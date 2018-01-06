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风投公司Benchmark将出售价值9亿美元的Uber股票

风投公司Benchmark将出售价值9亿美元的Uber股票
2018年01月06日 06:36 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间1月6日凌晨消息，根据外媒报道，著名风投公司Benchmark Capital将出售价值大约9亿美元自己所持有的Uber股票给软银和其他买家。这笔交易中出售的股份占Benchmark Capital所持Uber股份的14.5%。

　　早在上个月，Benchmark就打算出售所持Uber股票的25%给其他买家，但由于有太多持股人想出售Uber股票，所以Benchmark只能售出其预计出售股票的58%给买家。

　　此次交易中股票价格是有打折扣的，由此Uber的估值也有所下降，仅480亿美元，比此前Benchmark预计的1000亿估值差远了。

　　此前Benchmark曾起诉Uber前CEO特拉维斯·卡兰尼克（Travis Kalanick），指控他在一次董事局重组时存在欺诈行为。不过作为软银投资Uber条款的一部分，Benchmark撤销了诉讼。

　　与此同时，据彭博社报道，Uber前CEO卡兰尼克也准备以大约14亿美元的价格出售自己所持Uber股票的29%给买家，他目前占有10%的Uber股份。此次出售股票似乎有些出人意料，因为作为联合创始人的卡兰尼克曾宣称不会出售任何Uber的股票。

　　卡兰尼克此次出售股票也是作为软银投资Uber交易的一部分，软银现在持有17.5%的Uber股份。（小宝）

Uber卡兰尼克
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