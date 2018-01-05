观望、追逐还是离场？新一年里比特币路向何方

新浪科技 李楠

新年伊始，比特币便迎来一场风波。

1月3日，自媒体“45区”爆料，央行召开闭门会议，要求限期关停比特币矿场。随后多方跟进，传言更正。证券时报4日报道称，国内比特币矿场将会整顿，但不会遭遇“一刀切”。

经历去年最高超20倍的暴涨，比特币汇聚的目光越来越多。早先一万个比特币买两个披萨的故事被反复提起，险些成为亿万富翁的程序员屡遭调侃。

追逐比特币的潮流狂热，不过质疑的声音也一直存在。而最近，除了央行整顿，还有多个国家对比特币进行监管的相关消息传出。

谷歌与Facebook早期投资者、风投公司联合创始人罗杰?麦克纳米（Roger McNamee）认为，2018年将是比特币决定性的一年：“比特币可能是炒作，但它可以承受一次崩盘，并最终变得合法，特别是如果2018年能够看到足够收益的话。”

现在，新的一年已经上路。

全球监管风暴

长期以来，对比特币监管游离于空白模糊地带，然而该来的总会来。

针对流传的的比特币矿场关停一事，据证券时报从接近央行人士处了解消息，2017年年底底央行就牵头多部门召开会议，主要内容是关于规范、整顿比特币矿场，而非市场传闻的“一刀切”关停矿场。

报道提及，当前的比特币矿场存在诸多不规范之处，如环保不达标、存在安全隐患、无工商登记等，因此，多部门将联手通过依法合规的手段来整顿比特币矿场。“大的方向还是要通过整顿来逐步引导压缩、清退一些不规范的比特币矿场”。

与此同时，人民日报1月3日发表文章做出评论：无论是从涨幅还是币值本身看，比特币都泛滥着泡沫的味道。

“比特币名为币而实非币。环顾全球，大国中仅德国认可其为近似于‘私人货币’的等价物。既非货币，各国金融监管当局自然也不会像监管货币那样监管比特币。”

要出手的当然不只国内监管部门。只回顾刚刚过去的一个月，就可以看到：

印度财政部长明确表示，印度政府不会承认比特币是法定货币。而上月，印度财政部向投资者警告了交易比特币等加密货币的风险，称数字货币投资类似于“庞氏骗局”，印度最高法院还催促政府回应社会上监管比特币的呼声。

在澳大利亚，大批比特币持有者在社交媒体上发布信息，称澳大利联邦银行、澳新银行等四大银行已禁止其使用银行账户资金在比特币交易所进行交易，有人还声称账户已被冻结。

在以色列，证券管理局主席表示，将提议禁止从事比特币和其他数字加密货币业务的公司在特拉维夫证券交易所交易。“如果一家公司的主要业务与数字加密货币相关，则该公司将不被允许上市。如果已经上市，那么其交易将被暂停。”

在韩国，抑制加密货币投机的措施已经公布。韩国政府将考虑对加密货币交易所运营商提出一系列要求，包括披露买卖价格和成交量等；将禁止金融机构持有加密货币和进行加密货币投资；寻求阻止未成年人和非居民进行加密货币交易。韩国财政部还将考量针对加密货币征税的可能性。

在美国，共和党最新的税务改革方案中将取消部分比特币交易免税。专家表示，法案中新的限制将禁止虚拟货币持有者在将一种虚拟货币交易为另一种时，推迟缴纳资本所得税，从而关闭了当前税法中的灰色地带。

在英国，金融市场行为监管局局长安德鲁-贝利对比特币玩家发出“严肃警告”：“如果你想要投资比特币的话，你就要做好亏掉所有钱的准备。”

长期价值争议

在诸多监管消息流传背后，是比特币价值及价格的长期争议。

2017年12月中旬，比特币价格一度突破20000美元，达到截至目前的最高纪录。但随后仅数日，其价格几乎“腰斩”。

数字货币资深分析师肖磊在接受券商中国采访时对当时的暴跌进行解读。据其分析，数字货币短期涨幅过大，一些获利较大的投资者希望锁定利润，选择获利了结，应该是比特币价格走低的主要原因。

此外他还提及，芝加哥期权交易所和芝加哥商业交易所的比特币期货陆续上市，给更多投资者提供了做空渠道；韩国以及欧洲部分国家开始监管比特币交易以及ICO市场，投资者出现了一定恐慌情绪。

不过肖磊并不认为比特币会完全转入熊市，他认为期货虽然可以做空，但期货本身对比特币来说是一个进入主流金融市场的渠道，反而会增强一些机构投资者的信心，因此当时比特币的下跌可能还存在比较强的支撑预期。

比特币的暴涨暴跌令人惊心，回顾过去却是常态。同时望向未来，其涨跌起落仍有极大分歧。

在上涨的预测中，独立研究分析师罗尼-莫阿斯给出了30万至40万美元的高价。他预测，比特币会成为全球最具价值的货币。美国知名对冲基金经理、Fortress Investment前首席投资官迈克尔-诺沃格拉茨则表示，比特币可能在2018年底达到4万美元。

另一方面，如“股神”巴菲特和黄金搭档查理-芒格等都曾出言提醒投资者警惕比特币。

“你无法确定比特币的价格，因为这种资产不能创造价值……从这个角度来说，它就是个不折不扣的泡沫。”巴菲特如此表示。而芒格认为，比特币的炒作是彻头彻尾的“疯狂之举”，人们应当像躲瘟疫那样避开。

多种预测之下，比特币的价格或许很快就会再次出现剧烈动荡。而其真实价值所在，只有等时间给出答案。

但不论如何，目前比特币的价格早已超出许多人的预期。无论是看衰者还是看好者，无论是观望者还是投资者，甚至也包括它的创建者。

“比特币之父中本聪信心满满地表示，比特币的目标是4000美元！”2017年5月，经济参考报曾援引日本《朝日新闻》报道如此写道。

现在，有所回升的比特币已在1万4千美元徘徊。