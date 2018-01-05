英特尔发布更新 保护系统免受潜在攻击

新浪科技讯1月5日午间消息，英特尔已经为基于英特尔芯片的各种计算机系统（包括个人电脑和服务器）开发了更新，并且正在快速发布这些更新，以保护这些系统免受谷歌Project Zero所报告的两种潜在攻击隐患（被称为Spectre和Meltdown）。英特尔与其产业伙伴在部署软件补丁和固件更新方面已取得重要进展。

英特尔已经针对过去5年中推出的大多数处理器产品发布了更新。到下周末，英特尔发布的更新预计将覆盖过去5年内推出的90%以上的处理器产品。此外，许多操作系统供应商、公共云服务提供商、设备制造商和其他厂商也表示，他们正在或已对其产品和服务提供更新。

英特尔相信，这些更新对不同工作负载的性能影响会有不同。对于一般的计1算机用户来说，影响并不显著，而且会随着时间的推移而减轻。虽然对于某些特定的工作负载，软件更新对性能的影响可能一开始相对较高，但随着采取进一步后续的优化工作，包括更新部署后的识别、测试和软件更新改进，应该可以减轻这种影响。

系统更新程序可通过系统制造商、操作系统提供商和其他相关厂商获得。

英特尔将与其产业伙伴和其他厂商一起继续合作以解决这些问题，也感谢他们的支持和协助。英特尔鼓励所有计算机用户启用操作系统以及其他计算机软件的自动更新功能，以确保其系统是最新版本。