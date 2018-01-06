新浪科技> 互联网 > 正文

比特币玩家拟将矿场转出中国 去加拿大、冰岛和美国

比特币玩家拟将矿场转出中国 去加拿大、冰岛和美国
2018年01月06日 10:25 新浪综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　来源：36氪

　　随着中国对加密货币的打击范围扩大到比特币矿场，一些业内最大的玩家已经在将业务转移到海外。

　　经营中国前两大比特币矿场的比特大陆（Bitmain）联合创始人吴忌寒接受采访时称，公司正在新加坡建立地区总部，并在美国和加拿大开展挖矿业务。另据各自创始人介绍，第三大矿池莱比特（BTC.Top）正在加拿大开设分部，排名第四的微比特（ViaBTC）在冰岛和美国设立了业务。

　　中国决策者于去年叫停首次代币发行（ICO），并要求本地交易所暂停虚拟货币交易，本周又提出新建议来遏制比特币挖矿。知情人士称，政府计划限制比特币矿场用电，并要求地方政府引导比特币矿场有序退出该行业。

　　虽然这些措施不太可能对比特币交易速度产生显著影响，但可能重塑加密货币挖矿行业格局。由于中国电价较低，而且当地有芯片制造工厂与廉价劳动力，一直到最近，比特币矿场都在涌向中国。而现在，他们正寻找其他合适的地方。

　　莱比特创始人江卓尔接受采访时说，选择加拿大是因为成本相对较低，而且国家和政策稳定。他还考虑了伊朗和俄罗斯。

　　彭博新闻社此前报道称，中国政府拟整顿比特币矿场的滥用电力行为。中国央行没有回复寻求置评的传真。

　　比特币周五变化不大，2018年以来累计上涨约5%，去年涨幅高达14倍。

矿场比特币货币
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有