境外抢滩布局、境内拥抱合规：互金行业现分水岭

作者：杜川

近几年，中国支付巨头已不满足于境内的市场份额，纷纷将视野拓展到境外市场，并影响着全球金融科技格局。

2017年，在BATJ等互金巨头忙着布局国际化战略的同时，国内的监管风暴也席卷而至。此前纷纷赴美上市、一时风头无两的中国互金企业遭遇当头一棒，问题平台加速转型与退出，一些头部公司迈出拥抱合规的步伐，行业分水岭开始显现。

移动支付出海速度加快

随着国内游客出境游的人数不断增长，中国移动支付“出海”的速度也在加快。

国家旅游局数据中心等机构日前发布的数据显示，2017年中国出境游人次预计将达1.28亿人次，同比增长接近5%。其中，出境自由行人数占比过半，成为主流出行方式。

此前，2017年10月份微信、支付宝发布的国庆大数据报告显示，2017年国庆长假期间，微信用户总出境人数达到数百万级别，境外消费也随着微信支付等移动支付方式的境外开通水涨船高，购物消费依旧是人们最主要的支出；使用支付宝在境外消费的笔数则是2016年同期的8倍多，人均消费金额也大幅提升了近50％，其中境外消费的主力军是90后，用户数占比达44％，人均消费金额达1301元。

而除了境外支付消费，退税也必不可少，支付宝及微信均已开通了境外退税服务，2017年国庆支付宝退税总额比上年同期增长180%，人均退税金额达922元。

布局境外市场，拓展全球性的蓝海市场，成为中国金融科技的新风向。在互金巨头出海抢滩战中，中国香港成为了境外布局的首选。

2017年4月，微信支付团队在香港举办讲座讲解跨境支付机制，并表示内地游客可通过微信支付，使用人民币消费，商家港元结算，不必兑换港元。目前，香港已有超900多家门店同时上线微信支付。

2017年9月，蚂蚁金服宣布与长江和记实业有限公司达成战略合作协议，共同运营香港版电子钱包“支付宝HK”。

以战略合作等形式与外国当地领先企业开展合作，共同为当地用户和商户提供金融服务是目前移动支付出海的模式之一。

早在2015年，蚂蚁金服对印度Paytm开展了两轮投资，并在出资的同时，提供了技术输出，实现从系统架构改造到风控体系搭建，再到数据能力的全方向能力输出。借助阿里的技术、电商等优势，Paytm已成为印度排名第一的移动支付公司。

此后，支付宝借鉴该模式经验，在泰国、印尼、菲律宾等国家先后与当地知名金融企业合作，推出当地版支付宝。

除了阿里、腾讯两大支付巨头，京东金融和百度金融也将目光瞄准了境外市场。

2017年9月，京东金融宣布与泰国尚泰集团有限公司成立合资公司，为泰国用户提供金融科技服务。而此前的7月，百度宣布与美国eBay公司的全资子公司Paypal达成战略协议，目标是在中国消费者和境外在线企业之间进行跨境支付。

互金巨头的出海之路，阿里是走得最远的，京东和百度则稍显落后。值得注意的是，京东金融的海外布局比支付宝晚了整整5年。

早在2012年，支付宝就成立了国际金融事业部，试水海外业务。2017年7月，京东金融正式组建海外事业部，京东金融海外事业部总经理许凌表示，国际化将是京东金融重要的战略方向，京东金融对国际化战略做持续性投入不设上限。百度则是BATJ中唯一没有开通海外支付业务的互金巨头，2017年7月，百度宣布“ALL IN AI”的人工智能转型战略，其业务重点或将始终围绕着AI展开。

头部公司拥抱监管

在互金巨头忙于海外布局的同时，2017年下半年，国内监管风暴却席卷而至。从以规范小贷为突破口的现金贷整治，到P2P网贷整改验收和备案工作的推进，合规成为众多互金公司生死存亡的关键。

2017年12月，监管出台了一系列现金贷相关整治文件，包括小贷、网络小贷、P2P网贷及消费金融等在内的整个互金行业都遭波及。综合利率上限、持牌要求、资金来源、杠杆率等方面都成为监管重点，不合规的互金公司面临业务收缩、被迫转型甚至退出市场的局面。

此前，通过高收益覆盖可能的高风险是众多现金贷平台通行的策略。监管落地后，这一盈利模式被叫停，而部分公司由于风控能力受限导致一旦降低综合利率至36%以下，其收益难以覆盖运营成本，公司业务难以为继。

与此同时，P2P网贷整改验收和备案工作的推进，也是互金行业的一个重要拐点。2017年12月13日下发的《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》显示，对于2016年8月24日后新设的P2P平台原则上不予备案登记。

而在上述《通知》下发前，11月16日，厦门市金融工作办公室在其官网发布《关于网贷机构备案公示的通知》，对5家拟备案的企业予以公示。其中，京东旭航(厦门)网络借贷信息中介服务有限公司注册时间为2017年9月27日。

在监管部门对现金贷以及与其相关的小贷公司进行规范后，BATJ等头部公司反应迅速，拥抱监管。

2017年12月18日，蚂蚁金服方面表示，为继续支持场景化的消费金融健康发展，即日起将对旗下重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司、重庆市蚂蚁商诚小额贷款有限公司两家小贷公司增资82亿元，将其注册资本从现有的38亿元大幅提升至120亿元。

根据新规，小贷公司的杠杆率是此次相关监管规范中的一个重要部分。此前，出于对拓宽资金来源的诉求，场内外ABS成为小贷公司扩张的重要渠道之一。而蚂蚁金服旗下的两家小贷公司扩张态势非常明显。

据兴业研究统计，截至2017年6月末，上述两家蚂蚁小贷公司净资本合计106亿元，总贷款余额合计2651亿元，目前存量ABS余额超过2500亿元。兴业研究分析师臧运慧表示，其融资总额与资本金额的比例远远超过了重庆银监局2.3倍的杠杆要求。

蚂蚁金服表示，在新规发布前，蚂蚁小贷消费金融的杠杆率符合监管政策要求;新规发布后，资产证券化并表的口径和方法还在等待监管出具细则，公司正在与相关监管部门沟通。在政策明朗后，若确实需要，将以包括但不限于继续增加注册资本和资金实力等方式，进一步贯彻落实监管要求。同时，蚂蚁金服方面会根据最新的监管政策要求，进一步规范、优化产品功能，坚持发展普惠、健康的消费金融产品。

百度高级副总裁朱光指出，保持低利率的同时盈利对很多消费金融平台是挑战。因此，风控能力成为了互金公司存活的关键因素。“2018年，是消费金融的分水岭。”朱光表示。

巨大的流量入口、长年积累的大数据风控水平则成为了BATJ拥抱合规的基础设施。对于这些巨头而言，显然更具有拥抱监管的资本及解决问题的能力。

针对百度教育信贷的表现，朱光解释，“过去一年很不容易，2016年我们服务了很多的学生，遭遇了一些黑产的袭击，也遭遇了一些学校的倒闭，但我们的风控表现在逐年改善，逐月改善。”

根据百度金融方面披露，2016年百度金融面向没有上过大专的38万学生，以平均15%的年化利率，放款额超过50亿元。

在第二届金融科技北京峰会上，百度金融技术负责人许冬亮表示，百度有14款用户过亿的APP，每天百万级的客户搜索，这些数据结合在一起全面地刻画客户，通过大数据用户画像以及数据特征之间关系的挖掘，与央行征信数据构成互补，可以提升13%的行为风险区分度。

业内人士也表示，风控是金融行业最核心的基础能力，从目前来看，大数据风控或成为互金公司能否存续的关键。