贾跃亭减持酷派18%股权亏12亿 频繁套现难解债务危机

在乐视创始人贾跃亭发布公开声明，表示将“乐视系”债务问题交由妻子甘薇全权负责两日后，一些实际运作似乎开始出现。

1月4日晚间，酷派集团在港交所发布公告称，公司控股股东Leview Mobile HK Limited（下称“Leview”）拟将持有的公司17.83%股份出让给威日创投有限公司（下称“威日创投”）。交易完成后，Leview将退居为酷派集团第二大股东，威日创投则成为公司新晋大股东。

资料显示，Leview系“乐视系”旗下公司，早在2015年与2016年，“乐视系”曾先后以合计30亿元购得酷派集团28.9%股份，成为后者实际控制方。此次股权转让价格虽高于酷派集团最新股价，但与最初购买价相比，“乐视系”恐将出现高达12亿元的亏损。

1月5日，乐视非上市体系相关负责人士表示，目前对公司出售酷派集团股权一事暂不作回应，且债务问题的进展以后都会在甘薇的微博公布。同时对于目前仍未从资金困境中走出的酷派集团而言，随着大股东的变更，能否重现往日辉煌，则仍需时间的验证。

巨亏12亿元撤退酷派

尽管进入2018年后，贾跃亭及甘薇已多次对外发声，表态将解决乐视系的债务问题，但在没有实际动作前，外界始终对这一说法持保留态度。如今随着将酷派集团的多数股权出售，贾跃亭似乎证实了自己所言非虚。

根据酷派集团1月4日晚间发布的公告显示，控股股东Leview拟将其持有的公司8.97亿股，占公司总股本17.83%的股权转让给威日创投。交易完成后，Leview持有酷派集团的股权将降低至10.95%，持股比例由此将低于威日创投位列酷派集团第二大股东，后者则完成易主。

具体在交易价格上，此次Leview出售酷派集团的价格为每股0.9港元，因此交易总价将达8.07亿港元（以最新汇率计算，约合人民币6.69亿元）。这一价格较酷派集团停牌前的最新股价0.72港元/股相比，有25%左右的溢价。

据工商信息披露，Leview成立于2015年2月，中文名为乐风移动香港有限公司，与乐视系的手机业务乐视移动智能信息技术（北京）有限公司同属贾跃亭家族控制。对于接盘的威日创投，则并未有过多信息透露，仅知其为一家于英属处女群岛注册成立的公司。

21世纪经济报道记者了解到，乐视系对酷派集团的持股，最早可追溯至2015年6月。彼时，乐视系出资21.8亿元从酷派集团创始人郭德英手中购入公司18%股份，一跃成为第二大股东。一年后，乐视系再以10.47亿港元（按当时汇率计算约8.7亿元）的代价增持酷派集团近11%股权，从而以总价30亿元、持股28.78%成为后者第一大股东。

这意味着，若将当初入主的价格与最新出售的价格相比，乐视系这部分被转让的股权将出现高达12亿元的亏损。

实际上，自2016年11月乐视系出现资金危机以来，有关其将如何处理酷派集团股权就一直颇受外界关注。此后随着乐视系债务危机愈演愈烈，以及贾跃亭、刘江峰（酷派集团原CEO）等人辞任酷派集团有关职务，改由刘弘（任酷派集团董事长）、蒋超（任酷派集团CEO）等执掌后，外界随之认为其套现退出酷派集团将成为大概率事件。

1月5日，一位接近乐视系人士对21世纪经济报道记者表示，目前仍无法判断未来对持有酷派集团剩余股份的处理，但在未来条件允许，有人接盘以及价格合适的情况下，也不排除将继续转让的可能。

难填债务漏洞

尽管乐视非上市体系有关负责人表示不对此次出售酷派集团股权一事作出回应，亦表态不知悉套现用途，但外界认为贾跃亭及乐视系唯一能解决债务危机的途径，只剩下资产出售一条路。

1月2日，贾跃亭在回应北京证监局要求其归国的监管函时公开表示，已将乐视系债务问题的解决全权委托给妻子甘薇，随后甘薇亦连续多次就乐视系的债务问题对外发声，并希望外界给予贾跃亭时间来解决。

根据此前21世纪经济报道记者的报道，自2010年乐视网上市算起，至今贾跃亭以及乐视系已通过旗下各个子公司从一级市场和二级市场累计融资超过500亿元，但目前对外所欠债务的总额，仍有可能高达百亿元甚至更高。

为了缓解债务压力，去年以来包括主动以及被动的形式，贾跃亭以及乐视系已先后对外转让了包括易到持股权、旗下子公司股权用以以资抵债等，进行套现偿还债务。如今出售酷派集团股权也被认为是这一模式的延续。

“这个基本没悬念，非上市体系的资产，能处置的都在处置，关键是有个好价钱，”上文提及的接近乐视系人士说，“就像之前世茂工三项目，肯定也想出售来回流资金，但一直与交易对方在价格上谈不拢。”

然而在旧账未清，新账又起的情况下，贾跃亭及乐视系的麻烦想要快速得以解决恐不现实。1月4日，21世纪经济报道记者从易到内部获悉，针对此前传言的13亿融资被乐视系挪用一事，易到目前已开始寻求法律途径予以维护自身权益。

不过此次转让酷派集团大多数持股，除乐视系是为套现可能还债外，还有一层因素也许是为了“止损”。

据酷派集团此前披露的2016年未经审计的年报显示，2016年全年公司实现营收79.94亿港元，同比下滑45.5%，公司拥有人应占净利润从上一年度的盈利转为亏损，且亏损额高达42.1亿港元。2017年前7个月，酷派集团预计营收27.16亿港元，相较上一年度同期再度下滑约52%。目前，酷派集团仍因2016年度年报难以出炉，自去年3月31日开始便处于长期停牌状态。

华东一大型券商通讯行业分析师认为，在债务危机持续逼迫，酷派集团经营又难以有起色的情况下，乐视系通过能接受的价格出售持股，也是为了进一步止损，“不过对乐视来说，8亿港元目前肯定只是杯水车薪”。

“对酷派来说，公司在市占率持续下滑，目前只能依赖海外市场和发力AI的情况下，乐视退出第一大股东也许是件好事，”上述通讯分析师说，“现在关键的是接盘方的态度，因为信息太少，对酷派来说一切都不好判断。”