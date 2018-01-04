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《新京报》总编辑王跃春年前疑已正式离职

《新京报》总编辑王跃春年前疑已正式离职
2018年01月04日 21:40 新浪科技
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王跃春朋友圈截图王跃春朋友圈截图

　　新浪科技讯 1月4日晚间消息，《新京报》总编辑王跃春年前已正式离职。此前，王跃春曾在朋友圈发文“告辞，新京报，2003.8.24-2017.12.19。”并配上“新京报社”在余晖中的照片。

　　据新京报内部人士称，今天九月底，社内就传出王跃春辞职消息，目前可能处于办离职走程序阶段。11月，有媒体援引《新京报》内部人士消息称，《新京报》总编辑王跃春已提出辞职，有关程序基本走完。

　　王跃春，1994年毕业于武汉大学新闻系。1994年7月—2000年2月担任深圳法制报记者；2000年3月—2003年9月任南方都市报记者、深圳记者站站长、编委；2003年9月—2005年3月任《新京报》副总编辑，参与创办新京报，分管报纸时事新闻；2005年3月——2006年1月出任搜狐网常务副总编辑；2006年1月—2007年，回归《新京报》，担任常务副总编辑；后出任《新京报》执行总编辑。

　　此前，新京报创社社长戴自更已经离任。作为新京报创始人之一，王跃春被誉为中国报界奇女子，公开发言中，经常谈论真相、责任、尊严、理想等。

　　在采访中，王跃春曾表示，报纸或者说纸媒的死亡是有可能的。“但我认为纸媒的死亡，并不是新媒体的冲击所造成的。报纸如果都死了，不是死于市场，也不是死于互联网时代的竞争，而是死于体制。”（宵寒）

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