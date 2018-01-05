彭博社：中国监管政策收紧 比特币矿场纷纷转至海外

新浪科技讯 北京时间1月5日晚间消息，彭博社今日报道称，随着中国对数字加密货币的监管范围扩大到比特币矿场，一些大型矿场正将业务转移到海外市场。

经营中国前两大比特币矿场的“比特大陆”(Bitmain)联合创始人吴忌寒在接受采访时称，该公司正在新加坡建立地区总部，并在美国和加拿大开展挖矿业务。

此外，第三大矿池“莱比特”( BTC.Top)创始人称，他们正在加拿大开设分部。而第四大矿池“微比特”(ViaBTC)创始人表示，已在冰岛和美国开始业务。

1月3日有报道称，中国央行当日召开了闭门会议，要求限期关停比特币矿场。但据接近央行人士的消息称，会议的主要内容是关于规范、整顿比特币矿场，而非市场传闻的“一刀切”关停矿场。

有业内人士称，中国央行此举不可能对比特币的交易速度带来显著影响，但可能重塑数字加密货币挖矿行业。当前，矿主纷纷涌向中国，主要是因为中国的电价和劳动力成本相对较低。而如今，他们开始寻求新的市场。

第三大矿池“莱比特”创始人江卓尔在接受采访时称：“我们选择加拿大，是因为那里的成本相对较低，政策也相对稳定。”此外，“莱比特”还曾考虑过伊朗和俄罗斯等地。

去年，比特币交易价格涨了约15倍。今年到目前为止，上涨约5%。(李明)