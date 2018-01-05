加密货币瑞波币造就两位巨富 身家超李嘉诚

来源：福布斯 Laura Shin

2017年，加密货币的价值一飞冲天，已超过6，000亿美元，也造就了数位富豪。

加密货币的持有者中，已有几位幸运儿加入了身家十亿的亿万富豪俱乐部。而且，这里指的不只是比特币。目前，比特币的价值最高，其市场价值已达到2370亿美元。

现在，有两位亿万富豪已经跻身美国顶级巨富的行列，他们就是Ripple公司的现任和前任首席执行官。Ripple坐落于旧金山，利用区块链技术从事国际金融交易。该公司发行了一种通证（token），名叫XRP（瑞波币）。根据Coinmarketcap的数据，截至1月1日星期一，XRP的市场价值达到889亿美元，每一个单位的XRP交易价格为2.39美元。就在一周前，Ripple超过Ethereum，成为价值第二高的加密资产。

克里斯·拉森是Ripple联合创始人及执行主席，曾任公司首席执行官。

克里斯·拉森（Chris Larsen）是Ripple公司的联合创始人，并曾担任首席执行官。2016年11月，他不再担任首席执行官，现在则是Ripple的执行主席。根据Ripple人士的信息，拉森个人持有51.9亿个单位的XRP，以及公司17%的股份。因此，按照周一的兑换比率计算，他的财富净值达到373亿美元。根据福布斯1月5日实时富豪榜数据，身价超过李嘉诚。

截至1月1日，拉森凭借该财富净值，可在2017美国400富豪榜位列第15名，与微软前任首席执行官、NBA球队洛杉矶快船队老板史蒂夫·鲍尔默（Steve Ballmer）并列。他的排名稍高于阿比盖尔·约翰逊（Abigail Johnson）、对冲基金巨擘雷伊·达里奥（Ray Dalio）、投资家卡尔·伊坎（Carl Icahn）。约翰逊是Fidelity公司首席执行官，十分支持加密货币。达里奥和伊坎则把比特币称为泡沫，二人的说法也得到媒体大幅报道。

Ripple现任首席执行官为布拉德·加林豪斯（Brad Garlinghouse）。根据公司人士的信息，加林豪斯拥有公司6.3%的股份，还额外拥有XRP通证。加林豪斯的身家净值至少达95亿美元，可在富豪榜上排到第54名。将拉森视为上榜后，加林豪斯在榜单上只比查尔斯·施瓦布低2位。

布拉德·加林豪斯为现任Ripple首席执行官。

2017年，XRP的价格扶摇直上——1月份还是0.006美元，12月31日已达到2.3美元——回报率达到38，000%。

Ripple联合创始人杰德·麦卡勒布（Jed McCaleb）也通过XRP致富。2013年，麦卡勒布从公司离职，后来与公司就自己拥有的XRP达成了协议。麦卡勒布表示，已将20亿个单位的XRP捐献给一个捐献者指示基金会。截至2016年2月，其余的53亿个单位的XRP留在一个托管账户之中，账户在Ripple处，每月向他支付一笔资金。达成协议以来，麦卡勒布可以每天出售的XRP数量不到一个交易平台的1%，而这一个交易平台本身仅占所有XRP交易量的1%-2%。如果麦卡勒布能一次性拿到所有XRP，就可以跻身亿万富豪之列。

（麦卡勒布曾于2010年创立Mt． Gox。他表示，自己已将比特币出售，从而创立Ripple，现在已没有比特币。离开Ripple后，他创立了Stellar。他持有10亿个单位的Lumens，每单位价值为48美分，并不及10亿美元的水平，几年内无法归属。）

Ripple表示，该公司有超过100个客户，包括美国运通和Santander，它们正在利用Ripple的技术，就美国向英国的支付进行合作。

公司发行的XRP比很多其他加密货币都集中。例如，Ripple自己持有613亿个单位的XRP，包括以第三方托管方式（escrow），持有550亿个单位。发出的XRP通证只有387亿个单位。

相比起来，虽然比特币的很多早期持有者拥有大量比特币，但是比特币还是分散得多。据信，比特币的神秘创造者中本聪拥有的比特币数量最大，估计为98万个，（按周一的比特币价格，达到134亿美元）。不过，这个数字只占当前存在的比特币的5.8%。

有一点十分清楚：Ripple、比特币等加密货币的价值剧烈波动。因此，福布斯于3月发布新榜单时，无人能保证上述几位人士能保持亿万富豪的身家。

译 Joe