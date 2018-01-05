传硅谷风投家彼得-蒂尔有意成立保守派新闻媒体

彼得·蒂尔

新浪科技讯 北京时间1月5日上午消息，据外媒报道，硅谷风投家、Facebook早期投资者彼得·蒂尔（Peter Thiel）将开设一家保守派新闻媒体，并且得到Mercer家族和福克斯新闻的支持。

据新书《火与怒：特朗普白宫内幕》（Fire and Fury: Inside the Trump White House）的书摘显示，蒂尔去年5月计划与福克斯新闻董事长罗杰·埃尔斯（Roger Ailes）当面探讨此事。但在会面前两天，埃尔斯却意外摔倒而陷入昏迷，不久后去世。

但据BuzzFeed报道，蒂尔仍在继续追求理念，他还向Mercer家族寻求支持。但蒂尔发言人拒绝对此置评。

对冲基金大亨罗伯特·莫瑟（Robert Mercer）是美国总统特朗普的重要支持者，而且为保守派新闻媒体Brietbart News提供资金。他去年11月宣布将卸任Renaissance Technologies联席首席执行官，并将Brietbart News股份出售给自己的几个女儿，包括任职于特朗普过渡团队的里贝克·莫瑟（0Rebekah Mercer）。默瑟家族尚未对此置评。

埃尔斯1996年成立福克斯新闻，但2016年7月因为多起性骚扰指控而离职。据悉，他希望将多名福克斯明星主播调往蒂尔的媒体机构，包括肖恩·哈尼第（Sean Hannity）和比尔·奥莱利（Bill O'Reilly）

蒂尔是为数不多支持特朗普的硅谷人士。他对新闻业的兴趣可以追溯到在斯坦福大学读书期间，他在那里创办了自由派报纸《Stanford Review》。他最近还支持了一起导致媒体公司Gawker破产的官司，后者曾在10多年前曝光了他的同性恋身份。（鼎宏）