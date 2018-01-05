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00后CEO狂怼成年人 可她估值千万的公司仍是“空壳”

00后CEO狂怼成年人 可她估值千万的公司仍是“空壳”
2018年01月05日 00:30 新浪科技
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00后CEO喻言在节目中怼成年人00后CEO喻言在节目中怼成年人

　　2017年最后的90后已经年满18岁，00后开始登上舞台。而新年伊始，有这么一位00后就登上了微博热搜。

　　年仅16岁的CEO喻言火了，原因是她在某节目第一期上狂怼成年人。她说，“在我拿到几十万上百万投资和奖金的时候，很多成年人，还在打着王者荣耀、拿着基本工资，过着十年如一日的生活。”

　　一言激起千层浪。网友纷纷表示，每个人都有自己的生活方式和想法，自己成功了，可以向别人分享自己的收获和想法，但批判别人就不对了。这种说法也说明了其不成熟。

　　然而，新浪科技梳理发现这个00后CEO并不简单，其父喻华锋是7家公司法人代表、6家公司股东以及8家公司高管，而由其创办了一年多的公司至今仍是“空壳”。

　　诺亚的前世今生

诺亚大陆官网截图诺亚大陆官网截图

　　喻言创立的诺亚大陆是一个针对00后的人脉网络平台，通过语音识别技术，来购买到朋友推荐的商品，推荐的朋友还可以获得部分佣金。按她自己的话说，就是把“马云加马化腾放进搅拌机里面，搅匀了之后拿出来”。

　　虽然年仅16岁，但喻言已经带领该项目多次创业比赛和节目录制。

　　早在2015年，年仅13岁的喻言就已经带着诺亚大陆参赛，被铂涛集团联席董事长郑南雁打了最高分。大赛之后，团队入驻了铂涛孵化器正式开始实施“诺亚大陆”计划。

喻言参加第三届“珠江天使杯”科技创新创业大赛喻言参加第三届“珠江天使杯”科技创新创业大赛

　　同年12月，诺亚团队在第四届中国创新创业大赛暨第三届“珠江天使杯”科技创新创业大赛团队组中获得三等奖。据她自己在节目上说，获得了“广东省互联网行业团队第一，国家奖励100万。”

　　在2016年5月播出的一档投资节目上，当当网CEO李国庆想起自己的曾经的天才儿子被送美国去读寄宿高中，并表示“不专职，失败的风险很大，我可能就得到点经验”。在一番讨价还价后，投资100万元获取8%股份，至此诺亚大陆的估值达到了1250万元。

　　但如今，一年半的时间过去了，她的公司仍近乎一个“空壳”。

诺亚大陆官网截图诺亚大陆官网截图

　　新浪科技查阅发现，诺亚的网站仍挂着节目视频和部分投资人夸赞的话，以及喻言参加比赛的过往，并没有任何相关产品的界面。

　　其微信公众号介绍中写着，“共享商城正在内测，即将开放，敬请期待！诺亚大陆在从民宿开始，重庆做了六家诺亚民宿试点，即将开放给优质民宿房东”， 而民宿项目与其此前介绍的人脉网络平台并无关联。

　　也就是说，喻言在节目中所阐述的产品并没有实现。

喻言及其父亲喻华锋参加某投资节目喻言及其父亲喻华锋参加某投资节目

　　喻言之父喻华锋

　　不仅是公司的想法暂未落地，喻言的家庭背景也遭到了网友的质疑，甚至被打上了“富二代”的标签。

　　新浪科技查询发现，广州诺亚科技有限公司正式成立于2016年4月12日，注册地址为铂涛在广州的孵化器，喻言占股42.23%，其父喻华锋占股29.75%。

　　除了广州公司之外，还有一家公司在重庆，注册资本1000万元。这家公司的股东虽没有喻言的身影，但喻华锋占股60%，喻华辉占股40%。

　　注册资本1000万元并不是一个小数目，而喻华锋担任法人代表的就有三家。

喻华锋是7家公司法人、6家公司股东以及8家公司高管喻华锋是7家公司法人、6家公司股东以及8家公司高管

　　新浪科技通过天眼查发现，喻华锋是7家公司法人、6家公司股东以及8家公司高管。除了诺亚重庆公司之外，其中他担任法人代表的星合联盟（北京）信息技术有限公司以及杭州千程信息技术有限公司注册资本均为1000万元。

　　新浪科技查询发现，星合联盟成立于2012年11月1日，主要经营范围为销售机票等。它曾因为“通过登记的住所或者经营场所无法联系的”原因，在2015年底被列入经营异常，直到2017年5月才被移除。

　　该公司有两个网站备案记录，分别是名为电子退票的ebsp.cn，点进去显示403 Forbidden，另一个则是登记名为星合联盟（北京）信息技术有限公司的网站，点进去正是诺亚的官网。新浪科技发现，其重庆分公司也与诺亚在重庆的公司办公地点相近，均为重庆市北碚区云汉大道5号。

　　不难看出，两家公司存在着强烈关联。

　　在节目中，58集团CEO姚劲波曾对喻华锋说，“作为一个父亲，不要把自己一些没有实现的一些想法，通过某种方式传递给自己的女儿”，而喻华锋也表示，技术实现由自己来完成。

　　网友：不应质疑别人生活

　　女儿的想法借由父亲的能力来实现也无可厚非，00后所呈现出的“想法”、“魄力”也本应受到赞赏，但手上拥有的仅是“空壳”公司，就以此来攻击他人也遭到了诸多网友的质疑。

　　看了“00后CEO狂怼成年人”的视频后，网友们不淡定了，纷纷表示她的这种说法也说明了其不成熟。

　　@有缘千里Lj：你成功但不代表可以质疑别人的生活，平平淡淡的生活没有什么错。连马云都不敢质疑平淡的生活，你算老几。

　　@艾斯C埃：能挣钱说明你聪明，嘲讽别人每天按部就班那说明你心智不成熟，再成长十年。

　　@印乘：做人的基本：不要贬损他人的幸福，不要质疑他人的平淡。

　　@林林酱_：我觉得小姑娘挺好的，年轻气焰嚣张，很有雄心！但是感觉还是要继续多读点书，不要太浮躁了。

　　@CATCHHotel陈莉：每个人生活方式不同，不能妄自菲薄。

　　@六翼神晓Sweeky：还是谦虚点吧小朋友~每个人的出生背景和机遇都不同，你是幸运的起点条件比别人好，路还长，世途险恶，这么快骄傲，以后碰壁了就打击大咯！

　　@consciouwowo：每个人都有自己的生活方式和想法，自己成功了，可以向别人分享自己的收获和想法。但是批判别人就不对了。

　　融合了腾讯的社交、阿里的电商和亚马逊的语音识别，诺亚的畅想似乎很完美，但面对仍在上学的CEO以及仍无实现的构想，公司又如何撑得起1250万的估值呢？

00后喻华锋
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