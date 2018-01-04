贾跃亭应对欠债用这个“神操作” 引来各方神吐槽

原标题：乐视的债，怎么还？贾跃亭的这波“神操作” 明白人都看不下去了。。。

2017年三季报显示，乐视网前三季度净利润亏损16.5亿元，停牌已经8个多月的乐视股价，已从2015年最高点到停牌前跌去近七成，市值蒸发超千亿。乐视股价暴跌的锅，谁来背？

而乐视复牌后，资金危机很可能会加剧，供应商面临的处境也将更为不利。那么，乐视的债，谁来还？

今天早上，贾跃亭妻子发表的一篇《一位妻子的内心独白》的微博引起了广泛热议，贾跃亭声称“负责到底”却始终未归，妻子尚未还债就称“忍辱负重”。这夫妻俩可谓是横跨两年的“焦点”。

“替夫还债”，靠谱吗？贾跃亭面对欠债的“神操作”，也引来一大波“神吐槽”

乐视股价暴跌，谁来背锅？

2015年下半年，贾跃亭一次性质押了5.07亿股，套现近百亿资金，投入乐视生态业务。两年过去了，梦能不能成不知道，可当初高位质押的股票却一路下跌，早在停牌之前就触及了平仓警戒线。

股价大跌——触及质押线——再到触及平仓线，然后因强平而出现股价踩踏，对于二级市场股价来说，是不可承受之重。

2017年三季报显示，乐视网前三季度净利润亏损16.5亿元，停牌已经8个多月乐视股价，已从2015年最高点到停牌前跌去近七成，市值蒸发超千亿。

乐视股票复盘后持续跌停几率较大，随着复盘后的股价暴跌，乐视市值会一减再减，资金缺口越来越大，届时，乐视将直面生死存亡的最大危机。

甘薇“替夫还债”靠谱吗？

除了股价危机，乐视的债务危机怎么破，也是一个大问题。

从去年6月25日开始，位于北京市朝阳区的乐视大厦，门口躺满了前来讨债的供应商。他们自带高分贝音响设备，现场循环播放“乐视还钱，贾跃亭还钱”的口号。从6月25日就开始来乐视大厦要账，这些供应商表示，乐视一共欠了他们6000万元左右。十多名供应商占据了大厦一层三分之二的空间，只留下一条通道供员工进出使用。

据专业人士分析，贾跃亭和乐视的债务沉重而复杂，至少涉及乐视非上市体系对乐视网上市公司庞大的应收账欠款、乐视上市和非上市体系对供应商和经销商的欠款、贾跃亭和乐视体系的银行欠款三大方面。

乐视复牌后，资金危机很可能会加剧，供应商面临的处境也将更为不利。乐视的债，怎么还？

乐视控股创始人贾跃亭的妻子甘薇今日发布微博，称受贾跃亭的委托，其将负责贾跃亭在国内的债务问题。

“顺便澄清：老贾减持股票的钱，减持所得97亿，缴税20亿和质押股票的贷款，质押贷款余额69亿，2014年至今利息支出17.4亿，股权投资约16亿，经营投入约152亿。”

甘薇说，“不但没用于个人及家庭使用，还替公司担保100多亿，个人及家庭两套房产和资产都被冻结，负债累累。我将与债务小组全力以赴解决债务问题。”

贾跃亭今日也发布回应函，称为更好地解决上市公司债务问题，已委托甘薇、贾跃民全权代理其行使上市公司股东权利和履行股东责任。

替夫还债，靠谱吗？

今天一早央视财经记者联系了好几位律师，他们一致认为贾跃亭应该尽快回国接受监管，处理相关债务。贾跃亭委托妻子甘薇回国处理债务，委托手续存在瑕疵。

北京盈科（上海）律师事务所高级合伙人 赵星海律师认为：贾跃亭应该回国接受监管部门的问询。虽然按照公司法及相关法律规定，贾跃亭可以委托太太和兄弟来处理债务，但贾跃亭作为公司实际控制人，亲自回来更有利于处理债务。赵星海律师表示，目前尚未看到贾跃亭此次委托太太回国处理债务的相关手续，不清楚手续上是否存在瑕疵。委托手续应该完备和合法，由于贾跃亭人在美国，他应该到中国驻美国的大使馆或领事馆办理相关委托认证手续，才合规。

贾跃亭应对欠债“神操作”

引来各方“神吐槽”

格力电器董事长董明珠在2018年的第一天表示，“当一个人没有诚信的时候，别人帮你只能一次。贾跃亭，帮他的人太多太多了，结果他让那么多人失望了。”“贾跃亭一开始是不是想骗钱我不知道，但是结果就是这样。”

而针对贾跃亭妻子的长篇微博，SOHO中国CEO 张欣在微博上表示，“这个小女子，看着娇滴滴的，这么能担当，了不起！这男人，遇到事，把老婆推出来，真没出息！”

此外，在“甘薇的声明”下，网友们也纷纷赶来围观，网友“为自己努力绽放一次”表示 ： 贾会计的设计其实是完全合法合规的，上市公司举债，然后把现金投入到私人在海外的公司作为投资，烂壳留在国内，现金抽到自己海外公司，就算投资失败了也是合法的。自己控制的FF怎么玩都可以，比如一年给自己开1000万美元的工资，买房产等等。

2017年12月25日，北京证监局再次责令贾跃亭在12月31日之前回国。通告称，贾跃亭以投资汽车业务及融资为由滞留境外，其控制的相关公司对上市公司存在巨额欠款，至今尚未归还，相关行为严重侵害了上市公司的合法权益及广大投资者的切身利益，社会影响极其恶劣。