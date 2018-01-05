直播竞答突然引爆：冲顶大会冲榜 头条映客混战

来源：界面新闻 刘艳秋LYQ

知识就是金钱。

2017年，这句话还只适用于罗振宇、吴晓波们。2018年开年伊始，几款直播答题产品则打出“知识变现”的口号，试图用真金白银把每一个过去的围观者变成游戏的参与者。

“欢迎来到冲顶大会”。当你首次打开冲顶大会的APP，一位素人男主持将出现在你的手机屏幕上，他将告诉你，冲顶大会是一款益智类公平竞答游戏，你需要参与互动答题，12道题目全部答对就可以平分奖金，奖金可能是1万，5万或者10万。

冲顶大会奖金排行榜

12月24日上线，到1月4日上午，不到两周时间，冲顶大会已经冲到了APP排行榜第7位。

直播竞答有这么大的魔力？带着一点好奇，我参加了昨天晚间9点场的竞答。

在直播开始之间，界面就只有一个类似电视节目预告单的东西，不得不说，当看到上面显示奖金10万，还有2分钟开始的时候，我的内心还是有一点小激 动。为了营造紧张的氛围，节目甚至设置了60秒倒计时。9点一到，伴随欢快的音效和飞机起飞的动画背景，屏幕上出现一个女主持人。此时，左上角的数字显 示，直播间已经涌入了30万人。

主持人介绍完竞赛的规则之后，竞答正式开始。第一题“短信报警号码是多少”，只有10秒钟的思考时间，在3个答案中，我胡乱点了一个。每一题公布答 案之后，主持人会以轻松的方式讲解有关的知识点。不过，在这争夺10万元奖金的关键时刻，她的插科打诨多少显得有点尴尬，弹幕除了满屏的邀请码，就是抱怨 女主持废话太多。

按照规则，由于分享了邀请码给室友，我在游戏中获得了一次自动复活的机会，所以在第10题答错之后，我得以继续回答第11题。在充满了偶然性的答题 过程中，我做到了最后一题，这一题是，“吉尼斯记录中最长的系列电影”，选项有黄飞鸿，哈利波特，詹姆斯邦德。我选了名字最长的邦德，而答案是黄飞鸿。于 是非常遗憾，在连蒙带猜答对了11道题之后，我被淘汰出局了，系统显示，我距离冲顶成功只剩一步之遥。

最终，12题全部答对的167人平均分到了10万元奖金。

这款结合了直播和竞答模式的小游戏迅速发酵部分得益于王思聪的微博转发。

1月3日晚，王思聪在30岁生日这天宣布拿出10万元给冲顶大会当作奖金。很多网友因此才参与到这个游戏中来，胜出的1929人平分了100000奖金。此后，叫兽易小星、谷大白话等微博大V也纷纷发微博做了推荐。

但名人效应仅仅是一个导火索，产品本身也很好地抓住了用户心理。在结束游戏之后，我确实产生了想再来一局的意犹未尽之感。

事实上，《开心辞典》《一站到底》这些霸占电视台多年的节目早就证明了此类竞答类游戏对人们的吸引力，这种吸引力除了奖金带来的诱惑，还有智力展示带来的满足感。

冲顶大会在保留了电视节目上述优点的同时，其核心是利用直播技术大大降低了参与门槛。你只需要下载一个APP，花上20分钟的时间，答上12道题，就有可能赚到钱，何乐而不为？虽然全答对了也不过拿到几百块，但看看人们过去几年抢红包的热情，也不难理解。

而对于游戏的运营方而言，看似投入了真金白银吸引用户，其实也是一笔有利可图的生意。几万元奖金换到的是几十万优质流量，在线上流量价格高涨的今天，这笔发给用户的钱，就相当于一笔并不高昂的获客成本，花的并不冤枉。

更何况，吸引来的用户有不错的留存率。在昨晚的另一场竞答中，我观察到最初有20万人进场，当答题过半，参与的人数不仅没有减少，反而增加到30 万。即使是中场出局的用户也不介意在花几分钟时间看完剩下的题目。另一方面，主持人也不厌其烦地呼吁答错的用户不要离开，因为后面会设置“复习场”——你 将遇到之前出现的题目。

“额外生命值”的设置也让用户自发的病毒式传播成为可能。根据游戏规则，每个新注册的用户可以获得一个邀请码，如果你分享给朋友，朋友下载注册并填写了你的邀请码，那你们两人都将获得一次复活的机会。

工商信息显示，冲顶大会是北京爱声声科技推出的一款产品。这家公司还曾推出过针对90后的娱乐社交APP节操精选，并先后拿到过策源创投、真格基金和九合创投的数百万美元融资。

但这个构思精巧的小游戏并非冲顶大会的原创，其鼻祖是HQ Trivia，2017年iOS平台最火爆的游戏之一，由短视频社交鼻祖Vine的联合创始人Rus Yusupov和Colin Kroll共同开发。

HQ初始界面

冲顶大会初始界面

HQ通常由一位喜剧演员主持，工作日直播两次，每次15分钟，分别在美国东部时间下午3点和晚上9点开始，周末只在晚上9点直播。HQ的奖金池规模不固定，刚上线时约为100美元，随后攀升到数千美元。目前一般有数十万玩家参与游戏。

不过，在冲顶大会像素级借鉴了HQ之后，今日头条、映客等各大国内平台也开始像素级复制冲顶大会。

今日头条旗下西瓜视频团队做的答题游戏百万英雄，奖金更为丰厚，每场能分5万元。为了让更多用户参与，今日头条和西瓜视频App里都给百万英雄开放 了入口。1月3日开始，百万英雄将每天两场改成每天四场。映客也推出了类似的产品芝士超人，并将其设置为首页的一个直播间，每天中午12点半、晚上7点 半、8点半、9点半共4场答题，每场10万奖金，12月31日晚间甚至还推出过20万现金的场次。

除去画面的些许差异、场次不同和奖金数额的波动，几款应用在规则上没有本质差别。在一些游戏的经验交流群里可以看到，玩过一款的往往也会参与其它两 个游戏的竞答。目前网友的反馈是，冲顶大会题目设置比较难，百万英雄相对来说更简单，倒是应了今日头条方面“做市场活动回馈用户”的说法。

芝士超人直播截图

冲顶大会直播截图

但无论说法如何，一场中国特色的资本大战又拉开了帷幕。在开战的同时，这些公司也必须解决产品本身存在的问题。

首先，几款产品目前都面临服务器不稳定的问题。在微博、直播弹幕中都可以看到网友对此的抱怨。没看到题目就淘汰出局的用户不在少数。

另外，既然是竞答，就很难规避作弊。事实上，现在已经有一些抱团答题之类的作弊手段出现。昨天晚上，我就加入了一个近400人的冲顶大会交流群。群 主公开招募答题主，给群里用户发答案，虽然最后没组织起来，但如何让标榜的“公平竞答游戏”真正公平确是个不小的难题。要知道，广大吃瓜群众的智慧是无穷 的。

而怎么靠这个真正赚到钱也是个问题。鼻祖HQ暂时还没有盈利。外媒在去年12月报道HQ时曾指出，该公司正从风投筹到了1亿美元的资金，为了拓展用户数量，HQ也宣布即将推出Android版。

在中国，情况无疑将更加复杂，植入广告或是售卖复活卡固然都是情理之中的盈利点，但跟进者众多，跑马圈地的战役又不知道要打到何时为止。在这个过程中，如果没有玩法上的创新和迭代，用户也将可能产生审美疲劳，赚钱的风险也将相应提升。

当然，现在平台们可能还顾不上这些，在激烈的竞争态势下，各家都还在争抢用户阶段，可以想见，未来撒钱还将撒的得更猛烈一些。

据虎嗅报道，冲顶大会临时将夜场奖金从5万提到10万就是因为今日头条的入局。然而在冲顶大会的9点10万场结束之后，西瓜视频直接在1月3日晚 10点半也加了一场，奖金同样是10万元。据《好奇心日报》从投资方了解到的数据，冲顶大会已经准备好每天投入20万奖金+100万推广费的节奏，目标是 今年春节前做到100万人同时在线。

就在昨天，芝士超人也上线了单独的APP，因《吐槽大会》而走红的脱口秀演员李诞发了一条微博，不仅宣布自己将充当芝士超人的出题官，还发了一张1月4日晚间题目截图。

突然走红的直播竞答模式也引起了传统电视人的关注。《开心辞典》的制片人刘正举就发了一条微博称，“我直觉王思聪对《冲顶大会》的赌注押对了，因为新媒体终于拿起直播加互动的超强武器了，这是方向，如果电视台不招架，将很快走进报纸的死胡同。”

一直不温不火的直播综艺似乎终于等到了冲顶大会这个引爆点。更低的门槛，更强的互动性，直播竞答的出现会加速电视台的衰亡吗？反正大多数网友并不关心这样的感叹，在那条微博下面，清一色的评论是游戏的邀请码。