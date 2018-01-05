美柚：多机构数据显示其占经期管理App使用总时长95%

新浪科技讯 1月5日晚间消息，近日大姨妈App炮轰第三方数据机构艾瑞收钱发布虚假报告引发舆论关注，大姨妈App对艾瑞报告中美柚占据经期管理类App使用总时长的95%的结论提出质疑，美柚方面今日向新浪科技回应了此事，称多家数据机构的报告都证实了艾瑞报告的真实性。

日前，科技媒体Techweb前主编、大姨妈App公关负责人回铎在朋友圈发布动态，炮轰艾瑞是行业毒草，“收钱说瞎话的能力无出其右”，其称艾瑞今日联合大姨妈App竞争对手出了报告，说他们有95%的市场份额，属于歪曲事实。

2017年11月，艾瑞发布了《中国女性生活形态研究报告》，报告显示：2017年1—9月份，美柚App的月度独立设备数超过3400万台，覆盖了使用经期管理类App接近80%的独立设备；月度总有效使用时长超过6000万小时，占据了经期管理类App使用总时长的95%以上。

针对大姨妈App对报告数据的质疑，第三方数据机构艾瑞1月4日回应称，数据是由艾瑞mUserTracker第三方网民行为研究数据库提供，与合作方美柚没有关联。同时艾瑞方面表示已对报告数据进行内部复核审查，确认符合艾瑞对第三方市场分析研究的工作规范，数据结论可以代表艾瑞对该行业的研究结论。

新浪科技就此事向美柚方面求证，美柚相关人士向新浪科技提供了易观、QuestMobile和艾瑞三家第三方机构的数据。数据显示，在2017年11月，美柚在经期管理类App月度总有效时长市场占比分别为95%、95.6%和94.66%。

美柚方面表示，三家第三方机构的数据都显示，美柚在经期管理类App月度总有效时长市场占比达到95%左右，艾瑞报告中的数据具备可信性。(张俊)