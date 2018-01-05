百度回应“涉侵犯用户权益被起诉”:无能力监听用户

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百度App偷窥隐私 江苏省消保委提起公益诉讼

新浪科技讯 1月5日晚间消息，2017年12月11日，江苏省消费者权益保护委员会就北京百度网讯科技有限公司涉嫌违法获取消费者个人信息及相关问题提起消费民事公益诉讼。2018年1月2日，南京市中级人民法院已正式立案。据江苏省消保委的消息，“手机百度”“百度浏览器”两款手机APP在消费者安装前，未告知其所获取的各种权限及目的，在未取得用户同意的情况下，获取诸如“监听电话、定位、读取短彩信、读取联系人、修改系统设置”等各种权限。

对此，百度官方做出了回应：

“我们已经从媒体报道里知悉了江苏省消费者权益保护委员会（以下简称“江苏消保委”）提起的诉讼。百度历来高度重视消费者个人信息保护工作，在保护公民个人信息方面，我们和消保委的立场和根本出发点是一致的。事实上，过去数月里，在江苏省消保委的要求下，我们双方就手机应用产品的隐私保护和用户权限管理机制问题进行了多轮沟通，对江苏消保委方面的疑问进行了说明和澄清。借此机会也向媒体和广大公众澄清。

媒体报道里提及的“监听电话”，百度的手机应用没有能力、也从来不会申请这一权限。在与江苏消保委的沟通中，我们详细介绍了各项权限的使用场景。如百度相关应用获取地理位置、获取短信、通讯录等授权，都是在合理使用范围内的，且都是用户在获取天气信息、登录验证、社交等场景下，首先弹窗提示用户是否授权使用该权限以获得相应服务，如果用户不授权则百度不会使用该权限，而用户授权使用之后也随时可以自主选择关闭相应权限。

我们会继续与江苏省消保委积极沟通，与消保委一起让个人信息安全得到更广泛的重视、在互联网及其他行业得到更充分的保护。”（辛苓）