新浪科技> 互联网 > 正文

腾讯视频扣费系统故障 39万用户薅走腾讯五千万羊毛

腾讯视频扣费系统故障 39万用户薅走腾讯五千万羊毛
2018年01月05日 20:46 澎湃新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：系统故障充值18元仅扣两毛！39万用户薅走腾讯五千万羊毛

　　澎湃新闻记者 杨鑫倢

　　靠付费用户收入节节攀高的腾讯，这回因为视频VIP业务的系统异常，被用户集体薅走五千多万元的羊毛。

　　刚刚过去的元旦假日期间，腾讯视频发起了一项“9折开通腾讯视频VIP”优惠充值活动，但是在2017年12月31日，活动服务器后台数据出现异常，有部分用户在充值一个月时，出现应该支付优惠价18元（原价20元）实际仅被扣费0.2元（应该扣18元）的状况。

　　如果有人看到“薅羊毛”的机会，一下子充值30年，1年2.4元，30年也就只要72元。

　　腾讯视频随即对该活动所有数据展开排查。

腾讯视频1月3日通知腾讯视频1月3日通知

　　2018年1月2日，腾讯视频向异常订单用户发出信息称，将在3个工作日为用户全额退款，并回收该活动开通的会员天数，同时赠送3天VIP。

　　随后此事在网上炸开了锅。

　　“你们的锅，凭什么用户来背？”“这样的处理不友好。”网友称。

　　有律师表示，合同法层面讲，在用户付款完成后，双方合同生效，你就取得会员权利，腾讯单方解除合同，取消会员是一种违约行为。

　　不过毕竟钻了空子，很多人也只是埋怨一下。

　　令网友没想到的是，剧情最终大逆转。

腾讯视频1月5日通知腾讯视频1月5日通知

　　2017年1月5日，腾讯公司公告称，经过这几天的核实，此次扣费出错问题是系统异常所致。“这是我们的工作失误。 ”

　　腾讯决定，将这些异常订单全部兑现，且不再扣费。 “腾讯视频将按照上述用户的实际充值时长来完成每一笔订单。 ”腾讯称。

　　经统计，在2017年12月31日服务器系统异常期间，因0.2元漏洞所产生的订单共计287万笔，涉及39万名用户。也就是说，平均每个用户以0.2元的价格充值7.3个月。

　　由此计算，这些订单一共价值5166万元，扣除用户支付的57.4万元，腾讯自掏腰包5108.6万元为自己的错误买单。

　　虽说腾讯这次损失五千多万元有点“委屈”，但这也充分照顾了用户的感受。

　　付费VIP用户是视频类公司最忠诚的一批客户，在国内互联网付费习惯尚没有完全养成的情形下，他们为了购买正版内容、免看广告而买单。目前付费业务是腾讯视频除了广告以外最主要的收费来源之一。对腾讯而言，会员规模扩大，用户黏性加强，才能推动该公司营收利润的稳定增长。

腾讯视频公告腾讯视频公告
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有