滴滴月底将推共享单车业务 行业迎来巨头争夺时代

来源：界面新闻 陈晓双

不满足单纯投资，滴滴终于亲自做共享单车生意了。

据36氪报道，滴滴自己孵化的共享单车业务计划在月底前开城布局，目前选定的城市包括北京、深圳和广州等。早前有媒体爆料称，滴滴在近期完成对小蓝单车的收购，并且已经签署了收购协议。

据上述报道称，滴滴计划在2018年投放约600万台单车，第一批车子主要来自小蓝单车。滴滴方面对上述消息不予置评。

不过收购小蓝单车对滴滴而言仍是挑战。此前有消息称，小蓝单车共拖欠70多家供应商款2亿元人民币，部分供应商被拖欠款项高达800万元。此外，该公司大部分员工已经离职解散，公司只剩下驱壳。去年11月，小蓝单车宣布将由拜客出行全权代理小蓝单车未来的运营，用户可以一直使用小蓝单车。

不过小蓝单车的优势在于，长久以来在一线城市积累的口碑，以及一线城市的运营牌照。据《华夏时报》报道，此前小蓝单车已获得北京、广州、深圳和南京等城市的投放牌照，目前已经不再新批共享单车的运营牌照。而滴滴出行要布局共享单车市场，特别是一线市场，运营牌照必须得到，因此滴滴出行最终选了收购的方式获得。

对ofo控制力的减弱与双方的合作裂痕，让滴滴着急自己下场做共享单车。

此前，滴滴作为ofo最大的外部投资方，一直致力于推动其与摩拜的合并。不过ofo方面一直在争取战争主动权，并与滴滴产生裂痕。去年11月，滴滴派驻ofo的几名高管出走，重新回到滴滴，其中包括了ofo执行总裁付强、市场负责人南山等。

另外，阿里加码ofo也将减弱滴滴对ofo的控制力。有消息称阿里将跟投ofo新一轮10亿美元的融资，目前已有2亿资金到账。此前滴滴一直是ofo最大的外部股东，持股30%左右，拥有董事会两席。

对于滴滴而言，共享单车不仅是补足其出行产业链的重要环节，还将在未来为其支付入口带来巨大流量。共享单车已经成为频次最高的移动支付应用之一，数据显示，目前ofo和摩拜的日均使用频次均超过了2000万。去年12月，滴滴收购了北京一九付支付科技有限公司100%股份，取得了第三方支付牌照，上线“滴滴支付”指日可待。

滴滴正式入局后，共享单车至此彻底变为巨头的游戏。腾讯方面，支持摩拜并为其导流；阿里方面，通过投资ofo和哈罗单车在一线和二三线城市圈地；滴滴方面，支持ofo和小蓝单车的同时，借助自身在出行行业的优势推出共享单车业务。

可以预见的是，共享单车行业合并窗口期已经关闭，未来行业将进入持续稳定的巨头争夺时期。

对用户而言，这或许是个好消息：巨头做靠山，再也不用担心单车企业资金断裂，导致押金提现难了。