好久不见人人网:进军区块链 背后投资机构出现李笑来

新浪科技 谭宵寒

人人网上一次被频繁登陆是年末岁初的寻找18岁，朋友圈主力军的18岁照片都埋在人人网里了，但好久不见，人人网似乎已经变了样。

人人App界面

在App端，首屏首先出现的是直播广场，点击底部通栏的“新鲜事”也首先出现的是“视频”，其次才是过去用户熟悉的“新鲜事”——人人已经转型为一家直播与短视频公司，除此之外，人人已经布局了二手车销售、交通领域，甚至是区块链。

受区块链消息影响，人人公司（NYSE：RENN）美股周三开盘后大涨，截至收盘时，人人公司股票涨幅为47.39%，报收18.32美元。

进军区块链

日前，人人公司发布了RRCoin白皮书。白皮书中显示，人人公司将为社交网络提供一个开源的区块链平台——人人坊，并会成立RRCoin基金会。

RRCoin作为令牌，为平台的智能合约和交易行为提供运作媒介，应用于直播、商业推广、社交游戏、钱包应用等场景中。用户、PGC、开发人员、广告主、平台方等均可在系统内获得或支付RRCoin。

项目介绍中提到了RRCoin可以应用的场景。直播应用开发者可以开发直播服务供社区中主播使用，直播应用中的打赏竞品实际上就是智能合约，约定购买者支付的RRCoin由直播开发者和主播按一定比例分成。此外，自己的直播服务被更多的主播使用，自己对社区的贡献越大，获得的平台奖励越多。

项目将在2018年1月完成底层架构设计和开发，2019年Q1完成商业系统和大量应用系统接入。令牌总数为10亿，40%用于私募、25%用于基金会、15%用于团队、20%用于社区商务合作。

而同时，与迅雷的链克（此前为玩客币）相同，社区中可以下载钱包，可以使用钱包对社区的应用进行支付，也可以向朋友进行转账，而因为具备转账功能，也将为RRcoin带来价值的想象空间。

值得注意的是，RRcoin背后的投资机构浮现“比特币首富”李笑来所创立的机构INB资本。

在上月底，人人公司董事长兼CEO陈一舟就曾公开表示，四年前就想投资比特币，打算买几百万放着不动，但是最后没行动。不过，今年他又开始行动，投资了几家美国、日本的区块链公司，用区块链改变房屋租赁、交通物流领域。他表示，自己十分看好区块链技术的落地应用。

布局交通板块

在进军区块链之前，人人公司也涉足了二手车业务，并在年前收购了一家卡车社区公司。

根据人人公司2017年第三季度财报，其总净营收为6180万美元，同比增长245.3%。其中广告和互联网增值服务净营收1290万美元，同比增长34.6%。其中，广告营收为10万美元。互联网增值服务营收1280万美元，同比增长34.5%。

融资收益660万美元，而上年同期为830万美元。同时，在二季度，人人公司新增加了一项新业务，通过子公司进行二手车交易，第三季度二手车销售收入4230万美元。

不过新增加业务后，公司依旧保持着亏损的态势，归属于人人公司的净亏损为2280万美元，上年同期同样净亏损2280万美元。公司预计，2017财年第四季度营收将达到9500万美元至1亿美元，同比增长367%至392%，而这部分增长或许更多地将来自于二手车销售，盈利情况可能仍不乐观。

同样在交通领域，在新年前，人人公司宣布全资收购美国最大的卡车社区平台Trucker Path，该公司是一款帮助卡车司机的行程规划产品，司机可以通过该产品寻找卡车商店、停车场、服务区、DOT称重点、洗车场和其他卡车相关场所，另外公司还有Truckloads应用软件，是一个可以将卡车司机与发货方进行匹配的移动货运平台。

在宣布该交易的同时，人人方面表示，未来，人人会在智能交通方案或无人车领域继续探索突破。“全球无人驾驶的大规模使用最有可能在美国率先发生，而美国的无人驾驶最有可能首先在长途卡车上批量使用。”陈一舟也再次提到了区块链，在他看来，两个主要的科技新兴领域是人工智能和区块链，收购这家公司将让公司在这些行业具备完善的技术。

从社交平台再到区块链、智能交通，人人公司似乎正在经历一场史上最大的转型。