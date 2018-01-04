美银美林等禁止交易比特币基金和期货

新浪美股 北京时间4日消息，据国外媒体报道，美银美林已禁止客户以及代表该公司交易的金融顾问购买比特币，理由是担心比特币是否适合投资。

据知情人士透露，该禁令适用于所有账户，不仅禁止约17000名顾问推介比特币相关投资，同时还禁止他们执行客户提出的交易Grayscale旗下比特币投资信托（GBTC）的指令。该公司的现有政策已禁止交易新推出的比特币期货，最新的禁令进一步扩大了政策范围。

知情人士称，已持有的比特币基金头寸可以保留在经纪账户中，但不包括收费型咨询账户。该知情人士表示，美林去年12月8日就已开始实行这一政策，恰好在美国首个比特币期货推出之前。

根据《华尔街日报》见到的一份内部备忘录，之所以禁止购买GBTC，是因为担忧该产品是否适合投资以及具不具备入选投资组合的资格。GBTC是指Grayscale比特币基金的股票交易代码。

美林发言人证实了这一决定，该决定适用于全公司，包括自主账户。

美林禁止交易比特币投资信托基金的决定再次表明华尔街对数字货币的谨慎立场。据知情人士介绍，瑞银集团（UBS）美国经纪部门已经禁止其顾问交易比特币相关产品。摩根大通、花旗集团和加拿大皇家银行（RBC）等其他几家公司也已告知客户，去年12月10日首个比特币期货推出后，不会提供该市场的交易渠道。