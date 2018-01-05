人民网评支付宝年度账单：大数据时代谁主宰个人数据

作者：白杨

查看支付宝一年的账单，不仅看到了全年支出记录，还能得到“才华、能干、温暖”等酷评。这款运用大数据统计分析的年度账单成了几天来的新时尚，刷爆了网民朋友圈。就在大家竞相转发调侃之时，并没有察觉到个人数据信息已然悄无声息地落入他人掌控之中。

支付宝年度账单推出后，就有人指出账单下方有一行很小的字“我同意《芝麻服务协议》”不但字特别小，还替用户勾选了同意。许多用户并没有注意到提示，等于默认接受了服务协议。签署这份极易被用户忽略的《芝麻服务协议》，意味着芝麻信用可以向第三方提供用户的个人信息。芝麻信用还可以对用户的全部信息进行分析并将分析结果推送给合作机构，如果用户拒绝第三方查询其个人信息，芝麻信用可不予支持。言外之意，用户一经同意《芝麻服务协议》，个人信息使用分析等权利，将由芝麻信用做主，本人或无权干涉。

这样一份强势服务协议包揽了用户个人数据的使用、分析、开发等授权，授权模式采用了默认勾选，基于用户对其支付平台的信任，支付宝方有意不突出呈现服务协议的具体条款，套取了许多用户个人信息的授权。

对于网上非议，芝麻信用管理公司也及时予以回应。称已经调整了页面，取消默认勾选，同时还给出了取消授权的支付宝客户端操作提示。并表示“不过度采集，更不会滥用数据。”

虽然芝麻信用及时修正了套取个人数据授权的做法，但年度账单携带私货《芝麻服务协议》的行为却失信于民。一个征信平台缺少基本的诚信，如何让更多人认可。征信机构作为第三方平台，具有独立分析能力，不受商业盈利的干扰才能彰显其公信力。支付宝一方面从用户身上获取盈利；一方面芝麻信用又通过无偿使用用户数据制定评价标准。用户使用蚂蚁金服提供的金融服务、支付宝交易数据、消费金额等都会对综合评分产生影响。如果征信评价机构与被评价的用户之间有利益纠葛的话，其公信力自然也会大打折扣。而芝麻信用所获取数据源于阿里巴巴的电商交易数据、蚂蚁金服的互联网金融数据，缺少用户个人信息、经济信息的全面收集，无法涵盖用户的公共记录，债权债务纠纷等信息，很难多维度评价个人征信情况，所作结论也难免有失偏颇。更为重要的是个人征信平台依法应有准入机制，目前芝麻信用尚未得到相关部门的许可，还缺少合法身份。由此可见，芝麻信用平台本身的信用也是打折扣的。

移动互联网时代，用户每天都有大量的数据排放，数据几乎渗透到各个领域。“大数据”时代让每个人变得“透明”，生活中的位置信息、消费习惯、人际交往等许多数据，都在被有意无意的采集，而人自身却可能一无所知。你的行为可以被预测，你的隐私可以被监测。

用户隐私信息的收集宜少不宜多，大数据收集不是越大量越好，涉及个人隐私方面的信息反而越少越好，遵循“数据最小化”原则。对个人信息使用，用户应拥有足够的控制权。毋庸置疑，用户在大数据时代对个人信息被收集和使用应享有充分的知情权，也有权拒绝不合理的收集和使用。

当下，在许多领域中，重要决策越来越依赖大数据分析。这些数据的收集、存储、管理和分析为社会带来了新的发展机遇，也带来新的挑战。大数据更似一把双刃剑，监督和管理好大数据应用的各个环节，才能更好其发挥作用。有人说大数据主宰了现在和未来，不要忘了你才是个人数据的主宰者。