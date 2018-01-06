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春节前还能否投资P2P？是否实现备案成投资首要因素

春节前还能否投资P2P？是否实现备案成投资首要因素
2018年01月06日 04:10 大洋网-广州日报
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　　春节前还能不能投资P2P？

　　文：广州日报全媒体记者 林晓丽

　　最新统计显示，虽然收益率整体下行，但是去年P2P累计成交量突破6万亿元，投资者对P2P信心未减。

　　不过，也有不少人疑惑：今年P2P就要通过备案，不能拿到备案的平台必须退出，这P2P产品还能投资吗？

　　据网贷之家最新统计显示，2017年全年网贷行业成交量达到了28048.49亿元，相比2016年全年网贷成交量（20638.72亿元）增长了35.9%。

　　在2017年，P2P网贷行业历史累计成交量突破6万亿元大关，单月成交量均在2000亿元以上，且3月和7月成交量均超过了2500亿元，这些突破性数据表明投资人对P2P网贷行业的信心未减。

　　而实际上，2017年综合收益率延续2016年整体下行的走势，但下降速度有所放缓。2017年网贷行业总体综合收益率为9.45%，相比2016年网贷行业总体综合收益率下降了100个基点。

　　无法备案平台将被清退

　　据分析，一方面由于体量靠前的平台，大部分都具有强大背景，比较受投资人青睐，但其综合收益率相对较低；另一方面应监管政策要求，资产端借款利率逐步下行，综合影响网贷行业综合收益率下行。

　　网贷之家预测，由于目前整改正当时，预计2018年网贷行业综合收益率或将继续下行至9%左右。

　　而今年，将是网贷行业真正洗牌和分化之年，最重要的是六月底要完成备案工作，无法通过备案的平台将被清退或取缔。

　　P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室上月中旬下发《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》（57号文），明确了备案工作的期限。也就是说，今年6月底将成为P2P网贷平台的生死线。

　　广州互联网金融协会会长方颂对此就表示，“若平台无法达到监管备案的要求，将有可能被强制退出市场，这对于投资者来说，是巨大的投资风险。”

　　网贷之家数据显示，截至2017年12月底，网贷行业正常运营平台数量达到1931家，相比2016年底减少了517家。问题平台数量占比持续降低，2017年问题平台数量占比33.49%，66.51%的平台选择良性退出。据预计，2018年网贷行业运营平台数仍将进一步下降，具体下降速度取决于备案及合规情况，从目前信息估测，2018年底或将跌至800家左右。

　　TIPS：高收益P2P产品需要更加谨慎

　　在这个关键时期，如果你想获得高收益而投资P2P产品，那么需要更加谨慎，需要更花功夫。

　　1。是否实现备案成投资首要因素

　　方颂表示，随着备案工作的展开，平台背景（如国资系、上市系、风投系等）将不再是投资者选择平台的首要考虑因素，平台是否实现备案将会成为投资者决定是否投资的第一考虑因素。备案是看平台的各项业务和运营能否达到银监会“1+3”管理制度和地方监管细则的监管标准，不会以平台背景和规模大小而定。

　　2。平台背景实力依然重要

　　除了要研究判定平台能否通过备案，融360网贷评级负责人张懿望还表示，之前提到过的一些选择P2P平台的标准，在现在这个阶段也还是适用的，比如平台的股东背景，上市公司、风投公司、政府国资背景的平台会相对靠谱一些，当然也不要盲目的相信背景，也要注意上市公司，风投公司的入股比例。同时，平台管理团队的实力也一样重要。

　　3。成交量暴增平台要留意

　　看平台的运营数

　　据的稳定性。现在很多第三方机构跟网贷平台会有数据对接，可以看平台在过去半年，或者一年的月成交量、贷款余额的变化，如果变化幅度太大，比如有些平台成交量有的月份十几亿，有的月份则只有几百万，这种平台要留意；或者有些平台在监管“双降”的背景下成交量还暴增的情况。

　　4。看平台的收益率。

　　一般来讲，平台的收益率与平台的综合实力成反比，当然这也和资产类型有关。如果碰到年化收益率超过18%的平台，就要留一个心眼了。

　　方颂还建议，在备案完成前保持谨慎，最好分散投资。

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