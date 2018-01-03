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传海航旗下聚宝匯部分产品延期兑付 官方:将妥善处理

传海航旗下聚宝匯部分产品延期兑付 官方:将妥善处理
2018年01月03日 21:54 新浪综合
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　　原标题：传海航旗下聚宝匯部分产品延期兑付 官方回复将妥善处理

　　来源：北京商报

　　北京商报讯（记者 岳品瑜 实习记者 宋亦桐）1月3日，有投资者称，海航旗下P2P平台聚宝匯自2017年11月起，部分产品出现延期兑付情况。对此，聚宝匯相关负责人向北京商报记者回复称，“对于任何涉及客户资金安全的问题，我们一定会本着负责任的态度妥善处理。如果有任何需要向广大投资者公示的情况，我们会通过公司网站公布。”

　　北京商报记者在百度贴吧等网上社区了解到，有部分聚宝匯的投资者于11月底发帖投诉，投资到期没有回款。北京商报记者通过采访一位投资者了解到，他购买聚宝匯旗下定期投资产品“海聚宝第649期”，于12月28日到期，已经过了三个工作日，至今仍未回款，而之前从未出现过该情况。据这位投资者反映，针对回款事宜，聚宝匯客服让他等到1月3日24时。

　　此外，北京商报记者注意到，1月3日，聚宝匯网贷页面的相关产品一直未发布新标。对此，聚宝汇相关负责人表示，他们并没有停止发布新标，有的可能卖完了，没来得及更新导致页面显示售罄。

　　官网信息显示，聚宝匯平台运营方聚宝互联科技（深圳）股份有限公司，系世界500强企业海航集团倾力打造的互联网金融公司，于2014年5月在深圳前海注册成立，注册资本31.58亿元，同年7月正式上线运营。聚宝匯依托于海航集团，借助股东方的金融牌照优势开展了多类业务，上线三年，累计投资额达965亿元。

海航延期兑付P2P
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