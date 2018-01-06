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英特尔陷安全漏洞危机 360推免疫工具查补丁兼容性

英特尔陷安全漏洞危机 360推免疫工具查补丁兼容性
2018年01月06日 11:19 新浪科技
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CPU漏洞具体影响范围CPU漏洞具体影响范围

　　新浪科技讯 1月6日上午消息，三天前，Intel处理器爆出了严重的侧信道攻击漏洞，漏洞会导致跨特权的信息泄露。此次漏洞主要有两种攻击形式，官方命名为Spectre（幽灵）和Meltdown（熔断）。360安全卫士推出“CPU漏洞免疫工具”，可一键检测电脑是否存在漏洞，排查补丁兼容性，并推送安全更新。

　　据悉，该漏洞影响全球所有桌面电脑、笔记本和服务器，攻击可以让PC端本应受到保护的信息被外部拦截获取，网民的隐私信息存在被暴露的风险。

　　1月4日，英特尔针对CPU安全漏洞一事发表声明称，正与AMD、ARM和软件厂商合作解决该问题。同时，英特尔表示，其他公司的芯片也存在同样问题。谷歌微软亚马逊等科技巨头针对该事件也纷纷采取应对措施。

　　对此，360安全卫士推出“CPU漏洞免疫工具”，从漏洞修复及安全防护两方面入手，阻断漏洞入侵通道。该工具可一键检测电脑是否存在漏洞，全方位排查补丁兼容性，并为受到漏洞影响的系统及浏览器推送安全更新，有效免疫CPU漏洞。针对没有补丁的系统，开启360安全卫士能够全面防御攻击，把漏洞风险降到最低。

　　360官方称，这两组漏洞的利用依靠现代CPU普遍使用的推测执行特性（speculative execution），通过用户层面应用从CPU 内存中读取核心数据。CPU如人类大脑，你的所思所想可能随时泄露。在实际攻击场景中，攻击者在一定条件下可以泄露出本地操作系统中的底层运作信息，根据这些信息绕过内核的隔离防护，还可以通过浏览器远程攻击获取用户的相关隐私信息。

　　“尽管此系列漏洞影响广泛，但是实际上所造成的危害却并不特别严重”，360助理总裁、首席安全工程师郑文彬介绍，网民只要保证良好的上网习惯，及时为系统及浏览器更新补丁，就能有效防御利用这些漏洞进行的攻击。由于CPU漏洞的最大威胁是针对浏览器的恶意网页攻击，免疫工具会对浏览器进行检测，提示用户升级到已有补丁的最新版本，从而阻断恶意网页攻击CPU漏洞的入侵通道，为此漏洞唯一的远程攻击入口建立牢固的安全防线。

　　此外，鉴于紧急下发的补丁可能与电脑上部分软件不兼容，出现蓝屏、系统无法正常使用的情况，360提醒用户请谨慎处理，可待补丁稳定后再打补丁。（韩大鹏）

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