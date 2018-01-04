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京东与美丽联合集团成立合资公司 陈琪出任董事长

京东与美丽联合集团成立合资公司 陈琪出任董事长
2018年01月04日 11:01 新浪科技
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陈琪陈琪

　　新浪科技讯 1月4日上午消息，京东与美丽联合集团共同宣布，将成立一家全新的合资公司。合资公司将专注于运营微信社交生态中的电商平台，为消费者提供更丰富的商品选择，探索并引领社交电商领域的模式创新。

　　美丽联合集团CEO陈琪将出任合资公司董事长。合资公司成立后，会基于京东在微信发现频道中的“购物”一级入口内的多项资源及现有零售基础设施，整合美丽联合集团在运营蘑菇街、美丽说等电商平台过程中积累的社交电商经验，同时利用微信小程序等持续开放能力，延伸京东在供应链、物流、大数据等零售基础设施上的服务能力，发掘和创造社交电商的场景和模式，为商家创造全新的市场空间，为消费者提供更丰富的商品、服务和创新的购物体验。

　　合资公司将通过创新微信社交电商平台，向电商商户特别是中小微商户，开放微信生态中的优质流量，并帮助各商户运营微信私域流量，大幅降低获客成本、服务成本，提升经营效率；同时通过提供品类更加丰富、品质不断提升的商品，以及追求极致的物流、售后等服务体验。

　　此外，该平台将开放数据与系统接口，与广大上下游伙伴展开合作，为平台商户创造简单高效的经营环境。目前，领先的电商软件提供商ShopEX商派已首先确认将接入该平台，并将参与平台前期建设。

　　美丽联合集团认为，通过“有公域流量扶持，也有私域流量留存”，可以帮助各商户运营微信私域流量，提升经营效率。“新平台能够帮助已经在微信内经营的电商商户、广大微商经营者更好地融入微信体系，让更多未来希望闯入微信市场的商户有了一个落脚点，对于广大商户来说，能够和微信形成良性互动，在微信市场这个全新的蓝海中，将迎来全新的发展机会。”

　　合资公司于今日一并宣布，将在春节前，开启新平台的招商工作。（肖鹏）

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