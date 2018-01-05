刘强东湘潭寻祖遇阻：最有希望的线索刚被小偷偷走

两拨人帮刘强东在湘潭寻祖，“最有希望的线索”刚被小偷偷走
刘璇/红网
刘强东寻祖一事经网络发布，引起了湖南人的关注，特别是家门“刘姓”人士的积极参与。大家要么翻箱倒柜拿出家谱对照，要么询问父辈祖辈有关家族的历史，看是否能跟如今的电商大鳄沾上点亲戚关系。
1月4日，红网时刻记者根据刘强东在寻祖公告里提到的只言片语，来到湘潭县寻找刘氏族人，希望能找到与之相关联的族谱。可惜的是，一份可能记载有线索的《湘潭纯塘刘氏五修族谱》，之前不久刚被小偷从收藏的村民家偷走。
“刘氏宗亲”试图通过派出所寻找未果
自从刘强东在微博发布寻祖公告以来，引起了各界网友的关注。其中，有位特别上心的微博网友——“夕阳@弘扬”，多次跟红网微博发来私信透露，可能已经找到了刘强东的家谱。他推测，刘强东宗亲属于湘潭纯塘刘氏分支脉，刘氏钟灵堂位于湘潭县花石镇的茅屋湾。
此网友系在北京工作的刘姓人士，名叫刘吉权，一直活跃在“湖南刘氏宗亲联谊会”群里。他向记者推荐了一个叫刘冠凡的刘姓人士，称他是“湖南刘氏协会会长”。“让他带你去，他知道情况。”
1月4日一早，记者联系上了刘冠凡，并与其同行来到湘潭县的花石镇。网友根据刘强东发布的公告里提到的“钟灵堂”，推测出祠堂有可能在花石镇往西南边三公里处的茅屋湾。
刘强东发布的寻祖公告里还提到，太爷爷在湘潭县出生，后因故移居江苏。并列出已知的家族辈分：忠义志强，福玉安详。刘冠凡认为，可以初步推断刘强东家族一脉是从其太爷爷处失传的。那么，先找到此地“忠”字辈的族人，才有可能找到其支脉。
刘冠凡抱着一叠刘氏家谱走进了花石镇派出所的户籍室，想从这里打开突破口，查找此地所有的名叫“刘忠某”的人员信息。但被工作人员制止。该派出所副所长陈康为表示，公民的个人信息属于隐私，不能随意透露。如果涉及到个别案件，须出具司法机关或法院的相关证明，才能获查。
两拨宗亲相遇，寻祖均未有突破
与此同时，记者也在花石镇党政办文化站主任蔡超处得知，网友所说的茅屋湾处根本没有所谓的“刘氏钟灵堂”。上午，他已陪同另一拨“湖南省刘氏联谊会” 的刘氏宗亲，去此地找寻祠堂未果。
而此时，刘冠凡这边也趁热打铁，通过跟村民聊天，得知在离镇政府不到三公里的马垅村里有一位叫刘辉汉的老人，有收藏家谱的可能。
当我们踩着乡间的泥泞小路来到刘辉汉家时，并未找到家谱。继而把希望寄托于住在坡下的刘辉汉大儿子刘云阶家中，到头来也是竹篮打水一场空。但刘云阶提供了一条线索，盐埠涓江村的刘四高和刘建明父子有可能收藏有刘氏家谱。
中午，在花石镇湘莲市场的一个小饭馆里，“湖南省刘氏联谊会” 的刘氏宗亲和“湖南刘氏协会”会长刘冠凡碰了面，但双方都不买对方的账。
此次“湖南省刘氏联谊会”一行共6人，分别是湖南汉文化研究会兼湖南省刘氏联谊总会会长刘继德，湘潭汉文化研究会兼湘潭市刘氏联谊会常务副会长、秘书长刘含敏，湘潭县刘氏联谊会会长刘湘贤，以及同行的工作人员。
刘继德拿出了协会的证书，这是由省文化厅盖章获批的民间文化组织。他表示，据他所知，湖南省并没有一个叫做“刘氏协会”的组织。之前，刘冠凡曾经确实和他在一起工作过，但时间仅为一个月。
刘继德说，上午他们也去了茅屋湾寻找刘氏宗亲查看族谱，90多岁的刘姓老人侃侃而谈，思路很清晰。接下来，还去了花石镇的涓江村找到了刘氏宗亲刘云镖、中华村的刘氏宗亲刘德富，遗憾的是，由于这些人的班辈都不合，由此判断并不是刘强东家族的那一支脉。
历史学家何光岳的著作《中国姓氏源流史》和湖南图书馆编著、岳麓书社出版的《湖南氏族源流》里对于湘潭姓氏源流都有提到：【湘潭纯塘刘氏五修族谱】（民国）刘杞枬、刘建文等纂修。民国三十一年（1942年）笃本堂刊活字本。藏湘潭县排头乡黄荆坪村刘本超家。
根据这条线索，下午记者跟随湖南省刘氏联谊会一行人继续寻祖之旅。这次驱车来到了15公里外的排头乡。
在黄荆坪村的刘本超家，他已是70多岁的老者了。他遗憾地告诉大家，就在不久前，家里来了贼老倌。这贼老倌倒是奇怪，别的没偷，偏偏把他装有家谱的小樟木箱子偷走了。
大家听后，纷纷扼腕叹息。“连最有希望的线索也断了。”
信息提供恐有误，刘强东寻祖遇阻
刘继德说，从目前刘强东寻祖公告里的线索来看，要找到家族先人的困难很大。“现在网上出来的消息，很多是不对的。这还需要时间，但我们相信一定会有找到的那一天。”
刘含敏则分析，刘强东的父辈可能也没看到过家谱，所得知的只言片语也是从爷爷、太爷爷传过来的。迁到江苏之后，他们的口音可能入乡随俗发生了变化，人名、地名传达错误都有可能。刘姓又是个大姓，支脉太多，给寻找增加了一定的困难。
此时，红网网友刘吉权的“湖南刘氏宗亲联谊会”的群里也没停止过热烈的讨论。管理员刘本坤说，自己的祖先都先后分支4个堂，所以刘强东所给信息不明的话，很难查下去。湘潭纯塘刘氏也纷纷发言，表示按照信息看来，刘强东并非跟自己同一支脉宗亲。
“梓溪刘氏探源群”里的刘士彧查看了五修的族谱，也没有发现刘强东祖父的记载。湖南耒阳的刘爱军则给出建议：“强东宗亲，查询一下这些资料看看。一、你提供的“钟灵堂”堂号错误。应该是“忠定堂”；二、忠定堂刘氏在湘潭、长沙形成于宋，开基祖刘武德，远祖刘器之。民国二十六年已修谱；三、请告知祖父、曾祖父名字和出生年月，没有姓名无法考证。”
红网网友刘吉权感慨道：“看来强东老板认祖宗困难，有钱也不一定能找到祖宗啊。”
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