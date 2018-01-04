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外媒:德国税务部门查封100家中国零售商的商品和账户

外媒:德国税务部门查封100家中国零售商的商品和账户
2018年01月04日 22:38 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间1月4日晚间消息，据《德国商报》(Handelsblatt)报道，德国税务调查人员日前查封了约100家中国在线零售商的商品及账户。

　　报道称，这些在线零售商通过亚马逊(Amazon.com)在德国销售商品，但并未缴纳销售税。

　　此次调查由柏林新克尔恩(Neukoelln)税务所牵头，该税务所负责中国零售商在德国的增值税登记工作。

　　亚马逊对此表示，将其平台作为在线市场的零售商是独立的企业，自行负责的纳税义务。

　　德国一纳税人工会去年11月曾表示，由于来自中国和其他非欧盟成员国的在线零售商有意或无意地未缴纳19%的增值税，德国每年可能损失约10亿欧元(约合12亿美元)。

　　德国《经济周刊》去年5月曾报道称，有3500多家中国网店在德国电商平台eBay上做生意，其中相当一部分存在“偷税”行为，德国税务部门计划对中国商家征收增值税。

　　德国税法规定，从欧盟以外进口到德国的货物要征收19%的增值税。德国税务部门调查显示，仅在德国eBay平台上，就有3531家登记地址为中国内地和中国香港的商家。但截至去年3月，只有3家公司曾经向德国报过税。

　　英国政府去年11月曾表示，将采取一些措施，要求eBay和亚马逊等在线市场为其平台上的商家逃避增值税而负责。(李明)

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