直播答题每日瓜分30万 直播网站加入战局

直播答题每日瓜分30万 李好现身花椒百万作战

中新网1月6日电 1月5日，花椒正式推出直播答题节目《百万作战》。据悉，比赛每天3场，每场12道题，单场奖金均为10万元。花椒还与江苏卫视《一站到底》进行合作，答题获胜者有机会参加《一站到底》，同时，其主持人李好还会担任《百万作战》的主持人，为众多网友送出第一桶金。

据悉，《百万作战》从1月5日持续到2月4日，三场比赛的开始时间分别为19：00、20：00、21：00，用户只需在游戏开局前进入指定直播间即可免费答题。游戏中，在李好提出问题时，每道题的对话框会出现在屏幕中央，限定时间为10秒，全部回答正确的人平分奖金，此外，用户还有复活机会，答错问题也可以重新回到比赛中。

作为“提问界”的大师，李好所带来的题涵盖面极广，囊括了天文地理、人文历史、体育科技、娱乐影视等。而为了让更多的人能够获得奖金，很多题目都设置的比较简单，用李好的话说就是“大多是送分题，网友只要参加就都有可能获奖”。

游戏宣传一经推出，马上掀起全民直播答题热。大批用户纷纷下载花椒APP坐等游戏开局，截至目前，花椒已经杀入免费排行榜前十，可见其形势之火爆。

相比“吃鸡”和“农药”，《百万作战》属于益智类知识竞赛游戏，不仅参与门槛低而且还可扩展知识面。邀请亲朋好友一起参与游戏瓜分奖金也不失为一个好的娱乐项目。李好表示，非常开心成为《百万作战》的主持人，很期待与获胜者一起登台录制《一站到底》。

每晚七点，李好在花椒《百万作战》等你来挑战。如果你够聪明，脑洞够大，快快参与到游戏中来让你的知识变现吧。