扎克伯格：加密货币赋予人民权力

社交媒体平台Facebook的创始人，董事长兼首席执行官马克-扎克伯格（Mark Zuckerberg）已经发布了他的年度挑战。往往是回顾重大事件，评估一年，评估未来。今年，他以“加密和加密货币”的用法，以“集权系统取得权力”的尖刻号召结束了他的笔记。

扎克伯格获得反思

马克-扎克伯格（Mark Zuckerberg）认为，面对一个巨大的挑战，也许最重要的是，科技公司正在集中化与分权化。然而，扎克伯格先生在谈到年度报告时，反映了他的公司所面临的障碍。Zuckerberg先生在2018年1月4日太平洋标准时间上午8点前发布了“每年我都要面临个人挑战，学习新的东西”。

他继续说，回顾在2009年大衰退期间如何以这种方式挑战自己。Facebook尚未获利，而33岁的扎克伯格（Zuckerberg）则记得这是“严重的一年，每天我都会打领带作为提醒。”

Facebook于2004年初从扎克伯格先生的哈佛宿舍开始，由于受欢迎程度迅速扩大，第二年又有数百万成员。截至2017年的最后一个季度，社交网络拥有超过20亿注册用户。该网站在美国和全球排名第三，分别落后于Google和Youtube。

他写道：“世界感到焦虑和分裂，Facebook有很多工作要做”。扎克伯格先生承认公司的局限性，接着解释说：“我们现在犯了太多的错误来执行我们的政策，并防止滥用我们的工具“。

分权与集权

对于扎克伯格先生来说，“现在技术中最有趣的问题之一就是集中化与分散化”，他开始说。“我们很多人进入了技术领域，因为我们相信这可能是一个分权化的力量，将更多的权力放在人们的手中。（Facebook使命的前四个词一直是“给人力量”）。

每天报道他和其他技术型公司可能与当局合作，帮助他们收集大量的个人信息网络，这对一般人使用这些网站的信心造成了损害。

的确，扎克伯格先生指出：“许多人对这个承诺失去了信心。随着少数大型科技公司的兴起，以及政府利用技术来观察公民，许多人现在认为，技术只能集中权力而不是分散权力，“他感叹道。

作为集权的一个可能的答案，他以“反趋势”的挑衅性呼吁结束了他的发言。通过“加密和加密货币”可以“从中央集权体系中获取权力并将其交还给人们”，扎克伯格先生“有兴趣深入研究这些技术的正面和负面方面，以及如何最好地将它们用于我们的服务。”

很难确切地知道他在做什么，但像Facebook这样的拥抱任何加密货币或创建自己的平台将是一个戏剧性的市场进入者。这似乎是扎克伯格对加密货币所做的少数几个陈述之一。谣言已经传遍了整个生态系统多年，可能涉及这个或那个项目或硬币。没有一个得到正式确认。