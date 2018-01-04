苹果支付在上海打响出租车费补贴战：每单可减10元

澎湃新闻记者 周玲

苹果支付（Apple Pay）也把线下应用场景，拓展到了出租车费结算。

1月4日，澎湃新闻记者从苹果公司获悉，即日起，上海地区超过10000辆强生出租车将陆续全面支持受理Apple Pay，绑定了Apple Pay的iPhone和Apple Watch，在这些出租车上嘀一下就可以完成付款。

这是苹果Apple Pay继在广州支持地铁后，将线下应用场景扩展到了出租车行业。之前Apple Pay已经在中国支持多家线上、线下商家付款交易。

1月4日，澎湃新闻记者在一辆上海的强生出租车上看到，车上安装了一个类似手机模样的POS终端。到达目的地时，乘客只需把iPhone或Apple Watch在POS终端上刷一下，就可以完成支付。目前，强生出租车的Apple Pay付车费，支持金额300元以下免签免密。

澎湃新闻记者整体体验下来的感受是，用Apple Pay付车费与用Apple Pay在商场购物埋单类似，埋单时少了掏钱包找现金或一卡通的环节。目前支持Apple Pay支付的出租车车身上有明显的银联受理标识，车内也有支持Apple Pay的明显标识。

目前，使用Apple Pay支付还可享受一定的优惠促销。据了解，从2018年1月3日起至1月31日，凡用 Apple Pay 在强生出租车中付款，将会有立减10元优惠，活动期间，同一设备单卡限享受5次优惠。

值得一提的是，这次Apple Pay介入出租车费支付，通过的是银联POS机。据部分强生出租车司机称，有银联标识的银行卡也可以用来付打车费。