人民日报：网络文学批评不能缺位

人民日报：网络文学批评不能缺位李惠/人民日报

中国网络文学受众群体已突破3.5亿，网上写作的人逾千万。

《明朝那些事儿》等图书持续畅销，《琅琊榜》等电视剧轮番热播……近些年来，基于网络文学作品转化而来的图书、电影、电视剧等，已经成为人们文化生活的重要组成部分。数据显示，经过20余年的快速生长，中国网络文学受众群体已突破3.5亿，网上写作的人逾千万。网络文学的巨大影响力不仅改变了中国文学的发展格局，更对中国娱乐文化市场产生了广泛影响。

然而，盗版、侵权、抄袭等乱象丛生，唯点击量、片面追求经济效益等不良倾向广泛存在，可以说，当前的网络文学还处于泥沙俱下的发展状态。

在近日举行的中国文艺理论学会网络文学研究会第四届学术年会上，中国文艺理论学会网络文学研究会会长、中南大学文学与新闻传播学院教授欧阳友权指出，网络文学要想实现健康、有序、繁荣发展，相关文学理论和文学批评不能缺位。

专家认为，网络文学批评与传统文学批评是一脉相承的。正是由于批评的积极干预，网络文学可以更健康地介入人们的精神生活。不过，网络文学批评也面临新媒介、商业性等新情况。专家指出，与传统文学批评相比较，网络文学批评的标准不能没有市场的维度，需要引入读者群的消费评价。不过，歌颂真善美、惩治假恶丑的坚守始终不能变，无论写什么和怎么写，也不能丢掉“文学性”这个核心。

事实上，与蓬勃发展起来的网络文学相比较，当前我国网络文学批评的发展还相对滞后，迫切需要建立网络文学的批评标准和评价体系，发展起一批专家评论队伍。正如网络作家陆显钊所说，“我们写作需要正能量的指引，需要敢于讲真话、有深度的批评来引导，不然很容易在网络空间中迷失自我，作品也很难留得下。实际上，取得了很好的口碑和社会效益，更能够为我们带来经济效益，两者是统一的。”

（本文刊于《人民日报》2018年01月04日19版，原标题为：网络文学批评不能缺位）