业界报告称三成中国在校大学生创业意愿强

中新社北京1月6日电 （记者 马海燕）6日在北京发布的《2017中国大学生创业报告》指出，中国大学生的创业意愿持续高涨，30%的在校大学生创业意愿强烈。此外，有一定创业意愿的学生占57.9%，从未想过创业的只占12.1%。

该报告由中国人民大学牵头，上海交通大学、浙江大学、厦门大学、武汉大学、中山大学等30余家高校、企业和社会组织联合发布，调查范围覆盖全国52所高校。

报告显示，大学生创业主要出于追求自由的生活方式，在受访者中占31%；其次是赚钱，占26%；实现个人理想排在第三位，占18%。

排在创业领域前五位的是消费电商、教育、信息科技、餐饮住宿和体育文化。大学生创业的切入点中，发现某种技术的商业潜质占58%，发现某个市场痛点占42%。

调查还发现，创业正呈现低龄化趋势，很多大学生从本科之前就对创业产生兴趣，七成创业者在本科期间开始创业。大学生普遍认同创造力（24.5%）、风险承担（16.5%）和警觉性（13%）是创业者极为重要的素质。

中国人民大学商学院院长、创业学院副院长毛基业指出，深化创新创业教育改革正在深度融入高校人才培养体系，成为高等教育综合改革的突破口。同时，虽然中国高校创业生态系统建设已经取得巨大成绩，但也存在不平衡和不充分的发展状况。

大学生最希望高校提供的创业扶持政策包括“创业算学分”（24%）、“实验设备向学生开放”（17%）和“学校科研成果优先向创业学生转让”（16%）。而高校提供的主要扶持政策为“休学创业”、“实验设备向学生开放”以及“创业算学分”。

超过50%的受访者认为资金短缺是创业最大障碍。报告认为，未来有必要进一步强化高校创业生态系统环境要素的培育和发展，特别是发展大学生创业融资体系，缓解大学生创业的资金瓶颈约束。（完）