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百度两款APP涉嫌偷窥用户隐私 南京中级法院已立案

百度两款APP涉嫌偷窥用户隐私 南京中级法院已立案
2018年01月06日 21:05 央视财经频道
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　　原标题：百度惹上官司了：两款APP涉嫌偷窥用户隐私 南京中级法院已立案！

　　支付宝年度账单默认“勾选”闹剧刚刚平息，又一起类似事件有了新进展。

　　1月5日，江苏省消保委对外通报，就侵害个人信息安全对百度提起消费民事公益诉讼。

　　2017年7月，省消保委曾对市场上用户量较多的27款手机APP进行调查，发现普遍存在侵犯用户个人信息安全的问题。经过约谈，大部分企业提交了实质性整改方案，删除了不必要的监听电话，读取短信等敏感权限。但“手机百度”、“百度浏览器”两款APP迟迟未进行整改。省消保委向北京百度网讯科技有限公司发送调查函，多次催促后对方回复依旧消极。

　　江苏省消保委投诉部主任张昊舒说，不管权限是必要也好、非必要也好，首先应当维护消费者的知情权和选择权。

　　根据工作人员现场演示，两款手机APP安装前，在未取得用户同意的情况下，获取了“监听电话、定位、读取短彩信、读取联系人、修改系统设置”等权限，且未告知获取目的。

　　江苏致邦律师事务所律师陶若晨说，这就在事实上获取了用户的短信内容以及通讯录的内容，并且上传到商家的服务器上，这就是实质性的侵犯个人信息权益的行为。

　　目前，南京市中级人民法院已正式立案。

　　对此事，昨天百度公司也作出回应称，在保护公民个人信息方面，百度与消保委“立场和根本出发点是一致的”。百度旗下手机应用“没有能力，也从来不会”监听用户，将继续与江苏省消保委保持沟通。

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