刘强东湘潭寻祖遇阻：最有希望的线索刚被小偷偷走

湖南省刘氏联谊会一行人在排头乡黄荆坪村刘本超家询问族谱情况。

两拨人帮刘强东在湘潭寻祖，“最有希望的线索”刚被小偷偷走

刘璇/红网

刘强东寻祖一事经网络发布，引起了湖南人的关注，特别是家门“刘姓”人士的积极参与。大家要么翻箱倒柜拿出家谱对照，要么询问父辈祖辈有关家族的历史，看是否能跟如今的电商大鳄沾上点亲戚关系。

1月4日，红网时刻记者根据刘强东在寻祖公告里提到的只言片语，来到湘潭县寻找刘氏族人，希望能找到与之相关联的族谱。可惜的是，一份可能记载有线索的《湘潭纯塘刘氏五修族谱》，之前不久刚被小偷从收藏的村民家偷走。

此书里的记载可能是寻祖的重要线索。

“刘氏宗亲”试图通过派出所寻找未果

自从刘强东在微博发布寻祖公告以来，引起了各界网友的关注。其中，有位特别上心的微博网友——“夕阳@弘扬”，多次跟红网微博发来私信透露，可能已经找到了刘强东的家谱。他推测，刘强东宗亲属于湘潭纯塘刘氏分支脉，刘氏钟灵堂位于湘潭县花石镇的茅屋湾。

此网友系在北京工作的刘姓人士，名叫刘吉权，一直活跃在“湖南刘氏宗亲联谊会”群里。他向记者推荐了一个叫刘冠凡的刘姓人士，称他是“湖南刘氏协会会长”。“让他带你去，他知道情况。”

刘冠凡在翻阅刘氏族谱。

1月4日一早，记者联系上了刘冠凡，并与其同行来到湘潭县的花石镇。网友根据刘强东发布的公告里提到的“钟灵堂”，推测出祠堂有可能在花石镇往西南边三公里处的茅屋湾。

刘强东发布的寻祖公告里还提到，太爷爷在湘潭县出生，后因故移居江苏。并列出已知的家族辈分：忠义志强，福玉安详。刘冠凡认为，可以初步推断刘强东家族一脉是从其太爷爷处失传的。那么，先找到此地“忠”字辈的族人，才有可能找到其支脉。

刘冠凡试图通过派出所查找刘氏族人，遭拒。

刘冠凡抱着一叠刘氏家谱走进了花石镇派出所的户籍室，想从这里打开突破口，查找此地所有的名叫“刘忠某”的人员信息。但被工作人员制止。该派出所副所长陈康为表示，公民的个人信息属于隐私，不能随意透露。如果涉及到个别案件，须出具司法机关或法院的相关证明，才能获查。

两拨宗亲相遇，寻祖均未有突破

与此同时，记者也在花石镇党政办文化站主任蔡超处得知，网友所说的茅屋湾处根本没有所谓的“刘氏钟灵堂”。上午，他已陪同另一拨“湖南省刘氏联谊会” 的刘氏宗亲，去此地找寻祠堂未果。

而此时，刘冠凡这边也趁热打铁，通过跟村民聊天，得知在离镇政府不到三公里的马垅村里有一位叫刘辉汉的老人，有收藏家谱的可能。

当我们踩着乡间的泥泞小路来到刘辉汉家时，并未找到家谱。继而把希望寄托于住在坡下的刘辉汉大儿子刘云阶家中，到头来也是竹篮打水一场空。但刘云阶提供了一条线索，盐埠涓江村的刘四高和刘建明父子有可能收藏有刘氏家谱。

刘冠凡在马垅村刘云阶家中。

中午，在花石镇湘莲市场的一个小饭馆里，“湖南省刘氏联谊会” 的刘氏宗亲和“湖南刘氏协会”会长刘冠凡碰了面，但双方都不买对方的账。

此次“湖南省刘氏联谊会”一行共6人，分别是湖南汉文化研究会兼湖南省刘氏联谊总会会长刘继德，湘潭汉文化研究会兼湘潭市刘氏联谊会常务副会长、秘书长刘含敏，湘潭县刘氏联谊会会长刘湘贤，以及同行的工作人员。

刘继德拿出了协会的证书，这是由省文化厅盖章获批的民间文化组织。他表示，据他所知，湖南省并没有一个叫做“刘氏协会”的组织。之前，刘冠凡曾经确实和他在一起工作过，但时间仅为一个月。

刘继德说，上午他们也去了茅屋湾寻找刘氏宗亲查看族谱，90多岁的刘姓老人侃侃而谈，思路很清晰。接下来，还去了花石镇的涓江村找到了刘氏宗亲刘云镖、中华村的刘氏宗亲刘德富，遗憾的是，由于这些人的班辈都不合，由此判断并不是刘强东家族的那一支脉。

历史学家何光岳的著作《中国姓氏源流史》和湖南图书馆编著、岳麓书社出版的《湖南氏族源流》里对于湘潭姓氏源流都有提到：【湘潭纯塘刘氏五修族谱】（民国）刘杞枬、刘建文等纂修。民国三十一年（1942年）笃本堂刊活字本。藏湘潭县排头乡黄荆坪村刘本超家。

书中记载湘潭纯塘刘氏五修族谱藏于湘潭县排头乡黄荆坪村刘本超家。

根据这条线索，下午记者跟随湖南省刘氏联谊会一行人继续寻祖之旅。这次驱车来到了15公里外的排头乡。

在黄荆坪村的刘本超家，他已是70多岁的老者了。他遗憾地告诉大家，就在不久前，家里来了贼老倌。这贼老倌倒是奇怪，别的没偷，偏偏把他装有家谱的小樟木箱子偷走了。

大家听后，纷纷扼腕叹息。“连最有希望的线索也断了。”

信息提供恐有误，刘强东寻祖遇阻

刘继德说，从目前刘强东寻祖公告里的线索来看，要找到家族先人的困难很大。“现在网上出来的消息，很多是不对的。这还需要时间，但我们相信一定会有找到的那一天。”

刘含敏则分析，刘强东的父辈可能也没看到过家谱，所得知的只言片语也是从爷爷、太爷爷传过来的。迁到江苏之后，他们的口音可能入乡随俗发生了变化，人名、地名传达错误都有可能。刘姓又是个大姓，支脉太多，给寻找增加了一定的困难。

此时，红网网友刘吉权的“湖南刘氏宗亲联谊会”的群里也没停止过热烈的讨论。管理员刘本坤说，自己的祖先都先后分支4个堂，所以刘强东所给信息不明的话，很难查下去。湘潭纯塘刘氏也纷纷发言，表示按照信息看来，刘强东并非跟自己同一支脉宗亲。

“梓溪刘氏探源群”里的刘士彧查看了五修的族谱，也没有发现刘强东祖父的记载。湖南耒阳的刘爱军则给出建议：“强东宗亲，查询一下这些资料看看。一、你提供的“钟灵堂”堂号错误。应该是“忠定堂”；二、忠定堂刘氏在湘潭、长沙形成于宋，开基祖刘武德，远祖刘器之。民国二十六年已修谱；三、请告知祖父、曾祖父名字和出生年月，没有姓名无法考证。”

红网网友刘吉权感慨道：“看来强东老板认祖宗困难，有钱也不一定能找到祖宗啊。”