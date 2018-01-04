比特币中国CEO：中国解除加密货币禁令只是时间问题

新浪科技讯 北京时间1月4日上午消息，比特币中国CEO及联合创始人李启元表示，中国政府解除对加密货币交易所的禁令只是时间问题。比特币中国曾是中国运营时间最长的比特币交易服务。

李启元表示：“在这个世界上，没什么会是永久的。我认为，未来某天，他们会解除禁令。他们可能会重新研究并发放牌照。”由于政策限制，比特币中国于2017年9月关闭了面向中国市场的交易服务。

不过，李启元并没有给出明确时间表：“坦白地说，我不知道具体的时间表会是什么，是几个月、几年，还是几十年，这很难说。”

中国政府于2017年9月对加密货币展开了严格监管，禁止交易比特币以及ICO。中国人民银行此前表示，此类活动可能会给中国造成重大的金融风险。

随后，亚洲其他国家也效仿了中国的做法。有报道称，韩国最快将于本月宣布，禁止在加密货币交易中使用匿名帐号。

李启元在接受CNBC电视台采访时表示：“政府和监管部门越是试图对比特币施加压力，我们就越能看到比特币的灵活性。”他提到，在中国政府的禁令之后，比特币价格出现了大幅上涨。

尽管如此，中国媒体本周仍然对比特币大加抨击。《人民日报》刊登社论称，比特币“充满了泡沫”。

李启元表示，比特币中国目前退出了中国的比特币交易业务，转而专注于国际交易平台、加密货币挖矿和铸造，以及名为Mobi的加密货币钱包。最后这款产品是一种可以支持多种数字货币的国际化钱包。“我们在钱包领域展开了国际化运营，我们不再仅仅专注于交易服务。”

李启元认为，由于比特币的稀缺性以及挖矿的复杂程度，2018年比特币价格还将继续上涨。“目前，我们每天只能新挖出1800个比特币。5年前，这个数字还是7200个。在短短几年，也许是两年半之内，我们会看到，比特币供应会再次下降到每天900个。”

他指出：“如果新供应量只有每天900个，那么可以想象3年、5年和10年后的价格。”（维金）