《华尔街日报》：为什么马云的事业很难在美国扎根？

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蚂蚁金服停止收购速汇金 外交部：望美国提供公平环境

中资对美并购锐降八成 蚂蚁金服终止收购速汇金

导语：美国《华尔街日报》网站今日刊文称，蚂蚁金服终止收购全球第二大汇款机构速汇金，是亿万富翁马云在美国市场所遭遇的一系列挫折中的最新打击。与亚马逊、eBay等竞争对手相比，阿里巴巴在美国电子商务服务中几乎找不到需求空间。美国的信用卡渗透率很高，限制了支付宝的扩张可能性。

以下为文章全文：

对马云来说，和美国外资投资委员会（CFIUS）的第三回合对决并不尽如人意。

CFIUS第三轮审核决定，蚂蚁金融服务集团不得收购全球第二大汇款机构速汇金国际公司（MoneyGram International Inc.）。这是亿万富翁马云所遭遇的一系列挫折中的最新打击，长期以来，他的公司一直试图在美国建立根据地。

在2010年和2011年间，53岁的马云通过一系列交易，成功地将其名下电子商务巨头阿里巴巴集团的触角伸入支付领域，创建了蚂蚁金融服务集团。如今，蚂蚁金服已经成为中国最大的、最有价值的民营金融机构，数以亿计的中国公民通过支付宝进行日常采购，投资共同基金。

蚂蚁金服也在全球范围内扩张，但在美国长期缺乏存在感。一旦成功收购速汇金公司，蚂蚁金服可将其12亿美元的交易汇款交由支付宝办理，并有能力向速汇金客户推销服务，后者在全球200个国家拥有大约大约24亿个银行或移动账户。本周二，上述两家公司取消了合作协议，为期一年在美游说外国投资委员会批准该交易的活动以失败告终。

中国市场研究集团的董事总经理雷小山（Shaun Rein）说，尽管马云雄心勃勃，试图占领全球市场，但美国一直令人难以捉摸。尽管在中国取得了巨大成功，但与亚马逊、eBay等竞争对手相比，阿里巴巴在美国电子商务服务中几乎找不到需求空间。美国的信用卡渗透率很高，限制了支付宝的扩张可能性。

雷小山认为，随着中美贸易关系日趋紧张，马云和其他中国知名公司可能更难在美国收购企业。

本周三，中国外交部发言人耿爽表示，北京方面“鼓励中国企业按照市场原则，在遵守当地法律法规的基础上对外开展投资合作。”耿爽说：“同时，我们也希望美方能为中国企业赴美投资兴业提供一个公平的、可预期的环境。”

尽管阿里巴巴集团于2014年在纽约证券交易所成功上市，但其董事长马云还面临着其它挫折。尽管这家电子商务巨头在交易额方面令美国同行相形见绌，并已发起了许多全球性动作，但在美国这一世界最大经济体中，仍然只是一个不起眼的成员。

2014年6月，阿里巴巴曾试图通过推出11 Main——以服装、饰品和工艺品销售维护的美国购物网站——打入美国的网络零售业。这一努力并未取得成功，一年后，阿里巴巴将该业务出售给纽约一家名为OpenSky的电子商务网站。

去年，阿里巴巴采取了不同的做法，试图吸引美国小企业主向中国消费者出售商品。6月在底特律，美国方面出动了包括玛莎·斯图沃特在内的名人大腕，与马云举行了为期两天的会谈，旨在游说美国商家将商品出售给中国日益壮大的中产阶级。

他们希望说服美国的小企业在阿里巴巴的电子商城销售他们的产品，制造出足够的销售增长，并创造就业机会。在2017年1月与唐纳德·特朗普总统举行的一次会议上，马云承诺帮助美国创造一百万个美国就业机会。

一个潜在的复杂因素是，美国政府一直将阿里巴巴旗下的淘宝在线商场列入售卖假冒和盗版商品的全球市场名单。2016年12月，当美国贸易代表将其列入上述名单时，阿里巴巴质疑此举是否受到政治环境的影响。

作为阿里巴巴集团的一部分，蚂蚁金服仍然设想建立一个具有竞争力的国际网络，但如果没有速汇金的加入，这些努力可能会进展更为缓慢。一年前该公司表示，希望在2025年底前拥有20亿客户，目前，其用户数量约为5亿，这意味着如果想达到目标，蚂蚁金服必须开拓海外市场。

成立至今，该公司已经在一些主要市场并购了几个电子支付网络，其中包括两年前将印度的Paytm收入麾下，建立了横跨亚洲、北美洲、欧洲和澳大利亚的支付联盟，与银行和零售商合作，允许中国游客在海外销售点使用支付宝付款。

“建立自己的网络要比兼并一个网络困难得多，”安永公司亚太金融科技部主管詹姆斯·劳埃德（James Lloyd）说，“我也不能说你就有这么多可以并购这种网络的资金。”

目前在美国，蚂蚁金服的合作伙伴包括支付服务商美国第一资讯集团（First Data）硬件制造商惠尔丰（VeriFone）；2016年并购了光学技术制造商EyeVerify公司。上周二，蚂蚁金服的国际商务总裁道格拉斯·费根（Douglas Feagin）总统在一份声明中指出，该公司正在计划“与速汇金建立新的战略合作关系”，来提升全球汇款能力，专注在中国、印度和菲律宾的开展汇款服务。（斯眉）