腾讯视频扣费系统故障 39万用户薅走腾讯五千万羊毛

原标题：系统故障充值18元仅扣两毛！39万用户薅走腾讯五千万羊毛

澎湃新闻记者 杨鑫倢

靠付费用户收入节节攀高的腾讯，这回因为视频VIP业务的系统异常，被用户集体薅走五千多万元的羊毛。

刚刚过去的元旦假日期间，腾讯视频发起了一项“9折开通腾讯视频VIP”优惠充值活动，但是在2017年12月31日，活动服务器后台数据出现异常，有部分用户在充值一个月时，出现应该支付优惠价18元（原价20元）实际仅被扣费0.2元（应该扣18元）的状况。

如果有人看到“薅羊毛”的机会，一下子充值30年，1年2.4元，30年也就只要72元。

腾讯视频随即对该活动所有数据展开排查。

腾讯视频1月3日通知

2018年1月2日，腾讯视频向异常订单用户发出信息称，将在3个工作日为用户全额退款，并回收该活动开通的会员天数，同时赠送3天VIP。

随后此事在网上炸开了锅。

“你们的锅，凭什么用户来背？”“这样的处理不友好。”网友称。

有律师表示，合同法层面讲，在用户付款完成后，双方合同生效，你就取得会员权利，腾讯单方解除合同，取消会员是一种违约行为。

不过毕竟钻了空子，很多人也只是埋怨一下。

令网友没想到的是，剧情最终大逆转。

腾讯视频1月5日通知

2017年1月5日，腾讯公司公告称，经过这几天的核实，此次扣费出错问题是系统异常所致。“这是我们的工作失误。 ”

腾讯决定，将这些异常订单全部兑现，且不再扣费。 “腾讯视频将按照上述用户的实际充值时长来完成每一笔订单。 ”腾讯称。

经统计，在2017年12月31日服务器系统异常期间，因0.2元漏洞所产生的订单共计287万笔，涉及39万名用户。也就是说，平均每个用户以0.2元的价格充值7.3个月。

由此计算，这些订单一共价值5166万元，扣除用户支付的57.4万元，腾讯自掏腰包5108.6万元为自己的错误买单。

虽说腾讯这次损失五千多万元有点“委屈”，但这也充分照顾了用户的感受。

付费VIP用户是视频类公司最忠诚的一批客户，在国内互联网付费习惯尚没有完全养成的情形下，他们为了购买正版内容、免看广告而买单。目前付费业务是腾讯视频除了广告以外最主要的收费来源之一。对腾讯而言，会员规模扩大，用户黏性加强，才能推动该公司营收利润的稳定增长。