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今日头条理应承担媒体责任 不应唯“流量”是从

今日头条理应承担媒体责任 不应唯“流量”是从
2018年01月04日 00:04 一财网
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　　原标题：今日头条理应承担媒体责任

　　作者：许云峰

　　受众颇多的新闻类APP今日头条近日被有关部门整顿，2017年12月29日，北京市网信办约谈今日头条负责人;两天之后，今日头条宣布关闭社会频道，同时集中清理了涉嫌违规的含低质内容的自媒体账号，共封禁、禁言账号1101个；1月3日，今日头条启动招聘2000名内容审核编辑的消息引发热议。

　　尽管今日头条一直声称自己是基于数据挖掘的推荐引擎产品，为用户推荐信息，但这并不能改变今日头条作为新闻媒体的本质，尤其是随着用户规模的日渐庞大、影响日盛，今日头条已具备媒体的诸多功能和属性。根据创始人张一鸣自称，早在2016年10月底今日头条激活用户已达6亿之多。平均每天发布的文字、视频方面信息达上千万之多。这也造就了成立不到6年的今日头条，目前已达到年收入几十亿甚至上百亿人民币，估值200亿美元的体量。

　　不过，由于假新闻、低俗信息充斥，以及算法推送对于用户的诱导，今日头条长期备受质疑，且质疑之声随着用户规模增加不断扩大，因为不良信息借由今日头条传播后，社会负面影响很大，其中以日前刚刚关闭的社会频道为甚。

　　一直以来，今日头条多强调自己是技术公司，在信息的推送上以“技术”算法为准。通过智能推荐和大数据判断，把合适的内容推送给合适的人，平台只是流量分发机器。

　　实际上，从传统媒体到门户网站时代，媒体编辑承担了把关人的角色，而到了今日头条、一点资讯等信息聚合平台兴起并占据市场后，编辑的作用开始弱化，这些基于推荐引擎的商业媒体让把关人变为“算法”，影响这个算法的则是内容受众者自己。但是，算法和人工智能并没有想象中的那么好用，就信息推送而言，技术难以识别语义的复杂性，以及涉及到对逻辑推理和因果关系的上下文分析。此外，人的精神、意识等方面需求，也不能依靠冰冷的大数据来推荐。

　　而且，今日头条所谓的人工智能，只不过是通过关键词和阅读习惯向读者推荐内容，这其实谈不上什么人工智能，只不过是一些根据用户习惯而生成的关键词记忆而已。同时，今日头条利用算法推送文章，不少是利用了部分读者薄弱的意志，将欲望和低俗放大。只认数据的算法推荐机制，也决定了内容分发平台上永远是擅长迎合的低门槛内容，因为这些内容能获得更多的阅读和推荐。这也造成了曾经盛行的“地摊小报”、“小道消息”，在有了今日头条后死灰复燃。

　　更为重要的是，新闻平台和互联网公司都不应唯“流量”是从，只以卖广告为正事。作为具有一定公共属性的机构，本身就被赋予教化引导公众、塑造良好公众品味的期望。也就是说，今日头条之类的新闻信息平台，因其用户众多，其实已经是一个媒体属性的平台，理应承担相应的社会责任，理应考虑相应的社会公共产品属性。

　　新闻媒体的主要社会责任是传播正确的信息、正面引导公众和推动社会进步。作为当前用户量巨大的今日头条，这些责任实难推卸，具体而言，未来今日头条应该加强虚假新闻审核，减少传播，对于低俗信息、低俗广告和容易误导公众的不良内容，则应该予以杜绝。也就是说，要净化网络空间，让读者和用户使用今日头条获取新闻信息时，不至于被误导，甚至陷入低俗趣味。

　　总体而言，在今日头条负面影响越来越大之时，网信办对其主要负责人的约谈和今日头条的自我革新，都十分必要。

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