原标题：拿下基金销售牌照背后：腾讯的心思、布局和敌人

来源：舒虹

继旗下保险代理公司“微保”获批之后，腾讯再度拿下一块关键性的金融牌照——第三方基金销售牌照。

1月2日，深圳市证监局网站发布批复：核准腾安信息科技（深圳）有限公司的证券投资基金销售业务资格；核准公司名称变更为“腾安基金销售（深圳）有限公司”，在公司经营范围中增加“基金销售”业务。

腾安信息科技（下称“腾安”）成立于2017年1月3日，为腾讯控股100%全资子公司。腾讯方面回复全天候科技称，腾安将以腾讯理财通平台为基础，开展独立基金销售业务。目前，理财通渠道包括微信钱包、官网以及App，其中微信钱包是最主要的流量入口。

至此，腾讯在金融领域已完成第三方支付、银行、理财、征信、小贷、保险、基金支付、基金销售等布局，并通过参股中金间接获得了境内券商全牌照。

在基金方面，对于互联网基金销售巨头东方财富和拥有5.2亿用户的蚂蚁金服来说，以9.8亿微信用户为基础的腾安和腾讯理财通将是一个强劲的对手。

从基金支付到基金销售

在基金行业，需要监管批复的牌照主要有两个：基金支付牌照和基金销售牌照。获得基金支付牌照意味着只能为基金销售提供支付结算业务，而要销售基金，唯一的渠道是获得基金销售牌照。

此前，腾讯只有基金支付牌照。2012年5月，腾讯财付通和支付宝同一时间获得了第三方基金支付牌照。

据腾讯内部人士对全天候科技独家透露，由于严格来说不具备销售资格，腾讯此前在基金业务上主要采取了直销模式：直连基金公司，以基金公司的名义在理财通平台上做销售，用腾讯的支付工具来进行支付。

由于在微信九宫格上设有入口，理财通因此成为各大基金公司非常看重的互联网基金直销平台和争抢的入口。

目前理财通共对接了四只货币基金：易方达易理财、汇添富全额宝、南方现金通E、华夏财富宝。截至2017年12月31日，其规模分别为1179.22亿元，379.11亿元，377.94亿元，261.06亿元，四只货币基金合计规模约为2200亿元。

“这张牌照对腾讯来说是一种防御或者说是补漏。”上述人士认为，补上基金销售牌照，一方面也防御了蚂蚁金服在“合规”上的攻击。

第三方基金销售牌照含金量巨大。证监会此前披露的统计数据显示，截至2016年9月，证监会发给独立基金销售机构的基金销售牌照为107张，此后第三方独立基金销售牌照的审批便在全国大部分地区停摆，整个2017年只有一张获批。

2015年4月，蚂蚁金服成为恒生电子旗下子公司杭州数米基金销售有限公司的控股股东，占股68.83%，从而拿下基金销售牌照。

易观互联网金融中心资深分析师李子川对全天候科技表示，如果没有销售资质，腾讯对于基金公司来说只能算是一个导流平台，不能参与到客户服务、交易过程中。基金支付挣的是流量费，有了销售资质，就可以代理销售，挣的是产品销售佣金，客户也可以留在自己平台上流转。

腾讯基金业务布局

腾讯在基金领域早有布局。2012年，腾讯获得第三方基金支付牌照；此后又两次出资认购好买财富的股权，间接持有基金销售牌照。

2015年4月，腾讯第二次入股好买财富后持有了该公司28.26%的股权，成为其第一大股东。好买财富于2012年便获得了证监会颁发的第一批独立基金销售牌照。

因此，除上述几只货币基金外，理财通官网和微信平台也为好买基金的基金产品提供了渠道。目前，理财通的稳健理财基金专区中对接了近100只基金，主要有49只指数基金，20只偏股基金，13只QDII，6只商品基金和5只债券基金。

据悉，腾讯理财通坚持严格的产品筛选机制，首先从投资能力、产品设计、组织活力、创新能力等方面，多维度全面筛选合作机构，再从产品投向细节、产品风险评估等方面，深度对产品进行筛选，只有通过筛选的产品才能进入理财产品精品库。

从参股到全资基金销售子公司，更有利于腾讯在基金销售领域上的布局。上述腾讯内部人士称，腾安是腾讯的全资子公司，好买基金是腾讯的战略投资公司，双方都具备基金销售牌照，对于理财通来说，可以销售好买的基金，也可以销售腾安的基金。

但是腾安基金未来能够产生的业务增量更明显。据知情人士告知，一直以来微信钱包里都有理财通的入口，但受监管要求，此前腾讯不能主动营销。获得基金销售牌照后，腾讯对这块业务的推广力度将明显增强，未来微信用户购买基金也将更便捷。

“此外，腾讯不仅可以自己做业务，也可以给一些互联网理财平台（比如智能投顾）做底层支持，这也是一个业务方向。”李子川说。

腾讯在对全天候科技的回复中称，在打磨产品的过程中，腾讯理财通始终与监管部门保持紧密沟通，在合规的前提下开展业务。未来，腾讯理财通将在余额+、稳健收益、浮动收益等类别的产品上持续发力，加强产品创新，结合生活化理财功能，持续为用户提供精品理财服务。

东方财富、蚂蚁金服的又一劲敌

腾讯获得基金销售牌照，搅动了互联网基金销售领域的竞争格局。

据Wind数据统计，截至2017年6月30日，国内基金代销机构中代销基金数量的前五强分别为天天基金、上海陆金所、好买基金、同花顺基金销售和蚂蚁基金销售，其市场占有率分别为77.77%、72.67%、71.94%、68.27%、65.98%。

除陆金所、同花顺、蚂蚁金服外，好买基金为腾讯参股公司，天天基金网背后则是曾经创造了基金销售业的神话的东方财富。

在基金销售领域，东方财富是第一个变革者。2015年，东方财富网在证券投资领域崛起，依靠强大的流量，当年基金销售就达到了7432.55亿元，利润达到18.49亿元，而基金销售成为利润的最主要来源。

然而，随着蚂蚁金服等巨头的入局，天天基金、好买基金、蛋卷基金、数米基金等打响价格战，东方财富的销售额和利润不断遭到侵蚀。据其2017年半年报，2017年上半年东方财富实现营业总收入10.93亿元，同比下降6.17%；实现归母净利润2.6亿元，同比下降22.77%，净利润增速不达预期。

蚂蚁金服曾是东方财富最大的竞争对手，他们希望用庞大的数据和AI技术建立开放战略。

2017年6月14日，蚂蚁财富诞生，它由支付宝旗下的“蚂蚁聚宝”升级而来。蚂蚁财富上线“财富号”， 向基金公司、银行等各类金融机构开放，同时向金融机构开放最新的AI技术。首批接入的试点机构包括国泰、博时、兴全、天弘、南方、建信等基金公司。

让东方财富感受到威胁的是互联网巨头庞大的数据。根据支付宝1月2日发布的“2017年支付宝全民账单”，支付宝目前拥有超过5.2亿月活跃用户；据比达咨询数据显示，东方财富网截至2017年5月的月活跃用户为2190.4万人。而腾讯财报显示，截至2017年第三季度末，微信及WeChat合并月活跃账户为9.8亿。

在这个更具能量的数字面前，东方财富还能稳坐互联网基金销售第一的宝座吗？