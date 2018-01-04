Uber遭广告公司反诉 要求支付1970万美元欠款

新浪科技讯 北京时间1月4日晚间消息，英国广告公司Fetch Media日前反诉Uber，要求Uber支付1970万美元的欠款。

两家公司的纠纷始于去年9月。当时，Uber向旧金山联邦法院起诉Fetch Media，指控后者存在广告欺诈行为，滥收Uber广告费。此外，Fetch Media还把与Uber无关的应用下载也计入Uber头上。为此，Uber要求Fetch Media赔偿4000万美元的损失。

但10月22日，即该诉讼案被分配给美国地方法院法官伊冯娜 ·冈萨雷斯·罗杰斯(Yvonne Gonzalez Rogers)审理后的两周，Uber又主动撤销该诉讼。但同时，Uber又称，将在旧金山州法院对Fetch Media提起诉讼。

对于Uber此举，Fetch Media认为，Uber之所以撤诉，是因为该案被分配给罗杰斯深审理后，Uber担心输掉这场官司。

因此，Fetch Media日前在反诉文件中称，要求该案重新分配给罗杰斯审理，同时要求Uber支付1970多万美元的欠款。Fetch Media称：“我们深信，Uber这种错误的行为不可能轻易逃过联邦法庭的审查。”

Uber去年9月曾表示，该公司要求Fetch Media停止在Breitbart News上投放广告，却还是在该网站上看到了广告。在Fetch Media从网站上移除广告之后，Uber应用的下载人数却没有受到多少影响。在进一步审查之后，Uber发现Fetch Media存在大范围的滥收费行为。(李明)