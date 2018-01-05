新浪科技> 互联网 > 正文

南京31万辆共享单车已上牌 1月15日起清拖无牌单车

南京31万辆共享单车已上牌 1月15日起清拖无牌单车
2018年01月05日 03:12 新浪综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　共享单车自2016年底进入南京以来，由于数量快速增长，不仅违停严重，也影响了道路交通秩序。1月4日，南京市交通运输局、城管局、交管局联合召开新闻发布会表示，目前南京符合上牌条件的单车企业共有摩拜、哈罗、ofo三家，单车共计31.7万辆，已全部完成上牌。三部门将于2018年1月15日起，联合开展治理整顿，清拖无牌共享单车及乱停放车辆。

　　现代快报/ZAKER南京记者 李娜 耿朴凡

　　1月15日起清拖无牌共享单车

　　共享单车自2016年底进入南京以后，乱停乱放等问题日益突出、直接影响到城市道路交通秩序和整体文明形象。2017年7月20日，南京发布《关于引导和规范互联网租赁自行车发展的意见(试行)》，《意见》要求企业在提供服务前应提交相关企业信息资料，在投放运力前应报送运力投放方案，要进行实名注册登记，购买人身意外伤害等保险，委托有资质的金融机构监管押金保障资金安全等。同时明确暂不发展电动自行车作为互联网租赁自行车。

　　2017年8月3日，南京规定2017年底为存量车办理登记上牌过渡期，企业应自行回收没有上牌的车辆，2018年1月15 日起，将对无牌共享单车依法实施清拖。

　　南京市交通运输局副局长郑春发表示，最高峰时期南京有经营企业13家，车辆约45万辆。随着市场竞争淘汰，目前符合上牌条件的单车企业以及单车数量分别是: ofo16万辆、摩拜11.5万辆、哈罗4.2万辆，合计31.7万辆。据介绍，截至2017年12月底，南京车管部门已完成31.7万张(不含公共自行车6.2 万辆) 车牌发放和张贴、信息录入等相关培训工作。针对市面上现存的无企业认领车辆及无牌车，三部门拟从2018年1月15 日起联合开展治理整顿行动，清拖无牌互联网租赁自行车及乱停放车辆。

　　现代快报记者还了解到，目前南京市面上有两家共享电单车企业，分别有少部分上了牌照。根据南京要求，这部分车辆可运行到自然退出为止，未上牌的部分也将与无牌共享单车一起被清理。

　　未依法登记上路车辆一律扣留

　　被扣留的车辆会怎么处理？此前，南京市就清拖、扣留了大量无牌无证共享单车。南京市公安局交通管理局秩序处教导员欧阳菁表示，从去年7月份开始，交管部门已经扣留了约5万辆共享单车。“从扣留开始，我们便反复通知了相关企业来接受处理，但是一直没有企业过来。”欧阳菁说，下一步交管部门还将继续给这些企业发通知，但如果这些企业一直没有回应，交管部门将根据相关法律要求，对这些车辆进行拍卖、销毁处理等。

　　交管部门表示，下一步将重点针对无牌上路行驶、闯信号灯、在机动车道行驶、逆向行驶等交通违法行为持续开展整治行动，对未依法登记上路行驶车辆，一律予以扣留; 对存在其他交通违法行为的，依法予以处罚，骑行人拒绝缴纳罚款的，一律依法扣留车辆; 对前期已经查扣的互联网租赁自行车，通知企业前来处理，对无上牌资质的企业，责令其不得在南京市场投放。

　　据悉，南京还委托第三方机构制定了《南京市互联网租赁自行车经营服务评价指标》，从经营管理、部门评价、社会评价三个方面，综合评价一段时间内企业的经营服务状况，目前评价指标已发布实施，计划于2018 年1月底发布首份评价结果。此外，运力评估工作也将于2018 年1月底前完成。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有