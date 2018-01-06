美风险投资评值得投10年的公司：阿里亚马逊进入决赛

中国互联网公司正领先世界

广州日报全媒体记者 刘幸

在一场全球热门企业“奥运会”中，来自中国的众多互联网公司如BAT、滴滴、小米、京东、头条入选，其中阿里巴巴最终击败亚马逊夺得冠军。华尔街投资经理们用投票的形式给出了心目中世界经济的新格局：来自中国的公司，在价值、影响力和成长性上正第一次领先世界群雄。

这是一场“主场”设在美国的大赛，美国著名风险投资数据库CBInsights选出了64家各个领域的热门公司，包括苹果、谷歌、Facebook、特斯拉等互联网新贵，德国大众、高盛、IBM等传统巨头，索尼三星等日韩企业，以及阿里巴巴、腾讯等中国公司，通过一轮轮投票以淘汰赛制决出最值得投资并会长线持有十年的公司。

选出64家

各个领域热门公司

竞争十分残酷。日本韩国的明星公司早早全军覆没，美国本土作战可谓精英尽出，IBM、通用、思科等老牌强队纷纷落马，谷歌、苹果、特斯拉、FACEBOOK等明星公司也没能走到最后；腾讯百度止步八强，头条京东更是首轮出局。最终进入决赛的，是中国公司阿里巴巴和美国公司亚马逊。

最终的决赛，面对美国本土电商巨头亚马逊，阿里巴巴仍然赢得了华尔街的青睐。Retail Customer Experience的博主Chris Petersen撰文认为，虽然亚马逊在西方零售生态系统中有最大的影响力，但最大的零售影响者的头衔应该属于阿里。Petersen称，虽然亚马逊在拆除商场建设配送中心，但阿里实际上在为零售商们建立新的商场。

入围此次“商业奥运会”64强的中国公司中，2017年专注人工智能的百度表现也很出色，击败了摩根大通、优步，一路杀入1/4决赛，但被谷歌轻松击败。腾讯则止步1/8决赛，负于的正是此后进入决赛的亚马逊。

处于中国互联网公司第二梯队的小米和滴滴，此次均止步于第二轮，但虽败犹荣。小米首轮淘汰了美国社交软件SNAP，胜在步步为营，次轮负于苹果合情合理。滴滴首轮击败索尼，显示出共享经济的巨大价值，次轮输给优步，除了客场作战的因素之外，在前瞻性方面，也同“共享经济鼻祖”之间存在差距。京东和头条不幸首轮即遭淘汰，京东负于迪斯尼，今日头条输给共享住宿公司Airbnb。