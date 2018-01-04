消息称欢聚时代旗下虎牙直播寻求赴美IPO

新浪科技讯 1月4日晚间消息，《彭博社》今日援引知情人士的消息称，中国互联网语音及视频平台“欢聚时代”(Nasdaq:YY)计划分拆旗下电子竞技视频平台“虎牙直播”，并在美国上市。虎牙方面暂未对此事作出回应。

该知情人士称，虎牙直播今年至少将寻求2亿美元的融资，以资助其业务扩张。如今，游戏直播已经吸引了许多科技公司的关注，谷歌、亚马逊、阿里巴巴和腾讯等均已涉足该领域。

但在今年7月，欢聚时代董事长兼代理CEO李学凌公开透露，旗下虎牙直播将于明年在港上市。

在此之前，虎牙直播已经独立融资。5月，虎牙直播宣布获得7500万美元的A轮融资，此轮融资由中国平安保险海外(控股)有限公司领投，高榕资本、亦联资本、晨兴创投、欢聚时代董事会主席李学凌、虎牙直播CEO董荣杰参投。此轮融资后，欢聚时代仍将保持对虎牙直播的多数控股权。

2012年， YY推出游戏直播业务，即YY直播（虎牙直播前身）。2014年第四季度，YY推出虎牙直播独立品牌，随后宣布投入7亿用于虎牙的技术和硬件升级、市场投放和生态搭建等。

根据欢聚时代财报，欢聚时代2017年第三季度净营收为人民币30.923亿元，同比增长48.0%。净营收的增长，主要由于流媒体直播业务的营收增长。第三季度流媒体直播业务营收为人民币28.716亿元，来自于YY直播部门的流媒体直播业务营收为人民币23.192亿元，来自于虎牙部门的流媒体直播业务营收为人民币5.524亿元。此前在财报电话会议中，欢聚时代高管层表示，2017年，虎牙直播的营收目标是比去年翻一番，达16亿人民币。（宵寒 李明）