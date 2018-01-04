春运抢票攻略：新增微信支付 12306和支付宝推积分制

支付宝铁路里程计划

新浪科技讯 1月4日晚间消息，一年一度的春运抢票大幕昨日已经开启，今年春运火车票支付更加多元，增加了微信支付。此外，12306和支付宝都推出了积分兑换制。

今年春运首日火车票昨天零时已经开售，旅客可以通过网络、电话预定2月1日（腊月十六）的火车票。2018年春运从2月1日至3月12日，共计40天，其中，网络、电话订票预售期为30天，车站窗口、代售点和自动售票机预售期为28天，除夕车票最早1月17日开抢。

今年春运抢购火车票新增了微信支付，自2017年11月23日起，中国铁路客户服务中心12306网站微信支付服务功能上线运行。持有微信账户的旅客在12306网站及手机客户端购买火车票时，可在支付页面选择“微信支付”按钮进入微信支付页面进行支付。为了进一步丰富信息通知渠道，12306网站还新增微信通知方式，选择微信通知后，购票、退票及改签等通知信息将通过“铁路12306”微信公众号发送，列车运行调整和手机号码核验仍通过短信发送。

而12306也推出了新的优惠策略，自2017年12月20日起，铁路部门推出“铁路畅行”常旅客会员服务。年满12周岁的自然人，通过12306网站（含手机APP）、车站专门窗口等铁路部门提供的渠道，在主动申请并完成身份认证后，可以成为“铁路畅行”常旅客会员。铁路常旅客会员购买车票将获得相应乘车积分，积分按照其所购车票票价进行累积（具体按照5倍于车票票面价格累计积分，即旅客购买100元车票获得积分500分）。积分首次达到10000分以上，即获得积分兑换资格，可用于兑换铁路部门指定车次的列车车票。

继12306之后，今日，支付宝宣布上线“支付宝铁路里程计划”，从此，旅客使用支付宝在铁路官方渠道购买火车票，不但可以累积铁路常旅客会员的积分，还可以叠加累积支付宝铁路里程，一笔支付享受双重积分。

即自1月4日起，用户在支付宝内可领取“支付宝火车票权益卡”，加入支付宝铁路里程计划。此前有过使用支付宝购买火车票记录的用户，领取权益卡后，还可以获赠相应的历史里程。之前用的越多，能够获赠的历史里程就越多，最高可达500里程，而历史里程在2018年3月31日之前均可领取。

加入支付宝铁路里程计划的用户，从此使用支付宝在12306官网、客户端、火车站窗口、自助售票机购买火车票，除了积累铁路会员积分外，均可以获得相应里程积分。

用户首次达到50里程以上，就获得里程兑换资格，在需要时，可以兑换相应的权益，蚂蚁会员在指定节日还可兑换额外的权益。此外，目前可供兑换铁路购票红包，下次使用支付宝购买火车票时可直接抵扣。支付宝方面称，后续还将上线更丰富的兑换权益，比如公交免费卡、共享单车季卡等出行大礼包。

以经常往返北京上海之间的旅客为例：一张单程二等票的价格为553元，往返两次共计2212元，能够累积铁路常旅客计划的11060个积分，达到起兑线，可以兑换铁路指定线路价格低于110元的火车票。同时，能够在“支付宝铁路里程计划”累积110个里程。（王上）