秦朔评华为：超越了靠个人拍脑袋引领公司的体系

中国商业文明研究中心主任秦朔

由浙商总会、上海市浙江商会共同主办的“2017世界浙商上海论坛暨上海市浙江商会年会”于2018年1月6日在上海举行。中国商业文明研究中心主任秦朔出席并演讲。

在秦朔看来，今天的中国正在经历着从世界规模到世界竞争力的重要变化，“一不小心，中国有10个房地产公司的销售收入都突破5000亿了”。但有世界级的规模能不能等于真正有世界级的竞争力，这还是取决于公司管理、研发、持续竞争力的提高与文化”，“换言之世界级的企业一定要是家伟大的公司”，他表示。

秦朔称，广东、深圳的企业值得浙商学习，“很多浙商有着非凡的个人能力，个人和企业的关联度很高，但如果我们看那些深圳的代表性企业，譬如去年做过6000亿的华为，华为已经不是任正非的问题了，华为是四个大产业群、三个轮值CEO，整个职业经理人以及对职业经理人激励体系非常好，这是超越简单靠个人拍脑袋引领公司的体系”。

“万科更不用说了，交班都已经完成了。再看平安，这么多年一批又一批的职业经理人不断地涌现”，秦朔补充道，“十几年以前，广东的公司已经开始请国际性咨询公司长期对标全球行业领导者，做组织改造、公司战略。所以他们能够超越企业家自身原有的能力和学习能力变成公司的综合竞争力”。