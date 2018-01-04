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接近央行人士:比特币挖矿没有存在价值 挤压实体经济

接近央行人士:比特币挖矿没有存在价值 挤压实体经济
2018年01月04日 21:04 财经杂志
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　　原标题：比特币矿业生死劫 监管层抬升合规成本

　　接近央行人士表示，用规范一词形容矿场的未来并不准确，规范有让其发展的意思。但是从比特币矿场现在的现状来看，一是风险较大，二是挤压实体经济，所以，这个东西（比特币挖矿）没有存在的价值

　　比特币价格在过山车似的涨跌循环中，监管当局对比特币的关注已经从提示风险、关闭交易平台再到比特币的源头矿场。

　　针对近日有关央行就比特币矿场召开闭门会议的报导，《财经》记者获悉，该会议子虚乌有，而关于挖矿的会议召开的准确时间点是去年四季度。接近央行人士向《财经》记者表示，在2017年10月份之后，央行召集互联网金融专项整治小组以及相关的部门，就比特币矿场进行沟通。

　　据了解，目前国内比特币挖矿主要是以组织进行，随着矿越来越少，挖矿的成本越来越高，而在成本不断抬升的同时，有些挖矿公司还是未经注册的黑作坊。特别是在西北部地区，由于水电、风力等发电优势，使得一些黑作坊借助未并入电网的小电站的低电价从事挖矿生意，而选择西北部还有一个重要的原因凉爽的天气优势。

　　闪电智能 CEO 廖翔告诉《财经》记者，中国目前生产了全球70%-80%的矿机。主要分布在新疆、内蒙、四川、贵州和云南。

　　根据火币旗下区块浏览器数据显示，目前中国比特币算力占比约64%。一位矿机生产商向《财经》记者表示，他们矿机生产订单已经排到今年下半年去了

　　上述接近央行人士向《财经》记者表示，用规范一词形容矿场的未来并不准确，规范有让其发展的意思。但是从比特币矿场现在的现状来看，一是风险较大，二是挤压实体经济，所以，这个东西（比特币挖矿）没有存在的价值。

　　“监管的态度肯定是否定态度，最终的想法是希望其消失，而不是规范，因为其没有存在的必要性，并不是一个有用的业态。”上述接近央行认识坦言。但是，央行不可能关停，一是不太符合行政习惯，挖矿本身是计算机在计算，关它也是没有依据，限期关停的说法也不严谨。

　　从目前的分析来看，挖矿的企业主要存在以下问题：从宏观来讲对实体经济作用有限；耗电很多；有安全生产隐患；有的都没有工商注册，存在偷税漏税情况；利润暴涨，挖矿成本越来越高。

　　能源区块链实验室首席战略官曹寅表示，比特币挖矿成本没有人们想象中的低，取决于电费、矿机价格、矿场规模，基本上在6000-10000美元之间。也就是说，按目前比特币的价格来看，挖矿的利润率在40%-66%之间。

　　在此问题上，比特币矿企是否属于金融范畴也引起一系列探讨，某互联网金融研究者向《财经》记者表示，比特币挖矿是以一种身份切入金融当中，当下，比特币已经成为商品期货，具备一级市场的功能身份嵌入到交易环节。那么，从金融角度出发，观察到了潜在的，用金融和非金融协调的方式监管，并扼杀在萌芽中，这是互联网金融协调机制和其他不一样的地方，从这个角度出发，协调所有资源，没有空白。

　　从金融的角度来看，虽然挖矿理论不像交易所涉及到集资，涨跌都会给投资者带来风险，但是挖的东西本身就是一个交易标的，而且，成本逐渐提高，也助长了二级市场比特币价格的推升，同时价格严重偏离了公允价格，价格畸形，对二级市场的暴涨暴跌有推动作用，一定程度上助推二级市场风险。

　　曹寅表示，比特币本身已经是一种金融资产，正如石油一样，定价权取决于生产地和交易所。“比特币矿场是中国未来争取全球数字资产定价权的一个重要砝码”。电费、矿机折旧成本。矿机处于军备竞赛阶段，算力一直在增加，主要是专用集权电力芯片ASIC。比特币矿机这个产业现在越来越专业了。规模也越来越大。

　　能源区块链实验室首席战略官曹寅表示，对矿业没有根本性的影响，还是成本上的影响。包括电费、税、土地等。这个消息利好大矿主，地方上会限制新的进入者。建立了一个政策壁垒。

　　闪电智能 CEO 廖翔表示，目前监管的态度会导致整个产业成本提升。“外部干扰会加强，包括地方政府和配套企业，比如供应商可能会加价。地方政府可能出现权力寻租。”应对的措施是全球化。

　　（《财经》记者 张威 罗瑞兴/文 袁满/编辑）

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