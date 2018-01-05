00后CEO狂怼成年人 可她估值千万的公司仍是“空壳”

00后CEO喻言在节目中怼成年人

2017年最后的90后已经年满18岁，00后开始登上舞台。而新年伊始，有这么一位00后就登上了微博热搜。

年仅16岁的CEO喻言火了，原因是她在某节目第一期上狂怼成年人。她说，“在我拿到几十万上百万投资和奖金的时候，很多成年人，还在打着王者荣耀、拿着基本工资，过着十年如一日的生活。”

一言激起千层浪。网友纷纷表示，每个人都有自己的生活方式和想法，自己成功了，可以向别人分享自己的收获和想法，但批判别人就不对了。这种说法也说明了其不成熟。

然而，新浪科技梳理发现这个00后CEO并不简单，其父喻华锋是7家公司法人代表、6家公司股东以及8家公司高管，而由其创办了一年多的公司至今仍是“空壳”。

诺亚的前世今生

诺亚大陆官网截图

喻言创立的诺亚大陆是一个针对00后的人脉网络平台，通过语音识别技术，来购买到朋友推荐的商品，推荐的朋友还可以获得部分佣金。按她自己的话说，就是把“马云加马化腾放进搅拌机里面，搅匀了之后拿出来”。

虽然年仅16岁，但喻言已经带领该项目多次创业比赛和节目录制。

早在2015年，年仅13岁的喻言就已经带着诺亚大陆参赛，被铂涛集团联席董事长郑南雁打了最高分。大赛之后，团队入驻了铂涛孵化器正式开始实施“诺亚大陆”计划。

喻言参加第三届“珠江天使杯”科技创新创业大赛

同年12月，诺亚团队在第四届中国创新创业大赛暨第三届“珠江天使杯”科技创新创业大赛团队组中获得三等奖。据她自己在节目上说，获得了“广东省互联网行业团队第一，国家奖励100万。”

在2016年5月播出的一档投资节目上，当当网CEO李国庆想起自己的曾经的天才儿子被送美国去读寄宿高中，并表示“不专职，失败的风险很大，我可能就得到点经验”。在一番讨价还价后，投资100万元获取8%股份，至此诺亚大陆的估值达到了1250万元。

但如今，一年半的时间过去了，她的公司仍近乎一个“空壳”。

诺亚大陆官网截图

新浪科技查阅发现，诺亚的网站仍挂着节目视频和部分投资人夸赞的话，以及喻言参加比赛的过往，并没有任何相关产品的界面。

其微信公众号介绍中写着，“共享商城正在内测，即将开放，敬请期待！诺亚大陆在从民宿开始，重庆做了六家诺亚民宿试点，即将开放给优质民宿房东”， 而民宿项目与其此前介绍的人脉网络平台并无关联。

也就是说，喻言在节目中所阐述的产品并没有实现。

喻言及其父亲喻华锋参加某投资节目

喻言之父喻华锋

不仅是公司的想法暂未落地，喻言的家庭背景也遭到了网友的质疑，甚至被打上了“富二代”的标签。

新浪科技查询发现，广州诺亚科技有限公司正式成立于2016年4月12日，注册地址为铂涛在广州的孵化器，喻言占股42.23%，其父喻华锋占股29.75%。

除了广州公司之外，还有一家公司在重庆，注册资本1000万元。这家公司的股东虽没有喻言的身影，但喻华锋占股60%，喻华辉占股40%。

注册资本1000万元并不是一个小数目，而喻华锋担任法人代表的就有三家。

喻华锋是7家公司法人、6家公司股东以及8家公司高管

新浪科技通过天眼查发现，喻华锋是7家公司法人、6家公司股东以及8家公司高管。除了诺亚重庆公司之外，其中他担任法人代表的星合联盟（北京）信息技术有限公司以及杭州千程信息技术有限公司注册资本均为1000万元。

新浪科技查询发现，星合联盟成立于2012年11月1日，主要经营范围为销售机票等。它曾因为“通过登记的住所或者经营场所无法联系的”原因，在2015年底被列入经营异常，直到2017年5月才被移除。

该公司有两个网站备案记录，分别是名为电子退票的ebsp.cn，点进去显示403 Forbidden，另一个则是登记名为星合联盟（北京）信息技术有限公司的网站，点进去正是诺亚的官网。新浪科技发现，其重庆分公司也与诺亚在重庆的公司办公地点相近，均为重庆市北碚区云汉大道5号。

不难看出，两家公司存在着强烈关联。

在节目中，58集团CEO姚劲波曾对喻华锋说，“作为一个父亲，不要把自己一些没有实现的一些想法，通过某种方式传递给自己的女儿”，而喻华锋也表示，技术实现由自己来完成。

网友：不应质疑别人生活

女儿的想法借由父亲的能力来实现也无可厚非，00后所呈现出的“想法”、“魄力”也本应受到赞赏，但手上拥有的仅是“空壳”公司，就以此来攻击他人也遭到了诸多网友的质疑。

看了“00后CEO狂怼成年人”的视频后，网友们不淡定了，纷纷表示她的这种说法也说明了其不成熟。

@有缘千里Lj：你成功但不代表可以质疑别人的生活，平平淡淡的生活没有什么错。连马云都不敢质疑平淡的生活，你算老几。

@艾斯C埃：能挣钱说明你聪明，嘲讽别人每天按部就班那说明你心智不成熟，再成长十年。

@印乘：做人的基本：不要贬损他人的幸福，不要质疑他人的平淡。

@林林酱_：我觉得小姑娘挺好的，年轻气焰嚣张，很有雄心！但是感觉还是要继续多读点书，不要太浮躁了。

@CATCHHotel陈莉：每个人生活方式不同，不能妄自菲薄。

@六翼神晓Sweeky：还是谦虚点吧小朋友~每个人的出生背景和机遇都不同，你是幸运的起点条件比别人好，路还长，世途险恶，这么快骄傲，以后碰壁了就打击大咯！

@consciouwowo：每个人都有自己的生活方式和想法，自己成功了，可以向别人分享自己的收获和想法。但是批判别人就不对了。

融合了腾讯的社交、阿里的电商和亚马逊的语音识别，诺亚的畅想似乎很完美，但面对仍在上学的CEO以及仍无实现的构想，公司又如何撑得起1250万的估值呢？