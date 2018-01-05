新浪科技> 互联网 > 正文

加密货币瑞波币造就两位巨富 身家超李嘉诚

加密货币瑞波币造就两位巨富 身家超李嘉诚
2018年01月05日 18:22 新浪综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　来源：福布斯 Laura Shin

　　2017年，加密货币的价值一飞冲天，已超过6，000亿美元，也造就了数位富豪。

　　加密货币的持有者中，已有几位幸运儿加入了身家十亿的亿万富豪俱乐部。而且，这里指的不只是比特币。目前，比特币的价值最高，其市场价值已达到2370亿美元。

　　现在，有两位亿万富豪已经跻身美国顶级巨富的行列，他们就是Ripple公司的现任和前任首席执行官。Ripple坐落于旧金山，利用区块链技术从事国际金融交易。该公司发行了一种通证（token），名叫XRP（瑞波币）。根据Coinmarketcap的数据，截至1月1日星期一，XRP的市场价值达到889亿美元，每一个单位的XRP交易价格为2.39美元。就在一周前，Ripple超过Ethereum，成为价值第二高的加密资产。

克里斯·拉森是Ripple联合创始人及执行主席，曾任公司首席执行官。克里斯·拉森是Ripple联合创始人及执行主席，曾任公司首席执行官。

　　克里斯·拉森（Chris Larsen）是Ripple公司的联合创始人，并曾担任首席执行官。2016年11月，他不再担任首席执行官，现在则是Ripple的执行主席。根据Ripple人士的信息，拉森个人持有51.9亿个单位的XRP，以及公司17%的股份。因此，按照周一的兑换比率计算，他的财富净值达到373亿美元。根据福布斯1月5日实时富豪榜数据，身价超过李嘉诚。

　　截至1月1日，拉森凭借该财富净值，可在2017美国400富豪榜位列第15名，与微软前任首席执行官、NBA球队洛杉矶快船队老板史蒂夫·鲍尔默（Steve Ballmer）并列。他的排名稍高于阿比盖尔·约翰逊（Abigail Johnson）、对冲基金巨擘雷伊·达里奥（Ray Dalio）、投资家卡尔·伊坎（Carl Icahn）。约翰逊是Fidelity公司首席执行官，十分支持加密货币。达里奥和伊坎则把比特币称为泡沫，二人的说法也得到媒体大幅报道。

　　Ripple现任首席执行官为布拉德·加林豪斯（Brad Garlinghouse）。根据公司人士的信息，加林豪斯拥有公司6.3%的股份，还额外拥有XRP通证。加林豪斯的身家净值至少达95亿美元，可在富豪榜上排到第54名。将拉森视为上榜后，加林豪斯在榜单上只比查尔斯·施瓦布低2位。

布拉德·加林豪斯为现任Ripple首席执行官。布拉德·加林豪斯为现任Ripple首席执行官。

　　2017年，XRP的价格扶摇直上——1月份还是0.006美元，12月31日已达到2.3美元——回报率达到38，000%。

　　Ripple联合创始人杰德·麦卡勒布（Jed McCaleb）也通过XRP致富。2013年，麦卡勒布从公司离职，后来与公司就自己拥有的XRP达成了协议。麦卡勒布表示，已将20亿个单位的XRP捐献给一个捐献者指示基金会。截至2016年2月，其余的53亿个单位的XRP留在一个托管账户之中，账户在Ripple处，每月向他支付一笔资金。达成协议以来，麦卡勒布可以每天出售的XRP数量不到一个交易平台的1%，而这一个交易平台本身仅占所有XRP交易量的1%-2%。如果麦卡勒布能一次性拿到所有XRP，就可以跻身亿万富豪之列。

　　（麦卡勒布曾于2010年创立Mt． Gox。他表示，自己已将比特币出售，从而创立Ripple，现在已没有比特币。离开Ripple后，他创立了Stellar。他持有10亿个单位的Lumens，每单位价值为48美分，并不及10亿美元的水平，几年内无法归属。）

　　Ripple表示，该公司有超过100个客户，包括美国运通和Santander，它们正在利用Ripple的技术，就美国向英国的支付进行合作。

　　公司发行的XRP比很多其他加密货币都集中。例如，Ripple自己持有613亿个单位的XRP，包括以第三方托管方式（escrow），持有550亿个单位。发出的XRP通证只有387亿个单位。

　　相比起来，虽然比特币的很多早期持有者拥有大量比特币，但是比特币还是分散得多。据信，比特币的神秘创造者中本聪拥有的比特币数量最大，估计为98万个，（按周一的比特币价格，达到134亿美元）。不过，这个数字只占当前存在的比特币的5.8%。

　　有一点十分清楚：Ripple、比特币等加密货币的价值剧烈波动。因此，福布斯于3月发布新榜单时，无人能保证上述几位人士能保持亿万富豪的身家。

　　译 Joe

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有