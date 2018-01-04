2017“扫黄打非”抓网上主战场：关闭网站近13万个

2017“扫黄打非”抓网上主战场：取缔关闭网站近13万个

史竞男/新华社

收缴各类非法出版物3090万余件，取缔关闭网站12.8万余个，查处各类案件10300余起……2017年，全国各地“扫黄打非”部门深入开展专项行动，持续强化市场监管，大力查办大案要案，有效净化了网上网下文化环境。

聚焦首要任务 提升工作能力

2017年，全国“扫黄打非”部门紧紧围绕工作主线，聚焦打击非法出版物及网上有害信息这个首要任务，陆续开展系列专项行动，始终保持对非法出版活动高压态势。

过去一年，各地各部门在实施联防协作、推进“扫黄打非”进基层、提升信息化工作水平、发动群众等多方面取得突破。截至2017年12月底，全国共建立“扫黄打非”基层工作站点47.5万个，基本实现“扫黄打非”基层全面覆盖，构筑起“扫黄打非”基层治理工作新格局。

“扫黄打非”信息化工作进展迅速。全国“扫黄打非”信息管理系统自2017年初正式上线运行以来，系统用户达3万余人，覆盖全国及省、市、县四级“扫黄打非”办公室及相关成员单位，实现了案件转办、市场检查、成果报送、考核评先等主要工作的网上办理。全国“扫黄打非”办公室上线运行网络有害出版物及信息样本特征值共享数据库系统，一批大型互联网企业加入，共享利用有害出版物样本，已清理网络有害出版物及信息35万余条。

与此同时，各地各部门积极发动群众参与“扫黄打非”工作。全国“扫黄打非”办公室联合举报中心受理举报12万余件，形成重要案件线索1100多条；在“护苗”行动中，各地深入开展“绿书签”系列宣传教育活动，并推出“青少年网络安全课”，引导未成年人安全上网、文明上网。

抓住网上主战场 整治突出问题

面对网络传播新业态、淫秽色情信息传播新途径，各地各部门在网上“扫黄打非”主战场中牢固树立“一盘棋”思想，紧密协作。全国“扫黄打非”部门共处置网络淫秽色情等有害信息450多万条。

针对网上不同领域的突出问题，各地各部门在“净网”行动中细化开展违法违规网络直播平台、“两微一端”及非法弹窗广告、互联网低俗色情信息等四个专项整治，取得了良好效果。

“扫黄打非”部门依法处罚今日头条、新浪、凤凰、网易、一点资讯等一批有影响力的网站违法违规行为，打掉了“老虎直播”“狼友直播”等一批专门制“黄”传“黄”的直播平台，抓捕了“黄鳝女”“水仙二嫂”等一批社会影响恶劣的主播。

全国“扫黄打非”办公室联合中央七部门开展互联网低俗色情信息专项整治行动，各地关停网站、公众号等违法违规主体6000余个，立案查处网络传播低俗色情信息案件500余起。各大互联网企业也在有关部门督促下，积极落实企业主体责任，主动清查色情低俗信息2000多万条。

此外，针对社会公众关注的VR眼镜涉“黄”问题，“扫黄打非”部门开展专项整治，各地立案20余起，抓获犯罪嫌疑人30多名；针对网络传播“蓝鲸游戏”等涉未成年人有害信息等问题，相关部门迅速开展整治，也取得良好效果。

强化查办案件 发挥震慑效应

在“净网”“秋风”“护苗”等专项行动中，“扫黄打非”部门强力开展打击工作，不断提高案件查办质量和效率。全国共查办各类“扫黄打非”案件1万余起，其中全国“扫黄打非”办公室联合公安、版权等部门挂牌督办案件147起。查办的案件总体呈现案件类型全、涉案金额高、查处人员多、社会影响大等特点。

——“净网”行动打击淫秽色情信息成效显著。全国查处网上“扫黄打非”案件2900余起。浙江、湖南分别查办“老虎直播”“狼友直播”传播淫秽物品牟利案；山东查处全国首起直播平台聚合软件传播淫秽物品牟利案，打掉聚合了“夜狼”等46个网络直播平台的“月光宝盒”平台；江苏查办宿迁王某等人传播淫秽物品案，摧毁色情网站118个，打掉“富投联盟”等广告联盟4个，收缴涉案金额2000余万元。

——“秋风”行动打击“三假”、侵权盗版效果明显。全国查处假媒体假记者站假记者案件77起、查处侵权盗版出版物案件3100多起。河北衡水史某某等人冒充记者敲诈勒索案是近年来破获的犯罪团伙人数最多的假记者敲诈勒索案；河南“12?15”制售侵权盗版图书系列案，查获侵权盗版图书近60万册，涉案码洋达3289万元。

——“护苗”行动打击涉未成年人案件力度加大。“护苗2017”行动中全国查缴非法有害少儿出版物20万件。江苏查办苏州“2?08”特大微信传播淫秽物品牟利案，查获的淫秽色情群组涉及20余省10多万人，其中包括部分未成年人。北京、河南、辽宁、广东等地查办多起儿童色情信息、涉少儿非法有害出版物案件。

全国“扫黄打非”办公室有关负责人表示，2018年“扫黄打非”工作面临新的更高要求，任重道远。“扫黄打非”战线将积极适应新时代、新形势、新要求，切实履行自身职责，切实守好意识形态阵地，切实净化社会文化环境，努力为维护国家意识形态和文化安全作出新的更大贡献。

（原题为《有效整治突出问题 大力净化文化环境——2017年全国“扫黄打非”工作综述》）