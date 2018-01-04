新浪科技> 互联网> 乐视迷局:一身旧伤问题不断专题 > 正文

贾跃亭应对欠债用这个“神操作” 引来各方神吐槽

贾跃亭应对欠债用这个“神操作” 引来各方神吐槽
2018年01月04日 07:48 央视财经频道
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：乐视的债，怎么还？贾跃亭的这波“神操作” 明白人都看不下去了。。。　　

　　2017年三季报显示，乐视网前三季度净利润亏损16.5亿元，停牌已经8个多月的乐视股价，已从2015年最高点到停牌前跌去近七成，市值蒸发超千亿。乐视股价暴跌的锅，谁来背？

　　而乐视复牌后，资金危机很可能会加剧，供应商面临的处境也将更为不利。那么，乐视的债，谁来还？

　　今天早上，贾跃亭妻子发表的一篇《一位妻子的内心独白》的微博引起了广泛热议，贾跃亭声称“负责到底”却始终未归，妻子尚未还债就称“忍辱负重”。这夫妻俩可谓是横跨两年的“焦点”。

　　“替夫还债”，靠谱吗？贾跃亭面对欠债的“神操作”，也引来一大波“神吐槽”

　　乐视股价暴跌，谁来背锅？

　　2015年下半年，贾跃亭一次性质押了5.07亿股，套现近百亿资金，投入乐视生态业务。两年过去了，梦能不能成不知道，可当初高位质押的股票却一路下跌，早在停牌之前就触及了平仓警戒线。

　　股价大跌——触及质押线——再到触及平仓线，然后因强平而出现股价踩踏，对于二级市场股价来说，是不可承受之重。

　　2017年三季报显示，乐视网前三季度净利润亏损16.5亿元，停牌已经8个多月乐视股价，已从2015年最高点到停牌前跌去近七成，市值蒸发超千亿。

　　乐视股票复盘后持续跌停几率较大，随着复盘后的股价暴跌，乐视市值会一减再减，资金缺口越来越大，届时，乐视将直面生死存亡的最大危机。

　　甘薇“替夫还债”靠谱吗？

除了股价危机，乐视的债务危机怎么破，也是一个大问题。除了股价危机，乐视的债务危机怎么破，也是一个大问题。

　　从去年6月25日开始，位于北京市朝阳区的乐视大厦，门口躺满了前来讨债的供应商。他们自带高分贝音响设备，现场循环播放“乐视还钱，贾跃亭还钱”的口号。从6月25日就开始来乐视大厦要账，这些供应商表示，乐视一共欠了他们6000万元左右。十多名供应商占据了大厦一层三分之二的空间，只留下一条通道供员工进出使用。

　　据专业人士分析，贾跃亭和乐视的债务沉重而复杂，至少涉及乐视非上市体系对乐视网上市公司庞大的应收账欠款、乐视上市和非上市体系对供应商和经销商的欠款、贾跃亭和乐视体系的银行欠款三大方面。

　　乐视复牌后，资金危机很可能会加剧，供应商面临的处境也将更为不利。乐视的债，怎么还？

　　乐视控股创始人贾跃亭的妻子甘薇今日发布微博，称受贾跃亭的委托，其将负责贾跃亭在国内的债务问题。

　　“顺便澄清：老贾减持股票的钱，减持所得97亿，缴税20亿和质押股票的贷款，质押贷款余额69亿，2014年至今利息支出17.4亿，股权投资约16亿，经营投入约152亿。”

　　甘薇说，“不但没用于个人及家庭使用，还替公司担保100多亿，个人及家庭两套房产和资产都被冻结，负债累累。我将与债务小组全力以赴解决债务问题。”

　　贾跃亭今日也发布回应函，称为更好地解决上市公司债务问题，已委托甘薇、贾跃民全权代理其行使上市公司股东权利和履行股东责任。

　　替夫还债，靠谱吗？

　　今天一早央视财经记者联系了好几位律师，他们一致认为贾跃亭应该尽快回国接受监管，处理相关债务。贾跃亭委托妻子甘薇回国处理债务，委托手续存在瑕疵。

　　北京盈科（上海）律师事务所高级合伙人 赵星海律师认为：贾跃亭应该回国接受监管部门的问询。虽然按照公司法及相关法律规定，贾跃亭可以委托太太和兄弟来处理债务，但贾跃亭作为公司实际控制人，亲自回来更有利于处理债务。赵星海律师表示，目前尚未看到贾跃亭此次委托太太回国处理债务的相关手续，不清楚手续上是否存在瑕疵。委托手续应该完备和合法，由于贾跃亭人在美国，他应该到中国驻美国的大使馆或领事馆办理相关委托认证手续，才合规。

　　贾跃亭应对欠债“神操作”

　　引来各方“神吐槽”

　　格力电器董事长董明珠在2018年的第一天表示，“当一个人没有诚信的时候，别人帮你只能一次。贾跃亭，帮他的人太多太多了，结果他让那么多人失望了。”“贾跃亭一开始是不是想骗钱我不知道，但是结果就是这样。”

　　而针对贾跃亭妻子的长篇微博，SOHO中国CEO 张欣在微博上表示，“这个小女子，看着娇滴滴的，这么能担当，了不起！这男人，遇到事，把老婆推出来，真没出息！”

　　此外，在“甘薇的声明”下，网友们也纷纷赶来围观，网友“为自己努力绽放一次”表示 ： 贾会计的设计其实是完全合法合规的，上市公司举债，然后把现金投入到私人在海外的公司作为投资，烂壳留在国内，现金抽到自己海外公司，就算投资失败了也是合法的。自己控制的FF怎么玩都可以，比如一年给自己开1000万美元的工资，买房产等等。

　　2017年12月25日，北京证监局再次责令贾跃亭在12月31日之前回国。通告称，贾跃亭以投资汽车业务及融资为由滞留境外，其控制的相关公司对上市公司存在巨额欠款，至今尚未归还，相关行为严重侵害了上市公司的合法权益及广大投资者的切身利益，社会影响极其恶劣。

我要反馈
相关专题： 乐视迷局:一身旧伤问题不断
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有