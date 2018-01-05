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比特币、莱特币、瑞波币……谁会在2018年暴涨？

比特币、莱特币、瑞波币……谁会在2018年暴涨？
2018年01月05日 21:04 界面
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图片来源：海洛创意图片来源：海洛创意

　　来源：界面

　　作者：吴雨桐

　　币圈一直有向外扩张的趋势，近来尤甚。

　　火币集团不仅招纳原华尔街金融人蔡凯龙担任执行官，还从去年11月开始，开启全球招聘。2017年10月，阿里大数据专家陈志强加入波场TRON团队，12月阿里数据挖掘专家赵宏入职波场TRON。而借着数字货币和区块链的东风，最近微信等社交平台上也出现各类数字货币或者平台的“注册送币”、“抽奖送币”、“公告实时提醒”活动。

　　比特币之后，占据市场份额第二宝座的数字货币一直在变动，从最开始的山寨币莱特币，2016年下半年到2017年绝大多数时间占据榜眼的以太坊，比特币现金出现之后曾经短暂的攀升至第二名，再到至今表现强势的瑞波币。它们之间有联系也有区别，同在一张榜上、经常被人比较，但是有可能大相径庭。

　　瑞波币（简写：XRP）是目前币圈的“当红炸子鸡”，作为Ripple网络的基础货币，它可以在整个ripple网络中流通，总数量为1000亿。瑞波（Ripple）是世界上第一个开放支付网络，运营公司为Ripple Labs（其前身OpenCoin），通过这个支付网络可以转账任意一种货币，包括美元、欧元、人民币、日元或者比特币。交易确认在几秒以内完成，交易费用几乎是零。XRP在Ripple系统中有主要桥梁货币和有保障安全的功能，其中保障安全的功能要求参与这个协议的网关都必须持有少量XRP。

　　莱特币（英语：Litecoin，简写：LTC）是一种点对点的电子加密货币，和比特币类似，并且在技术上也具有相同的原理。不过挖矿只需普通计算机，比比特币更加容易，总数约8400万，相较于比特币的2100万更多，并且莱特币的交易确认时间更短，只需2分半，而比特币需10分钟

　　以太坊（英语：Ethereum，简写：ETH）是一个开源的有智能合约功能的公共区块链平台，提供去中心化的虚拟机来处理点对点合约，并且从第一天开始就被构想为去中心化应用软件开发平台。以太坊最重要的技术贡献就是智能合约。智能合约是存储在区块键上的程序，可以协助和验证合约的谈判和运行。

　　比特币现金（Bitcoin Cash，简写：BCH）是由一小部分比特币开发者推出的不同配置的比特币2.0版本，至于是比特币的新分支还是另外一种“山寨币”，业内论调不一。比特币现金修改了比特币的代码，记录交易信息的区块容量更大，在特定的时间内可以支持更多的交易。其次，两者的算法难度不同。比特币随着被挖的量越来越多，算法难度会不断的增加。而比特币现金则是采用动态难度调节模式，生产难度会随着整个比特币现金网络中的算力来调节。加入的节点越多，难度越高，反之则下降难度。12月11日，有“比特币耶稣”之称的虚拟货币投资人Roger Ver在其推特上宣布Bitcoin.com将推出比特币现金借记卡。

数据为作者整理数据为作者整理

　　这是一个类似“击鼓传花”的游戏，身在其中的玩家是状元比特币、信徒们为之欢呼的榜眼瑞波币、日收益率超过100%的波场币（TRON），曾经耀眼过的莱特币、以太坊、比特币现金，以及正在上榜路上的一众区块链产品和数字货币。

　　没有人知道鼓点什么时候停下，也没有人知道花落谁家。

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