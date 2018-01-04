支付宝年度账单默选《芝麻服务协议》 回应：错了

3日晚间调整后的支付宝年度账单首页。

中新网客户端北京1月4日电 （记者 程春雨）3日晚间，芝麻信用就“用户在查阅自己的支付宝年度账单时默认勾选‘我同意《芝麻服务协议》’发布说明表示，这件事，肯定是错了。事件给大家带来的恐慌和误解，向大家表示深深的歉意。

对于很多用户担心自己的信息安全和隐私问题，声明强调，这些问题同样是芝麻信用的生命线。用户信息的获取、沉淀、使用和分享，都会在严格遵守相关法律法规的前提下，做到用户知情和同意，做到不过度采集，更绝不会滥用数据。

该声明称，本来是希望充分尊重用户的知情权，让用户知道，只有在自己同意的情况下，支付宝年度账单才可以展示他的信用免押内容，初衷没错但用错了方式，愚蠢至极。

目前，支付宝年度账单已经调整了相关页面，取消默认勾选。芝麻信用表示，如果用户希望在自己的年度账单中看到信用免押的内容，可以手动勾选该选项。

如果你并不想在年度账单里展示自己的信用免押内容，但是又已经被默认勾选，可以在[支付宝客户端-我的-芝麻信用-信用管理-授权管理]中找到“支付宝”这个选项，然后取消这个授权。

此前没有开通芝麻信用的用户，芝麻信用明确，这次不管是被默认勾选还是主动同意，都不会因此而成为芝麻信用的用户，所以也就不存在芝麻信用因此会收集相关信息的可能。（完）