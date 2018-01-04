支付宝的“蠢事”和野心

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新华社：支付宝靠默认勾选套取用户信息 差评!

官方回应支付宝年度账单默认勾选：愚蠢至极，已调整

紧急！查看支付宝年度账单前 请先看看这个

芝麻信用被质疑窥探隐私 支付宝账单的小字你看到吗

来源：寻找中国创客

记者 | 刘景丰

相信看到支付宝年账单风波后，很多人感觉坐不住了：本想借这机会刷个存在感的支付宝，结果却引火烧身，成了舆论质疑的对象。

昨天，支付宝的年账单刷爆了微信朋友圈，满屏的年度关键词和年账单收支给了新年里的年轻人一抹温暖和乐趣。不过，一名较真儿的律师跳了出来，他说在支付宝的年账单中发现了一行特别小的字——“我同意《芝麻服务协议》”，不但字特别小，而且已经帮你选好“同意”了。

这意味这什么呢？芝麻信用在无偿用你的信息并提供给第三方，你还没有权力撤销第三方的信息查询权。

这个做法，立即引来网络上一阵口诛笔伐，芝麻信用当天深夜发微博称做法“愚蠢至极”。

实际上这不是支付宝第一次因为推广事件而陷入舆论风波了，相信一年前那场“校园日记”生活圈的事情许多人也还记忆犹新，那次事件让蚂蚁金服董事长彭蕾亲自出面道歉。

然而再往细里追究，这些事件和支付宝的野心不无相关。

年账单风波与信用免押推广

年初晒账单，似乎成了支付宝用户的一个传统了。2016年如此，2017年也如此。只不过，前两年都没有闹出多大的风波。

2018年工作日第二天，与前两年不同的是，2017支付宝年账单新加入了年度关键词等，这激起了众多网友的热情，一时间朋友圈满是支付宝的身影。

这个活动多热呢？1月3日“支付宝”三个字的微信指数为970多万，日环比增长359.58%。

然而就在当天下午，新浪微博认证为岳成律师事务所合伙人的岳屾山在微博中称，他在支付宝年账单中发现了一行特别小的字——“我同意《芝麻服务协议》”，不但字特别小，而且已经帮你选好“同意”了。

“这个账单的查看和《芝麻服务协议》没有关联性，所以你选择取消同意，依然能够看到年度账单。但如果你没注意到，就会直接同意这个协议，允许支付宝收集你的信息包括在第三方保存的信息。”

根据协议，（芝麻）可以将用户的全部信息进行分析并推送给合作机构；不仅如此，芝麻有权不支持用户撤销第三方的信息查询授权。而且服务终止后，芝麻仍可继续保留用户的信息和数据；对于提供给第三方信息产生不良后果时，也一样不用担责。

这份解读立即引来众多支付宝用户的关注，那些“看到了，但是没取消”的用户只能用“心情复杂”来形容。支付宝随即招来一阵口诛笔伐。

当天下午，这一做法也招致监管层关注。财新报道，3日下午央行支付司要求支付宝对此纠正并致歉。接近央行征信局人士称，对于芝麻信用的这次营销活动，亦正密切关注。

当天晚上23点多，芝麻信用官方微博对此事发文，称“‘我同意《芝麻服务协议》’这件事，肯定是错了”；同时也做出了反省：“初衷没错但用了非常傻逼的方式，愚蠢至极。”

同时芝麻信用也给出了补救措施：如果不想在年度账单中展示自己的信用免押内容，但又被默认勾选，可以在【支付宝客户端-我的-芝麻信用-信用管理-授权管理】中找到“支付宝”这个选项，取消授权；如果之前并没有开通芝麻信用，那么这次不管是被默认勾选还是主动同意，都不会因此而成为芝麻信用的用户，所以也就不存在芝麻信用因此会收集相关信息的可能。

随后1月4日0点07分支付宝官方微博也转发了这条，并称“我也不知道该说什么，一起承担吧。”

从芝麻信用的回应中可以看到，这一做法的一个目的在于对“信用免押”的营销。实际上信用免押是芝麻信用未来一段时间最重要的工作之一。

2017年11月22日芝麻信用发布消息称，把消灭共享经济中的押金作为现阶段最重要的事，初期先行投入10亿元人民币，通过引入保险、运营鼓励等多种方式，为商家打消后顾之忧。而且已经与共享充电宝领域街电、共享汽车领域一嗨租车等展开合作实现了信用免押。

芝麻信用总经理胡滔曾对外表示，“消灭押金，推行信用免押，是（避免共享经济中押金不退）唯一治本的方法。”

为什么会花如此大的力气来做这样一件事情呢？从老对手腾讯的动作也可见一斑：2017年8月，腾讯上线了腾讯信用分，被认为是芝麻信用的劲敌，只不过彼时腾讯信用分尚在公测中；3个月后，一则重磅消息出现，11月19日广州用户可凭借腾讯信用分申请摩拜免押金；紧接着再一个月后，12月18日腾讯与深圳市住房和建设局宣布深圳市住房租赁交易服务平台正式启动，用户可免押金租房。

信用作为互联网金融发展的基础设施之一，已经成为互联网金融巨头的必争之地。在共享经济大兴之时，信用免押是连接用户和平台的重要一环。在阿里的“大平台”战略之下，芝麻信用当然乐意成为一个信用的大平台，信用免押既能聚集各大应用平台，又能积累用户数据，恰恰能够完成这样一个梦想。

只不过这一次，野心被绊了一跤。

消灭现金和背后支付争夺战

说起来，2017年8月的“无现金支付”也一度引起争议。

2017年8月8日是微信的“无现金日”，然而支付宝则在8月1日-8日推出“无现金城市周”。

实际上早在数月之前，支付宝已经在做铺垫：2月28日，支付宝曾表示希望用5年时间推动中国进入无现金社会；4月，蚂蚁金服和联合国环境署在杭州发起建立无现金联盟，随后杭州、武汉加入“无现金城市计划”；7月，天津、福州、贵阳三个城市相继又宣布加入支付宝的“无现金城市计划”，眼看“无现金”阵容不断强大。

而为了这“无现金联盟”，支付宝将在2年内投入60亿元，可谓大手笔。

然而就在两方支付大战正酣之时，问题也来了：在无现金支付中宣传的“无现金”“消灭现金”等口号引来监管层注意。甚至有消息称，央行已发通知，一些地区推进的无现金支付方式，与蚂蚁金服等合作创建无现金城市等活动，其中的一些宣传主题和做法干扰了人民币流通，社会反响较大，对社会公众产生较大误解。而果商家出现拒收人民币现金的行为，实际上他已经触犯了法律。

7月底，央行武汉分行约谈蚂蚁金服公关部负责人，要求无现金城市周活动中去掉“无现金”字眼；撤掉所有含有“无现金”字眼的宣传标语等。

最后蚂蚁金服不得不出面回应，“无现金”只是一个概念，无论是传统金融机构还是第三方支付机构都在提，而且这个概念从一开始就强调了不是消灭现金，而是在现钞支付之外多了一种支付的选择，选择权在用户和消费者。

巨头如此中意于支付争夺战，无非是看中了支付在金融活动中的入口作用。支付是链接金融单位与商家、消费者的纽带，掌握了支付的入口便掌握了金融单位、商家和消费者的大量交易数据。

如果单纯依靠支付收取手续费盈利，支付公司必然不会如此下力气。“有了支付就会获得客户数据，就能打通理财，就能连接信用，有了在金融领域业务延伸基础。”苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言称。

所以这场无现金支付的背后，是一场巨头对金融入口的争夺战。

生活圈事件和走不通的社交梦

支付宝的另一件风波要数2016年那场“校园日记”生活圈了。

2016年11月底，支付宝悄悄上线了社交功能“圈子”，这些“圈子”会根据不同人群特征邀请进入。其中有“白领日记”和“校园日记”两个“圈子”只限女性用户使用，男性用户（芝麻信用评分不低于750分的）可以进行打赏或点赞。

初衷可能是为了社交娱乐，然而却不能小瞧了一些用户的“改造”能力。就在“圈子”功能上线不久后，支付宝首页出现了大量女性自拍甚至大尺度照片来吸引打赏，照片出现的区域是在“白领日记”和“校园日记”两个“圈子”。

这一做法，随即引来一片争议。甚至被人称为“一股暧昧低俗之气在流淌”。支付宝随后出面回应，称“圈子”是支付宝与合作伙伴在社群上启动的一次尝试，是版本升级的“灰度测试”。

然而无论如何，这一回应也无法平息指责。无奈之下11月29日，蚂蚁金服董事长彭蕾出面向公众道歉，称：“自己做错的事，永远不要怪别人！”并宣布支付宝“校园日记”等所有打擦边球嫌疑的圈子立刻解散，并召集22位蚂蚁管理团队成员反思。

“圈子”风波实际上还是阿里在社交上又一尝试，只不过这一次梦想还是没走通。在推出“圈子”之前，支付宝就已经进行过多次社交化尝试，但并不成功。而经过这一件事，阿里再一次反省自己的长处和弱势，就像彭蕾在回应中说的，“想清楚并写下来，我们要什么不要什么，严格执行。”

尽管这次因年账单又做了“蠢事”，但也说明支付宝在商业之路野心勃勃，并开始不断希望再下一城。

在巨头相争的时代，商场如战场，企业需要行动派，公众也乐于见到更有创意的产品，而在法律和道德的框架内打出的胜仗，会受到所有人的尊重。这也是所有激流勇进中的中国互联网公司必须要上的一课。