题游戏们，题库都还很新鲜。

　　我还遇到过一道题，是问《名侦探柯南》的最终大 BOSS 是谁。我查了一下发现，这道题目的答案是 2017 年 12 月才出现的新闻。

　　对于冲顶大会们来说，对题库的拿捏是它们唯一不同于竞争对手的灵魂。

　　既不能太简单，让人觉得乏味；也不能太难，让人不想再继续参与。同时，还得在自己初期设定的这个难度值上，不断更新和拓展内容。

　　虽然不知道这些直播答题还能火多久，但火到春节怕是没问题的。

　　我已经能想象出来，我爹兴奋地拿着手机招呼全家一起玩答题的场面了。

　　毕竟春节回家后，在一大帮并不熟悉的亲戚面前，有一个能提供话题、能假装热闹、能得到金钱回报、又能避免实质交流的机会，真是太好了。

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