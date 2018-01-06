新浪科技> 创业 > 正文

直播答题每日瓜分30万 直播网站加入战局

直播答题每日瓜分30万 直播网站加入战局
2018年01月06日 11:14 中国新闻网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　直播答题每日瓜分30万 李好现身花椒百万作战

　　中新网1月6日电 1月5日，花椒正式推出直播答题节目《百万作战》。据悉，比赛每天3场，每场12道题，单场奖金均为10万元。花椒还与江苏卫视《一站到底》进行合作，答题获胜者有机会参加《一站到底》，同时，其主持人李好还会担任《百万作战》的主持人，为众多网友送出第一桶金。

　　据悉，《百万作战》从1月5日持续到2月4日，三场比赛的开始时间分别为19：00、20：00、21：00，用户只需在游戏开局前进入指定直播间即可免费答题。游戏中，在李好提出问题时，每道题的对话框会出现在屏幕中央，限定时间为10秒，全部回答正确的人平分奖金，此外，用户还有复活机会，答错问题也可以重新回到比赛中。

　　作为“提问界”的大师，李好所带来的题涵盖面极广，囊括了天文地理、人文历史、体育科技、娱乐影视等。而为了让更多的人能够获得奖金，很多题目都设置的比较简单，用李好的话说就是“大多是送分题，网友只要参加就都有可能获奖”。

　　游戏宣传一经推出，马上掀起全民直播答题热。大批用户纷纷下载花椒APP坐等游戏开局，截至目前，花椒已经杀入免费排行榜前十，可见其形势之火爆。

　　相比“吃鸡”和“农药”，《百万作战》属于益智类知识竞赛游戏，不仅参与门槛低而且还可扩展知识面。邀请亲朋好友一起参与游戏瓜分奖金也不失为一个好的娱乐项目。李好表示，非常开心成为《百万作战》的主持人，很期待与获胜者一起登台录制《一站到底》。

　　每晚七点，李好在花椒《百万作战》等你来挑战。如果你够聪明，脑洞够大，快快参与到游戏中来让你的知识变现吧。

 
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有