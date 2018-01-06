起底钱宝网：狂赚1.4亿 创始人曾扬言驯服马云马化腾

注：本文转自中国经济周刊（ID：ChinaEconomicWeekly），作者：刘照普 宋杰

2017年12月31日，《中国经济周刊》记者来到钱宝网最后的办公地址上海市杨浦区周家嘴路1220弄1号楼3层308室，发现这里已搬空。《中国经济周刊》记者 宋杰 | 摄

2017年12月26日，钱宝网官方微信发布了张小雷送新春祝福的视频。视频中的张小雷一手红灯笼，一手话筒向“宝粉”（钱宝网投资者）喊话：“踏遍青山人未老，这边风景独好。”

谁料第二天，即2017年12月27日，南京市公安局官方微博“平安南京”发布消息称，钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪，于2017年12月26日向南京市公安机关投案自首。

目前，张小雷等主要犯罪嫌疑人已被南京市公安局江北新区分局依法采取刑事强制措施。南京警方介绍，据张小雷本人供述并经初步调查，张小雷等犯罪嫌疑人以钱宝网为平台，以完成广告任务获取高额收益为诱饵，收取用户保证金，采用吸收新用户资金、用于兑付老用户本金及收益等方式，向社会不特定公众吸收巨额资金，涉嫌非法集资犯罪活动。

面对警方的公告，不少“宝粉”或不愿相信，或不知所措。一些人聚集在南京市公安局门口，希望能讨回本金；一些人则成立了维权群，商讨对策；还有一些人甚至希望能“保”张小雷出来，“共渡难关”。

知情人士评价称，钱宝网张小雷是“宝粉”眼里的一个“神”、政府眼里的一颗“雷”，他的投案自首是对钱宝网非法集资案风险化解和释放的其中一个步骤，这在中央强调管控金融风险的情况下很有必要也很及时。

钱宝网是如何运营的？为什么会汇集这么多的忠实粉丝和用户？收益和风险到底有多大？

惊人的收益：600万本金7年滚到1.4亿元

《中国经济周刊》记者获悉，案发前，张小雷已将南京公司的大部分业务转移到了上海，钱宝网最后的办公地址即位于上海市杨浦区周家嘴路1220弄1号楼3层308室，一处商住两用建筑内。2017年12月31日，《中国经济周刊》记者探访发现，该处办公场所已被搬空。

钱宝网曾经的办公地址上海市闵行区紫竹高新区的上海网络视听产业基地2幢也早已无钱宝网痕迹，此前该地址曾被张小雷注册为10家公司的办公地址。值班保安确认钱宝网曾在该地办公，不过早已搬离。此外，其在南京西路恒隆广场的“钱旺上海艺术空间”也闲置许久。

早在2017年8月，就传出过钱宝网上海总部人去楼空的消息，不过张小雷的“现身说法”，平息了“宝粉”们的担忧，也增加了“宝粉”对张小雷的信任。此次南京公安发布消息后，不少“宝粉”至今都无法相信他们的“光头大哥”张小雷是自首的。

2017年12月31日凌晨，《中国经济周刊》记者在“钱宝网官方维权群”内旁听了维权者的QQ电话。彻夜不眠的“维权者”对自己能否拿回本金非常担忧，其中绝大部分人表示不打算报案，“看一看再说”。

不过，在南京市公安局门口，还是聚集了一些“宝粉”，除了维权和报案的，还有一些“宝粉”要求公安局“赶快放人”。更多的“宝粉”，则显得不知所措，相互讨论着如何保住自己的资金。

一位“宝粉”告诉《中国经济周刊》记者，他做钱宝比较晚，但他认识的一个“大户”，是2010年开始最早做钱宝的15个人之一，本金一共投放了600万元，7年后滚到了1.4亿元。“他留着7000多万元继续放在钱宝里，每天在钱宝网上签个到就可以拿8.8万元。还有6000多万元他买了房买了车。这些早期投钱宝的人都赚大钱了。”

另一位投资者陈鑫对上述说法予以证实。他认识的一位朋友，以190万元本金在钱宝网7年间增值为 9900万元，赚了52倍。

但投资者并非一直有这种好运气。陈鑫说，他自己在钱宝网投资130多万元，事发前已累积到370多万元，“2014年30万元买的钱宝网股权兑付了180多万元，涨了6倍。”眼见赚钱容易，陈鑫又从银行贷款60多万元投入钱宝，加上此前投资南京蓝莓（已跑路，法院审判结果已出）等“P2P公司”，到目前为止一分钱也没有拿回来，眼下要卖房子还贷款了。

钱宝网的骗术

被“薅羊毛”反而打出名气

工商资料显示，钱宝网原先属于江苏钱旺智能系统有限公司，成立于2010年，注册资本为5000万元人民币，张小雷为法定代表人。2016年，钱宝网被变更至成都钱坤智能系统有限公司名下。

钱旺曾对外宣传称，钱旺1.0在2010年10月份正式上线，其互联网产品有钱宝网、悟空浏览器等。但《中国经济周刊》记者发现，钱旺其旗下的域名，如www.qianwang365.com等，注册时间都在2014年。

据知情人士介绍，钱宝网刚成立时即开展过投资100万元、年回报率100%的项目。“当时在南京地区大部分人不相信，少部分投资了的人甚至每天去钱宝网上班，就是为了防止公司跑路。”

2008年南京进入旧城改造高峰期，很多人获得大批补偿款，但同期的股市低迷，银行利息也较低，南京因此涌现了一批资金池，不少人开办理财公司。

10年前正值民间融资亟待规范的时期，资金盘很多但倒得也很快，在大浪淘沙中活下来的资金盘越来越受信赖，资金也越来越集中，钱旺也在那时开始兴起。

为了防止挤兑，张小雷通过注册送现金的形式聚合人气，快速组成了另一个资金池，形成了线上与线下两个资金池。由于此时钱宝的运作尚不成熟，被不少投机客利用规则上的漏洞“薅羊毛”，但钱宝也凭此“一炮而红”。在发现钱宝被刷走大量资金后还“屹立不倒”，一些人抱着试探心理开始尝试投入，钱宝的资金池蓄水逐渐形成规模，线上与线下的两个资金池得以相互调用。

缴纳押金看广告玩游戏做任务，年化收益超50%

据钱宝网的宣传资料介绍，当用户注册成为钱宝网会员并缴纳一定数额的保证金后，便成了“宝粉”，能够到“任务大厅”中领取诸如观看广告、填写问卷、试玩游戏等任务，完成任务后可以获得一定收益。按照钱宝网资料内相关案例，如果用户能够缴纳10万元保证金，并保证每日完成一定量的“看广告”任务，每月可获最低4000元、最高过万元的收益。

《中国经济周刊》记者调查获悉，钱宝网的收益组成包括任务收益、签到收益、推广收益等。其中，任务收益和推广收益占了整体收益的大头（占30%?40%），而获取任务收益的前提则需要缴纳100元至50万元不等的保证金，如果要即时提现还要收取一定的佣金费用。

以钱宝网的一个任务产品玄融社为例，该产品鹰眼监测&楼宇“智能眼”的任务需要缴纳33.15万元保证金，周期为75天，完成观看《雷声》上中下三集后，可以获得特定收益3.54万元，换算成年化收益率为52.08%；未完成观看也可获得收益2.94万元，换算成年化收益率为43.24%。

钱宝网里的流通货币并非电子化人民币，而是一种名为“钱宝币”的虚拟货币，与人民币的兑换比例是100：1。2016年钱宝网推出的新年任务，即需提前缴纳保证金5200万钱宝币作为押金，折合人民币52万元，完成任务能得到107.7万钱宝币，折合人民币1.07万元。

有业内人士认为，钱宝网所谓“看广告”“玩游戏”等收益，基本上都在月息2分（年化收益36%）左右，加上每日签到万分之五的收益，钱宝网给用户的综合收益高达每月3分5厘（年化收益42%），算上复利超过50%，形同高利贷。

高额收益诱惑下，大量逐利者将真金白银投入该网站。钱宝网此前称，截至2017年9月，注册用户数超过2亿，平台流水超过500亿元。

此后，钱宝网不断演化，从以前的单纯缴纳押金看广告做任务获得高收益的平台，逐渐转变成为以微商、股权投资为主的高额回报承诺的“P2P+微商”平台。除前述玩法，还有一系列微商平台功能，通过“宝粉”购买商品和开微店进行套利，还有股权投资、项目投资等内容。

2015年，钱宝网升级后植入社交、购物、分享等功能，宣称转型做微商平台。在业内人士看来，钱宝网这么做一是为了洗白，二是带来一些现金流维持平台运转（店家入驻钱宝网要缴2万元的抵押金），三是为了建立分销体系。

非法发行证券

与微商业务相比，钱宝网最重要的业务是分销起投额为100万元的“QBII”项目。钱宝网公布的合同范本显示，这个看似是分销产品的“QBII”，实际上是钱宝网与投资人签订的一份股权投资协议，可以通过标的公司获得分红收益，收益率最高达300%。

钱宝网官方微信2017年8月18日发布的消息称，截至2017年8月，钱宝网旗下有关艺术品投资的钱宝合格投资人的意向书共收到3.5万份。张小雷当时称，公司所做的“QBII”，就是用公司来承载某一位艺术家的一件作品，然后由不超过50位的股东共同分享这件艺术品的保值增值。

不过，业内人士指出，签约“QBII”项目后，投资者的身份将转变为股东，即从“出资人”转变为“权益人”。“通过投资入股钱宝旗下的空壳公司，将多年高额回报导致用户复投所产生的数百亿元的提现压力化解，同时还能牢牢绑定用户为平台继续拉新和续投。因为用户买的是股权，公司没有义务归还投资款，用户只可以卖给下家。”

此外，“股权融资”也成为张小雷的选择。2015年初，张小雷通过股权受让方式收购总部位于济南的新三板公司泡宝网。

泡宝网此前发布的一则公告称，在钱宝网“宝购”频道中，曾经发布“钱宝应用市场和游戏发行业务新三板股权申购确权项目”，向投资者以21394.09元/份发行7741份“钱宝份额”，募集资金1.65亿元。按照项目介绍，“钱宝份额”于2016年4月折换为泡宝网股票。

按照钱宝网公告该次发行股票数量不超过400万计算，泡宝网在钱宝网上募集资金的价格为41元/股，远高于其发行价2.1元/股。

据知情人士介绍，由于股权融资项目存在诸多问题，最终该项目存在承诺融资可用于购买挂牌企业股份的行为，违反了《非上市公众公司监督管理办法》规定，并涉嫌构成非法发行证券，被山东省证监局叫停，出售的份额由泡宝网以27630元/份赎回。

虚构商业帝国

知情人士告诉《中国经济周刊》记者，很多“宝粉”一家的吃穿用度全是通过钱宝赚来的，这种“赚钱效应”聚集众多的投资者。通过这样的方式，向钱宝网上汇集的保证金越积越多、越滚越大，形成了一个资金池。

在“宝粉”陈鑫看来，钱宝网强大之处在于，它能让绝大部分人赚了钱不走，相信并忠实信守这个平台，甚至将利润和增量资金再行投入，以期获得更大的回报。

陈鑫说，钱宝网能坚持这么多年，关键在于有很多固定理财项目。“2014年11月设置的一个项目就较为典型，投资20万元3年后可得144万元。这种大手笔投入的资金3年后才兑现，使得很多保证金被冻结，推迟了兑现的时间，也推迟了风险爆发的时间。”

陈鑫告诉《中国经济周刊》记者，2017年8月钱宝网上海总部人去楼空的消息传出后曾引发许多“宝粉”恐慌，导致一些大资金出逃，加之此前20万元变144万元的3年期项目到期和春节来临前提现高峰到来，2017年11月和12月份，已经出现提现迟疑情况，虽然引起一些大额用户的警觉，但大多数人并未离场。

业内人士称，张小雷设立或收购了大量或真或假的关联公司，设计出了一个庞大的实业网络假象，并紧踩政策舆论热点，营造出一个巨大的商业帝国幻像，对投资人进行洗脑。

南京晓庄学院红山学院副院长王晓庆认为，非法集资最大的风险就是兑付风险。覆盖这种风险有两个办法，一是用利润覆盖，二是不断用新增加的现金流去覆盖过去的风险。钱宝网显然无法靠利润去覆盖，只能靠不断增加新的融资，来兑付过去产生的本息。

知乎网友的评论则更为直接：“钱宝网之所以维持到现在，靠的就是不断兑现高利息，用赚钱效应来吸引投资。赚到钱的不走，还不断拉人。目前来看，扔进去的钱想再回来很难，先来的拿走了，留下的都是背锅侠。”

2018年元旦，钱宝网的一部分投资者聚集在南京市公安局旁边一起商讨对策。《中国经济周刊》记者 刘照普 | 摄

用心良苦，南京有关部门曾要求钱宝网迁离南京

早在2015年，南京市政府就对钱宝等类似金融风险加以防范。

2015年11月底，南京国际马拉松赛上，作为几大赞助商之一的钱宝，其LOGO被主办方用白纸挡住。

2015年12月，媒体报道称，南京当地媒体接到相关部门发来的“封杀令”，从即日起将取消和钱宝网、钱旺公司合作的宣传、投资、商务项目。

更有消息称，南京市有关部门当时对钱宝网采取措施，限制钱宝网在南京开展线下业务，并要求钱宝网迁徙注册地和公司总部。

2016年，钱宝网位于南京江宁区办公地点的大门外，4个路口均被拉起横幅，写着“提高风险防范意识，警惕非法融资陷阱，谨防上当受骗，抵制高薪集资诱惑，理性选择投资渠道”。据悉，这些横幅是江宁经济开发区管委会为了提醒投资者而采取的举措。

不过，张小雷旗下的公司并非钱宝网一家。据天眼查提供给《中国经济周刊》的一份调查资料显示，截至案发前，张小雷在72家企业担任法定代表人，集中在软件和信息技术服务业行业；张小雷共投资54家企业，投资金额最大为4455万元。其中，有30多家企业已被注销，提示有风险的公司有40家。

业内人士认为，虽然南京当地政府此前已对钱宝网产生警觉，但面对如此众多的企业和屡屡变动的办公地点，政府相关部门确实有点防不胜防。

张小雷其人：喜欢用“民选总统”比喻自己

1997年，高中毕业后便开始创业的张小雷已经成为一名千万富豪，那一年他28岁，年少得志。但随后这上千万元灰飞烟灭，张小雷又一无所有，重新踏上创业路。

钱宝网实际控制人张小雷 （视觉中国）

被曝因牵涉“泛美亚事件”入狱

张小雷热衷足球，是足球圈的老熟人。他曾通过钱宝网赞助过西甲球队皇家社会和巴列卡诺，旗下还有一家中乙俱乐部——成都钱宝足球俱乐部。张小雷此前被质疑诈骗，正是与足球有关。

据报道，2003 年，张小雷因牵涉“泛美亚事件”，被质疑挪用巨额款项，未能保障留学球员的生活、训练。张小雷因该事件入狱。

据新华社报道，张小雷当时在海南扩建训练基地，大肆宣传，广泛招生，最终于 2001 年 8 月在收取每名学员约 13 万元的保证金和培训费后，先将首批 11 名小球员送到智利。

张小雷此前曾担任国足前主教练米卢的经纪人，与米卢熟识。泛美亚在智利的合伙人弗朗西斯科也是通过米卢认识，此人早年在智利西班牙联盟俱乐部踢球，与泛美亚合作办学实际是假借与智利西班牙联盟合作之名，托管给弗朗西斯科自己的足球学校。小球员们除了训练是在西班牙联盟训练场地的边角上一块满是石子的球场上进行以外，其他活动与西班牙联盟俱乐部再无关系。据报道，弗朗西斯科聘用的青训教练是当地20多岁的青年小伙，组织的比赛也是和不知名的球队对阵，但谎称是参加智利联赛。

后来被媒体披露，不仅在训练合作方上存在欺诈，张小雷所收费用也没有完全投入到培训之中。由于长期收不到款项，智利房东无奈停水、停电，西班牙联盟俱乐部也禁止小球员踏入训练场地。更严重的是，小球员的伙食因资金问题受到很大影响。

2003 年 5 月，“泛美亚”转战乌拉圭，称“乌拉圭接待能力强、足球水平高”，虽然更换了合作伙伴，但过程没有太大区别。

上述事件经媒体曝光后，舆论一片哗然。

曾扬言2014年驯服“二马”

纵观张小雷的微博及此前在公开渠道的发声，他时常语出惊人。

在公司内部，张小雷就多次强调伞兵文化，向员工灌输“纷飞的雪花如伞兵落下，正义终将战胜邪恶，我们伞兵就该被包围”的思想。

2013年圣诞节前，张小雷在给员工们的内部培训上说：“你们服务的公司是一个伟大的公司，它伟大之处就在于它即将成为一个显赫的公司，而它现在恰恰还不是，这就是它的伟大之处。我2014年的目标就是驯服二马（马云、马化腾）。”

为了管理公司，张小雷设计了一套特有的机制。公司的最高决策机构为“投资管理委员会”（下称“投委会”），并设有“投资管理监督委员会”（下称“监委会”）和“选举委员会”（下称“选委会”）。前两者由公司员工组成，后者由“宝粉”组成。“选委会”选举出“监委会”成员，再由“监委会”选举“投委会”成员。张小雷说，这套机制参考的是美国参议院、众议院以及美国国会制度。

张小雷称，上述做法是“标准的领袖配置”。他喜欢用“民选总统”比喻自己，用“国家”来比喻钱宝，用“打仗”来比喻所面临的各种挑战。

在管理公司之外，张小雷在谈及钱宝网的发展时，也屡屡“放炮”。

2015年12月，张小雷一口气在新三板买下汇能科技、雅格股份、泡宝网、弘祥隆4个壳，一度引起股转系统的高度重视。张小雷扬言：“我不仅要买4个壳，我还要买40个、400个、1000个壳。我要救赎整个新三板！”

而面对钱宝网涉嫌传销的质疑，张小雷说，“那么大体量的企业要是在这个地方出问题，早就被查处了。那就轮不到你们了，公安局还问我呢。”

他最终还是被公安控制了，只是罪名换了一个，是涉嫌非法集资。（文中陈鑫为化名）

律师观点：钱宝网的商业模式就是庞氏骗局

北京市中闻律师事务所合伙人赵虎接受《中国经济周刊》记者采访时称，钱宝网的商业模式就是庞氏骗局。

赵虎介绍，据测算，钱宝网承诺给投资者的收益率达到了40%，远远超过了实体经济的正常收益率。“金融投资的根基在于实体经济，实体经济的收益水平在10%左右。如果投资年化收益率达到40%，这种投资收益是没有支撑的。”

赵虎认为，钱宝网的返利来自新的用户加入，用新的用户投入的保证金等来给付老用户的收益，这是典型的庞氏骗局。“只不过，这次被钱宝网玩出新花样，外面穿着一件花花的衣服。”

长期处理此类案件的北京炜衡（上海）律师事务所律师鞠秦仪认为，钱宝网事件的后续发展其实可以分为两部分，一是钱宝网实际控制人张小雷及该公司主要负责团队刑事责任的追究，二是投资者投资款项的追回和损失的弥补。

鞠秦仪告诉《中国经济周刊》记者，按照目前司法实践的做法和“e租宝”“中晋”等类似案件的先例，张小雷很可能被认定为集资诈骗罪，该团队其他主要负责人也会按照其所扮演的角色相应追究责任。同时，投资者想追回投资款，只能等待司法机关启动追赃程序，司法机关会将案发后冻结住的款项、犯罪嫌疑人主动进行退赔退赃的款项、追回的案发前非法转移出去的款项等汇总在一起，按比例返还给投资者。投资者何时能够拿到返还的投资款、能拿到多大比例的投资款还有待于司法机关的实际追赃成果，从先前的案件看，前景也并不乐观。

有投资者认为，张小雷是为了减轻自己的刑事责任而主动投案，其能够获得很大幅度的从轻处罚。鞠秦仪称，这种想法比较片面，“自首是减轻刑事责任的法定情节，但张小雷涉嫌的犯罪行为造成的社会危害特别巨大，情节特别严重，加之其本身就有前科，司法机关必然对其在法定量刑范围内从严从重打击，妄图以现有的自首情节来大幅度减轻刑事责任，现实可能性不大。”

对于当前部分投资者呼吁“不报案、不配合”，希望帮助张小雷尽快摆脱刑事责任的做法，鞠秦仪认为，张小雷目前涉嫌的犯罪行为触犯的是刑法，侵害的法益是金融市场秩序和人民财产安全，即使没人报案，公安机关掌握如钱宝网后台数据、钱宝网收款流水、账目等证据后，依然可以立案侦查，继续推进刑事案件的进程。“投资者是否报案并不能从本质上影响案件的走向，反而在当下应该积极报案，配合公安机关调查，进行相关材料的报备，才能在追赃程序后拿到一定比例的投资款返还。”

值得注意的是，此次钱宝网事件，很多80后、90后陷入其中。赵虎律师在接受《中国经济周刊》记者采访时分析说，现在的商业模式非常专业，客户群体不同，商业模式也不一样。钱宝网这一套方法，如果主要针对老年人的话可能会“玩不转”，因为老年人不太会玩智能手机，很少有老年人做微商。

“钱宝网在商业模式上有微商、看广告、玩游戏等，把年轻人中流行的元素放到了一起，自然可以得到年轻人的青睐了。” 赵虎说，80后、90后还有一个突出的特点：相信高利润，银行利息低他们不感兴趣，但相信网络时代会有超高的利润。