南京31万辆共享单车已上牌 1月15日起清拖无牌单车

共享单车自2016年底进入南京以来，由于数量快速增长，不仅违停严重，也影响了道路交通秩序。1月4日，南京市交通运输局、城管局、交管局联合召开新闻发布会表示，目前南京符合上牌条件的单车企业共有摩拜、哈罗、ofo三家，单车共计31.7万辆，已全部完成上牌。三部门将于2018年1月15日起，联合开展治理整顿，清拖无牌共享单车及乱停放车辆。

现代快报/ZAKER南京记者 李娜 耿朴凡

1月15日起清拖无牌共享单车

共享单车自2016年底进入南京以后，乱停乱放等问题日益突出、直接影响到城市道路交通秩序和整体文明形象。2017年7月20日，南京发布《关于引导和规范互联网租赁自行车发展的意见(试行)》，《意见》要求企业在提供服务前应提交相关企业信息资料，在投放运力前应报送运力投放方案，要进行实名注册登记，购买人身意外伤害等保险，委托有资质的金融机构监管押金保障资金安全等。同时明确暂不发展电动自行车作为互联网租赁自行车。

2017年8月3日，南京规定2017年底为存量车办理登记上牌过渡期，企业应自行回收没有上牌的车辆，2018年1月15 日起，将对无牌共享单车依法实施清拖。

南京市交通运输局副局长郑春发表示，最高峰时期南京有经营企业13家，车辆约45万辆。随着市场竞争淘汰，目前符合上牌条件的单车企业以及单车数量分别是: ofo16万辆、摩拜11.5万辆、哈罗4.2万辆，合计31.7万辆。据介绍，截至2017年12月底，南京车管部门已完成31.7万张(不含公共自行车6.2 万辆) 车牌发放和张贴、信息录入等相关培训工作。针对市面上现存的无企业认领车辆及无牌车，三部门拟从2018年1月15 日起联合开展治理整顿行动，清拖无牌互联网租赁自行车及乱停放车辆。

现代快报记者还了解到，目前南京市面上有两家共享电单车企业，分别有少部分上了牌照。根据南京要求，这部分车辆可运行到自然退出为止，未上牌的部分也将与无牌共享单车一起被清理。

未依法登记上路车辆一律扣留

被扣留的车辆会怎么处理？此前，南京市就清拖、扣留了大量无牌无证共享单车。南京市公安局交通管理局秩序处教导员欧阳菁表示，从去年7月份开始，交管部门已经扣留了约5万辆共享单车。“从扣留开始，我们便反复通知了相关企业来接受处理，但是一直没有企业过来。”欧阳菁说，下一步交管部门还将继续给这些企业发通知，但如果这些企业一直没有回应，交管部门将根据相关法律要求，对这些车辆进行拍卖、销毁处理等。

交管部门表示，下一步将重点针对无牌上路行驶、闯信号灯、在机动车道行驶、逆向行驶等交通违法行为持续开展整治行动，对未依法登记上路行驶车辆，一律予以扣留; 对存在其他交通违法行为的，依法予以处罚，骑行人拒绝缴纳罚款的，一律依法扣留车辆; 对前期已经查扣的互联网租赁自行车，通知企业前来处理，对无上牌资质的企业，责令其不得在南京市场投放。

据悉，南京还委托第三方机构制定了《南京市互联网租赁自行车经营服务评价指标》，从经营管理、部门评价、社会评价三个方面，综合评价一段时间内企业的经营服务状况，目前评价指标已发布实施，计划于2018 年1月底发布首份评价结果。此外，运力评估工作也将于2018 年1月底前完成。