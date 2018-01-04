周鸿祎身价近千亿显A股财富效应 警惕中概股回归泡沫

原标题：周鸿祎身价近千亿彰显A股财富效应 警惕中概股回归泡沫

来源：财联社

财联社1月4日讯，在360科技借壳江南嘉捷在A股上市获得证监会批准后，江南嘉捷连续三天涨停，360科技创始人周鸿祎身价也飙升至近千亿元，超越刘强东，距离百度李彦宏仅差两个涨停。

A股市场科技龙头的稀缺性，使得从美股退市后重新在A股上市的科技股享有巨大的溢价，这种溢价也带来了巨大的财富效应，上一个享受这种效应的是巨人网络史玉柱。预期未来会有更多科技股龙头将选择在A股重新上市。

周鸿祎们的财富盛宴

按照360借壳江南嘉捷后的总股本67.64亿股和1月3日收盘价61.19计算，公司总市值达到4172.71亿元，一举超过美的集团、海康威视、浦发银行、上海汽车、万科A等巨头，逼近交通银行的4196亿元。周鸿祎的身家也随之飙升至969亿元，逼近千亿。

根据统计，在360借壳江南嘉捷之后，周鸿祎合计将直接和间接持有上市公司15.835亿股(占公司总股本23.41%)，以江南嘉捷今日收盘价61.19计算，周鸿祎持有的股票市值达到968.94亿元。

根据福布斯实时公布的中国富豪榜，周鸿祎这一身价排名中国第十一位，仅次于吉利汽车的李书福。

来源：福布斯中文网

或许明天，周鸿祎就可以进入中国富豪榜前十。而据2017年福布斯中国富豪排行榜显示，周鸿祎身家为98.6亿人民币。换个地方上市，就立马实现了从路边摊晋级到五星级商场的变化，身价直接增九倍，如此财富效应，世间少有。

但周鸿祎并非第一个，此前享受此番效应的是巨人网络的史玉柱。史玉柱从美国退市后，选择在A股借壳世纪游轮上市，也实现了财富的大升值。

巨人网络2014年7月从纽交所退市时，市值仅为28.7亿美元，按照当时的汇率计算不到200亿人民币。但最新的市值为743亿人民币，去年3月最高市值曾逼近2000亿元。这意味着，某种程度上，史玉柱近些年来财富的增长主要还是A股的功劳。但巨人网络业绩增长并不明显，今年前三季度利润增幅为30.97%，而当前2017年预期市盈率高达58.9倍。而另一家游戏巨头网易市盈率仅为22.7倍。

高溢价并无业绩支撑

那么360科技的业绩如何呢?能否撑得起周鸿祎的千亿身价呢?根据360科技在重组报告书中的业绩承诺，重组实施完毕后，360科技2017至2019年度预测实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于22亿、29亿和38亿元。

3年90亿元的利润，听起来不少，但根据目前市值，以2017年22亿元利润计算，360科技的市盈率高达190倍。根据承诺，未来两年的业绩增长分别为31.82%和31.03%。

相比中国其他科技巨头，360科技的业绩不具有任何优势。以网易为例，今年前三季度其净利润就高达94.22亿元，但其目前市值仅为449亿美元(2918.5亿元人民币)。按照360科技估值，如果网易在中国A股上市，其市值将超过2万亿人民币，并有机会成为A股市值之王，是不是很疯狂?

因此，可以相信，360科技未来将是漫长的价值回归之路，即市值不断萎缩之路。此时买入的投资者，估计多数也只是想短炒一把。因为这么高的市值在A股上市，360科技目前已经毫无投资价值，这一点，稍微有些常识的投资者就能判断。

但在周鸿祎等人的财富效应下，未来将会有更多中概股将回归A股。2015年那波回归A股高潮，曾有20多家中概股计划退市后回归A股。市场期待海外科技巨头可以回归A股，创造价值投资风气，并为A股投资者创造享受中国科技巨头红利的机会，但这种机会在上市之日就已经耗尽甚至提前将未来数年的红利给耗尽了。

因此监管层和投资者都不应该对那些从美股退市后再在A股上市的中概股寄予太多期望。监管层应该将更多有可能成为“未来巨头”的新兴科技公司带入A股，让他们和A股市场一起成长，而不是放已经成熟的大鳄进来收割红利。（廖定峰|财联社）